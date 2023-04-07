В честь Кварацхелии назвали ребенка в Неаполе – Даниэле Хвича. Отца зовут Армандо – в честь Марадоны

Теги серия А Италия болельщики Наполи Диего Марадона Хвича Кварацхелия Футбол

В честь вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии назвали новорожденного в Неаполе

Жители Неаполя и болельщики «Наполи» Армандо и Клара назвали мальчика Даниэле Хвича. Это первый ребенок в городе, названный в честь грузинского футболиста, сообщает Corriere dello Sport.

Примечательно, что отец мальчика был назвал в честь легенды «Наполи» Диего Армандо Марадоны.

В 24 матчах нынешнего сезона Серии А Кварацхелия забил 12 голов и отдал 10 результативных передач. Его статистика – здесь.

«Наполи», «Ман Сити» или «Реал»: где Хвича начнет следующий сезон?

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27 комментариев

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Tomas Nepotrebko
Интересно, если вдруг летом Хвича перейдёт в Ювентус, ребёнка переименовывать будут?
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Ansu Fati
Ответ Vatikan
А если Хвича в Рому уйдет?
Ребенок уйдет в детдом
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Иван Рыбаков
Ответ Роман
Что будет с ребёнком, если Хвича резко попросится в реал?
Отправят учиться в Испанию, очевидно же.
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Бухгалтер2021
дет сад..
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nugoboss
Ничего плохого я в этом не вижу, человек влюблён в футбол, и назвал в честь хорошего футболиста, кроме того у ребёнка будет необычное имя для Италии, что вызывает привлекательность для девушек!!! а что здесь хорошо? когда дети в одном классе, одни и те же имена, Сергей, Павел, Ваня, Коля! не смешно когда хочешь позвать Сергея и поворачивается пять человек. 😁😁😁
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Sevuska
Это очень символично и трогательно для Хвичи - он теперь в одной семье с Диего - оба добыли Скудетто для Наполи 👍
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Kyancey
Ответ Spartakus1984
Психи
Человека назвали именем в честь другого человека. Почему нет? Толи дело в России детей называют Ковидами, Авокадиями, Уралами, Троянами и Космосами
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Леван Мкртчян
Ответ Bashibuzuck
Во Флоренции мальчика назвали Алессандро, это в честь Кокорина, его отца зовут Паоло, в честь Мамаева😂😂😂
Если дело было во Флоренции, то лишь чтобы скрыть , что по отцовской линии ,предки, болели за Юве и Милан ( Дель Пьеро и Мальдини)
+3
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Finski
Ответ Милан 19
Даниэле Армандо Хвича - звучит ☝️👍😄 ...
Даниэле Армандович 😅
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Динар
Да у него же двойное имя, будет просто Дэниелем в итоге, вот если б просто Хвича назвали
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Overkiller
Сеструха родится - Осимхеной назовут.
+9
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evil
Слуцкий Даниэле Хвича
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Bashibuzuck
Во Флоренции мальчика назвали Алессандро, это в честь Кокорина, его отца зовут Паоло, в честь Мамаева😂😂😂
+32
-4
+28
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igls54
Хвича Армандович Кварадона )
+8
-1
+7
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jonnysilverhand01
Очень надеюсь, что маску с рождения его не заставят носить …
0
-1
-1
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marco -81
Ещё одним фриком стало больше...
+3
-2
+1
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АРТУР АЛИЕВ
А где-то в Коста-Рике играет Ельцин
+2
0
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jonnysilverhand01
Редко встретишь аргентинца с грузинским именем …
+1
0
+1
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Vatikan
А если Хвича в Рому уйдет?
+3
0
+3
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Michael Mirin
Нужно фото Хвичи с ребёнком 🙂
+3
0
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Милан 19
Даниэле Армандо Хвича - звучит ☝️👍😄 ...
+20
-1
+19
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Роман
Что будет с ребёнком, если Хвича резко попросится в реал?
+4
0
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Злой покупатель
Жду мальчика с именем Замбо Ангиса)))
+18
-1
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Vatikan
Преемственность поколений!
+5
0
+5
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Bolvan
Шок 😲 🤯 здоровья мальчику и долгой жизни
+6
0
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