У Хвичи 4 матча подряд нет результативных действий в «Наполи» и сборной Грузии
Хвича Кварацхелия четыре матча не набирает очков по системе «гол+пас».
Сегодня полузащитник «Наполи» завершил игру с «Миланом» (0:1) в Лиге чемпионов на 81-й минуте, не совершив результативных действий.
В последний раз у хавбека были гол или ассист 19 марта. Тогда он в игре с «Торино» и забил, и отдал голевой пас.
В четырех последующих матчах – как за клуб, так и за сборную Грузии – Кварацхелия не отметился очками. Такая серия у него после перехода в Серию А была лишь раз – в сентябре.
Подробно со статистикой бывшего футболиста «Рубина» можно ознакомиться здесь.
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Наверное, нет ничего более непостоянного, чем разум любителя футбола.