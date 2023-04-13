У Хвичи 4 матча подряд нет результативных действий в «Наполи» и сборной Грузии

Хвича Кварацхелия четыре матча не набирает очков по системе «гол+пас».

Сегодня полузащитник « » завершил игру с « » (0:1) в на 81-й минуте, не совершив результативных действий.

В последний раз у хавбека были гол или ассист 19 марта. Тогда он в игре с «Торино» и забил, и отдал голевой пас.

В четырех последующих матчах – как за клуб, так и за сборную Грузии – не отметился очками. Такая серия у него после перехода в Серию А была лишь раз – в сентябре.

Подробно со статистикой бывшего футболиста «Рубина» можно ознакомиться здесь.

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