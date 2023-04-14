Винисиус и Кроос не сыграют с «Кадисом». В «Реале» уверены, что к «Челси» они будут готовы

Теги Челси премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Кадис Тони Кроос Ферлан Менди Винисиус Жуниор Футбол

Винисиус Жуниор и Тони Кроос не помогут «Реалу» в матче Ла Лиги с «Кадисом».

Как сообщает журналист Cope Аранча Родригес, Винисиус и Кроос пропустили тренировку перед матчем 29-го тура Ла Лиги. Они не сыграют с «Кадисом» из-за небольшой перегрузки мышц.

Футболисты получат отдых. Как пишет As, в «Реале» не сомневаются, что и Винисиус, и Кроос сыграют в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Челси» (первая игра – 2:0) и подойдут к ней в лучшей форме.

Также на тренировке отсутствовал Ферлан Менди, который из-за травмы не играет с 19 марта. Он продолжает восстанавливаться от мышечной травмы.

«Реал» сыграет с «Кадисом» завтра, 15 апреля. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.

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6 комментариев

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Артур Анадян
Думаю это просто отдых и волноваться не нужно
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Kyancey
Ла Лигу можно спокойно доигрывать, приоритет - КК и ЛЧ💪
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M93
Правильное решение. Ключевые игроки, нужен отдых. Особенно Винисиусу, который играет почти без пропусков.

P.S. Алехо расстроится, что Вини не будет. )
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белошип
Винисиус давно нуждается в отдыхе,свежий бразилец будет уничтожать все живое)
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shark308
Вини вообще отдыха не дают, можно было бы проводить иногда ротацию на Азара или Родриго.
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shark308
Вини вообще отдыха не дают, можно было бы проводить иногда ротацию на Азара или Родриго.
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