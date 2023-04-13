Хави уверяет Месси, что команда «Барсы» стала «семьей». Так тренер убеждает Лео вернуться
Тренер «Барселоны» Хави убеждает Лионеля Месси вернуться в каталонский клуб.
Ранее стало известно, что форвард «ПСЖ» и тренер каталонцев в переписках часто обсуждают «Барселону». В этих беседах Лионель употребляет форму первого лица, говоря о «Барсе».
По информации Catalunya Radio, Хави уверяет Месси, что сейчас команда «Барсы» – это семья. Тренер отметил, что атмосфера в раздевалке отличается от той, что была в момент ухода аргентинца из клуба.
Утверждается, что сам Месси готов забыть разногласия с одним из членов нынешнего состава команды, чье имя не называется.
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Сегодня, 45 лет исполняется легенде Барселоны,Карлес "Львиное сердце" Пуйоль,поздравляю!👏
Ведь он сможет целый сезон играть против Эйбаров, Уэск, Леванте, Леганесов. Реально, мечта станет явью.
Месси: за бесплатно не позволяют играть законы Испании, даже семье, что там насчет зп???