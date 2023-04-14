Винисиус и Кроос не сыграют с «Кадисом». В «Реале» уверены, что к «Челси» они будут готовы

Винисиус Жуниор и Тони Кроос не помогут «Реалу» в матче Ла Лиги с «Кадисом».

Как сообщает журналист Cope Аранча Родригес, Винисиус и Кроос пропустили тренировку перед матчем 29-го тура . Они не сыграют с «Кадисом» из-за небольшой перегрузки мышц.

Футболисты получат отдых. Как пишет As, в « » не сомневаются, что и , и сыграют в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против « » (первая игра – 2:0) и подойдут к ней в лучшей форме.

Также на тренировке отсутствовал Ферлан Менди, который из-за травмы не играет с 19 марта. Он продолжает восстанавливаться от мышечной травмы.

«Реал» сыграет с «Кадисом» завтра, 15 апреля. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.