Винисиус и Кроос не сыграют с «Кадисом». В «Реале» уверены, что к «Челси» они будут готовы
Винисиус Жуниор и Тони Кроос не помогут «Реалу» в матче Ла Лиги с «Кадисом».
Как сообщает журналист Cope Аранча Родригес, Винисиус и Кроос пропустили тренировку перед матчем 29-го тура Ла Лиги. Они не сыграют с «Кадисом» из-за небольшой перегрузки мышц.
Футболисты получат отдых. Как пишет As, в «Реале» не сомневаются, что и Винисиус, и Кроос сыграют в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Челси» (первая игра – 2:0) и подойдут к ней в лучшей форме.
Также на тренировке отсутствовал Ферлан Менди, который из-за травмы не играет с 19 марта. Он продолжает восстанавливаться от мышечной травмы.
«Реал» сыграет с «Кадисом» завтра, 15 апреля. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.
P.S. Алехо расстроится, что Вини не будет. )