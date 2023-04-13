Хави уверяет Месси, что команда «Барсы» стала «семьей». Так тренер убеждает Лео вернуться

Теги ПСЖ Барселона Хави Лионель Месси лига 1 Франция возможные трансферы Футбол

Тренер «Барселоны» Хави убеждает Лионеля Месси вернуться в каталонский клуб.

Ранее стало известно, что форвард «ПСЖ» и тренер каталонцев в переписках часто обсуждают «Барселону». В этих беседах Лионель употребляет форму первого лица, говоря о «Барсе».

По информации Catalunya Radio, Хави уверяет Месси, что сейчас команда «Барсы» – это семья. Тренер отметил, что атмосфера в раздевалке отличается от той, что была в момент ухода аргентинца из клуба.

Утверждается, что сам Месси готов забыть разногласия с одним из членов нынешнего состава команды, чье имя не называется.

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42 комментария

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Экселлент
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Сегодня, 45 лет исполняется легенде Барселоны,Карлес "Львиное сердце" Пуйоль,поздравляю!👏
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Hitrovka 5w
Информации не верю,но уверен что Месси летом вернётся в Барселону
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Moscwow
Ответ sintenced
"Лео, сынок, познакомься с дядей Негрейрой!"
Негрейра ему как отец, ведь с появлением в клубе Месси и начали платить судьям
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AnMe
Кто-то сказал семья…?
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Nogoi89
Штеген
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Владимир Самсонов
Ответ Aleksey Yashin
Когда работодатель говорит, что их компания как большая семья - тут стоит насторожиться
Это к снижению зарплаты. Вот Барса старым сотрудникам (Бускетсу, Роберто, Альбе) и снижает
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Lost Sock
коротко о том как Месси стрижет барсу
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Badinoko
На счёт разногласий- скорее всего имеется ввиду Тер Штеген.
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Badinoko
А ещё он употребляет глаголы, причастные обороты и матЭ…
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Теннисный абсолют
Вообще если Бадалона в Сегунду понизят, то это будет железный аргумент для перехода Месси.
Ведь он сможет целый сезон играть против Эйбаров, Уэск, Леванте, Леганесов. Реально, мечта станет явью.
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G-Mack
Ответ Parce
Как в переписку Месси и Хави добавиться? Я тоже хочу)
Для этого каталонский надо знать)
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Алексей Ненахов
Как из сценок группы наркоманов или алкоголиков на беседе с психологом
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Алексей Ненахов
Ответ rej1sta
Хави пора менять телефон или оглядываться по сторонам. Как только он начинает разговаривать с Месси, сразу появляются журналисты и подслушивают)
Он их зовёт и включает громкую связь
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Главный агроном Ноу Камп
Ответ Flavius
Когда говорят про семью, родину и всё такое, то значит денег нет
«Заговорили о патриотизме. Как видно, украсть что-то хотят» (Салтыков-Щедрин)
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Mr. Voronoi
Ответ sintenced
"Лео, сынок, познакомься с дядей Негрейрой!"
Крестным папой
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sintenced
"Лео, сынок, познакомься с дядей Негрейрой!"
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udod
Хави глупеет на глазах
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Flavius
Ответ Роналду плачет
Хави: мы стали семьей Месси: за бесплатно не позволяют играть законы Испании, даже семье, что там насчет зп???
За бесплатно людям не позволяют играть мозги
+1
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Flavius
Когда говорят про семью, родину и всё такое, то значит денег нет
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Нурбол Жумаскалиев
на зп для месси могли бы лучше весь судейский корпус купить через негрейру
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Роналду плачет
Хави: мы стали семьей
Месси: за бесплатно не позволяют играть законы Испании, даже семье, что там насчет зп???
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Владимир Самсонов
Ответ 10ztv
месси боится, что бреэйтвейт еще где-то там
Бретуйэт в последнем туре красивый гол забил, правда его не засчитали.
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Ярик01
Они не видят что у них в чате третьим журналист сидит или как это вообще
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Filipp Gorski
Клоунада
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Parce
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
А на Буську давит, чтобы зп в 3 раза снизил))
У Буси контракт этим летом заканчиваются и ему предлагают новое соглашение, естественно с понижением
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