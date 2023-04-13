Директор «Реала» Бутрагеньо о матче с «Челси»: «Кроос и Модрич – две легенды, Вини, Бензема, Асенсио, Куртуа – каждый был великолепен. Исход еще не решен, нужно отстоять результат»

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Директор «Реала» Эмилио Бутрагеньо подвел итоги матча с «Челси» в Лиге чемпионов.

В первом матче 1/4 финала на «Сантьяго Бернабеу» мадридский клуб обыграл «Челси» со счетом 2:0.

«Я доволен игрой команды против отличного соперника. Мы надежно действовали в обороне, у нас были моменты, и мы обыграли опасного соперника. В целом мы довольны. Теперь нужно отстоять результат».

О Тони Кроосе и Луке Модриче

«Мы говорим о двух легендах не только мадридского «Реала», но и всего мирового футбола. Они всегда показывают свой лучший уровень, матч за матчем. Публика признает это, и для нас большая честь иметь их в команде».

О Винисиусе, Бензема, Асенсио и Куртуа

«Каждый в своей роли был великолепен. Вини – впечатляющий игрок, он сражается на протяжении 90 минут, показывает скорость и выходит один на один. Карим вовремя поразил ворота. Невероятный удар Асенсио, Куртуа, хорошо защищенный обороной, но спасающий в критический момент... Наличие в команде лучшего вратаря всегда дает преимущество».

Об Анчелотти

«Он выиграл все и обладает завидным послужным списком. Он отлично знает, как нужно играть в таких матчах, он победитель. Иметь в клубе такого человека, как он, – большая честь.

Решен ли исход противостояния? Вовсе нет. У них есть игроки очень высокого качества, и нам придется провести выдающийся [ответный] матч», – сказал Бутрагеньо.

Ответная игра на «Стэмфорд Бридж» состоится в следующий вторник, 18 апреля.

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2 комментария

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Барсик Юрана
Бенз и Модрич в одном ряду с Хенто для Реала
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дронреш
Особенно был великолепен со своей чеканкой Анчелотти
+8
0
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