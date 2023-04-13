У Хвичи 4 матча подряд нет результативных действий в «Наполи» и сборной Грузии

Теги Милан серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Наполи сборная Грузии по футболу Хвича Кварацхелия Футбол

Хвича Кварацхелия четыре матча не набирает очков по системе «гол+пас».

Сегодня полузащитник «Наполи» завершил игру с «Миланом» (0:1) в Лиге чемпионов на 81-й минуте, не совершив результативных действий.

В последний раз у хавбека были гол или ассист 19 марта. Тогда он в игре с «Торино» и забил, и отдал голевой пас.

В четырех последующих матчах – как за клуб, так и за сборную Грузии – Кварацхелия не отметился очками. Такая серия у него после перехода в Серию А была лишь раз – в сентябре.

Подробно со статистикой бывшего футболиста «Рубина» можно ознакомиться здесь.

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20 комментариев

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414u
Ответ umaev22071996@gmail.com
Калабрия просто съел его
Бить и подавать давал, между ног пару раз пропустил.Получается съел, жадно так заглатывая)))
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Мыкола
Наполи будут дураками, если не продадут Хвичу после этого сезона. Без Осимхена он обычный игрок)))
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Green grass
Ответ Sardor Abdujalilov
Кварадона
Уже Кварасинье
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revo
Ответ Артём Никулин
Обожаю анал. отдел спортса. Хвича уже сдулся, Калабрии всякие сжирают его. А то, что он стабильно моменты создает – это пустяки. Сегодня мог вообще на первых минутах забивать «Милану», но не повезло. Хотя бы обзоры смотрите, что ли
Мог бы и не делиться такими откровениями 🤨
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Родя Раскольников
Ответ Артём Никулин
Обожаю анал. отдел спортса. Хвича уже сдулся, Калабрии всякие сжирают его. А то, что он стабильно моменты создает – это пустяки. Сегодня мог вообще на первых минутах забивать «Милану», но не повезло. Хотя бы обзоры смотрите, что ли
Так это классика футбольных болел. У них до ЧМ Неймар главный претендент на ЗМ и лучший из тройки в ПСЖ, после ЧМ лучший игрок в мире Мбаппе, январь-февраль "Холланд ничего не привнес Сити, провальный трансфер, Гвардиоле не нужен форвард", дубль Бензема 8-ой команде АПЛ - и вот уже он лучший игрок мира и главный претендент на ЗМ, гол Холланда Баварии - Холланд машина, главный претендент на ЗМ, Гвардиола как обычно с читами в составе.

Наверное, нет ничего более непостоянного, чем разум любителя футбола.
+10
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Amico Megobari ®
Ответ umaev22071996@gmail.com
Калабрия просто съел его
да, между булок пропустил это съел. спорить не буду, в первых двух матчах, особенно в первом да, но сегодня практически в одну калитку. второй сезон будет определяющим. впрочем тут виноват не Хвича, а Спалетти, мало задействовали грузина.
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f0rmoceft
Спад ожидаемый, без Осимхена вся концентрация на него.
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Не смотрел, но осуждаю
Ответ Aggrrist
Вероятно это будет уже не в Наполи
Наполи явно захочет не меньше 100 лямов за него, и вряд-ли кто то после одного сезона за него заплатит такие деньги, так что след сезон точно будет в Наполи на улучшеных условиях
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Bunyod Turgunov
Проходные матчи уже позади, дальше все будут вкладываться по полную. Поэтому такой результат. Ну за первый сезон в Европе играет отлично
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Злой Руся
Какое же все таки Осимхен имеет влияние на игру Наполи в целом. Мдааа
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Aggrrist
Ответ Fark
Хвича кажется на этот сезон уже сдулся, но по любому этот сезон записан ему в актив. Но важнейшим этапом будет след. сезон, в ходе которого он показав стабильность докажет что он не игрок одного сезона на европейском уровне
Вероятно это будет уже не в Наполи
0
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Артём Никулин
Обожаю анал. отдел спортса. Хвича уже сдулся, Калабрии всякие сжирают его. А то, что он стабильно моменты создает – это пустяки. Сегодня мог вообще на первых минутах забивать «Милану», но не повезло. Хотя бы обзоры смотрите, что ли
+11
-6
+5
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леннорыч-абрамович
В сборной просто нет Виктора Осимхидзе
+3
-2
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Aggrrist
Квернер
+1
-1
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0rbit
Квараналду, Кваресси, Квареле, давайте пиарьте, второй сезон ему только больнее будет падать. лол
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-3
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0rbit
Ответ umaev22071996@gmail.com
Калабрия просто съел его
второй матч подряд
+3
-2
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Игорь Новиков
Хвича, как и весь Наполи, подседает ближе к концу. И это ожидаемо. Нельзя весь сезон так переть.
+18
-4
+14
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Fark
Хвича кажется на этот сезон уже сдулся, но по любому этот сезон записан ему в актив. Но важнейшим этапом будет след. сезон, в ходе которого он показав стабильность докажет что он не игрок одного сезона на европейском уровне
+2
-2
0
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Sardor Abdujalilov
Кварадона
+2
0
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umaev22071996@gmail.com
Калабрия просто съел его
+16
-6
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