В честь Кварацхелии назвали ребенка в Неаполе – Даниэле Хвича. Отца зовут Армандо – в честь Марадоны

В честь вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии назвали новорожденного в Неаполе

Жители Неаполя и болельщики «Наполи» Армандо и Клара назвали мальчика Даниэле Хвича. Это первый ребенок в городе, названный в честь грузинского футболиста, сообщает Corriere dello Sport.

Примечательно, что отец мальчика был назвал в честь легенды «Наполи» Диего Армандо Марадоны.

В 24 матчах нынешнего сезона Серии А Кварацхелия забил 12 голов и отдал 10 результативных передач. Его статистика – здесь.

«Наполи», «Ман Сити» или «Реал»: где Хвича начнет следующий сезон?