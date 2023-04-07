В честь Кварацхелии назвали ребенка в Неаполе – Даниэле Хвича. Отца зовут Армандо – в честь Марадоны
В честь вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии назвали новорожденного в Неаполе
Жители Неаполя и болельщики «Наполи» Армандо и Клара назвали мальчика Даниэле Хвича. Это первый ребенок в городе, названный в честь грузинского футболиста, сообщает Corriere dello Sport.
Примечательно, что отец мальчика был назвал в честь легенды «Наполи» Диего Армандо Марадоны.
В 24 матчах нынешнего сезона Серии А Кварацхелия забил 12 голов и отдал 10 результативных передач. Его статистика – здесь.
«Наполи», «Ман Сити» или «Реал»: где Хвича начнет следующий сезон?
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