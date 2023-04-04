«Не выкручивайте мне яйца. Соглашение Хвичи действует до 2027-го, проблем нет». Президент «Наполи» о контракте Кварацхелии

Теги серия А Италия Наполи Аурелио Де Лаурентис Хвича Кварацхелия контент Футбол

Президент «Наполи» ответил на вопрос о продлении контракта с Хвичей Кварацхелией

Ранее сообщалось, что клуб намерен продлить контракт с полузащитником до 2028 года.

«Пожалуйста, хватит выкручивать мне яйца… Его нынешний контракт был согласован всего год назад, и он все еще действует до 2027 года.

Есть договоренность, контракт на пять лет, а не на год. Никаких проблем», – сказал Аурелио Де Лаурентис.

В 24 матчах Серии А 22-летний вингер забил 12 голов и отдал 10 результативных передач. Его статистика – здесь.

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24 комментария

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waleri
О! Де Лаурентис еще даст фору в ведение сделок самому мистеру Леви (который "Тоттенхэм").
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Atsuktuvas
Ответ юра георгиевский
Цимус, если правильно говорить.
Не буду спорить. Мой знакомый из Одессы говорит "цимес". А я вообще не в курсах.
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Super Objectively
Ответ юра георгиевский
Цимус, если правильно говорить.
))открой окно
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юра георгиевский
Ответ Atsuktuvas
Эх, рано вышла эта новость. К Пасхе был бы самый цимес.
Цимус, если правильно говорить.
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василий иванов
он просто уже планирует как потратить 100+ млн за Кварцхелию.
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Spartak Forever
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Дзюба: "Не выкручивайте мне гениталии"
Шутки от школьников подъехали
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Джони Две Куртки
последний сезон более менее выходит на старый уровень прежнего парка. но предедущие два сезона очень были плохи. переборщили с сюжетом и стали линейными.
Учитывая, все что происходит, у них будет тема для размышлений. Трамп, трансы, Украина итд
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Arty K.
Не любят в Неаполе яичницу, так и запишем
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Джони Две Куртки
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Я бы посмотрел на это. Южный парк один из немногих мультфильмов, кто держит марку. Все остальное, что я любил умерло 😓
последний сезон более менее выходит на старый уровень прежнего парка. но предедущие два сезона очень были плохи. переборщили с сюжетом и стали линейными.
+1
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Вячеслав Пустохин
ТОЛЬКО ОДИН ВОПРОС: это читать голосом Эрика Картмана или Баттерса?
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Atsuktuvas
Эх, рано вышла эта новость. К Пасхе был бы самый цимес.
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Alexander p.
Дзюба: "Не выкручивайте мне руки"
Дзюба: "Не выкручивайте мне гениталии"
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Karamazoff
Эрик Картман на посту президента "Наполи"?! xD
Я бы посмотрел на это. Южный парк один из немногих мультфильмов, кто держит марку. Все остальное, что я любил умерло 😓
+6
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Alexander p.
Дзюба: "Не выкручивайте мне руки"
+3
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onegin2007
Эта история будет длиннее, чем переход Кулибали.
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Karamazoff
Эрик Картман на посту президента "Наполи"?! xD
+27
-1
+26
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savik-A.M.
Ответ Svarg
"Сэр,вы выкручиваете мне яйца"
Но делаете это без должного уважения )
+8
0
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BigPapa
Диего Симеоне вошёл в чат)
0
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Artem Piatkov
"Где мои яйца" - шеф кухни
+2
0
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Александр Зубков
Яйцекруты.
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ARIGAMI ARIGAMI
У меня флэшбеки с ситуацией Кулибали
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Зелёный гопник
Ладно ладно не будем выкручивать, водочки налить?
+1
-1
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ARIGAMI ARIGAMI
Ну все. Теперь его не продадут меньше, чем за 120 млн
+3
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Svarg
"Сэр,вы выкручиваете мне яйца"
+42
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