Хави уверяет Месси, что команда «Барсы» стала «семьей». Так тренер убеждает Лео вернуться

Тренер «Барселоны» Хави убеждает Лионеля Месси вернуться в каталонский клуб.

Ранее стало известно, что форвард « » и тренер каталонцев в переписках часто обсуждают «Барселону». В этих беседах употребляет форму первого лица, говоря о «Барсе».

По информации Catalunya Radio, уверяет Месси, что сейчас команда «Барсы» – это семья. Тренер отметил, что атмосфера в раздевалке отличается от той, что была в момент ухода аргентинца из клуба.

Утверждается, что сам Месси готов забыть разногласия с одним из членов нынешнего состава команды, чье имя не называется.