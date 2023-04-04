«Не выкручивайте мне яйца. Соглашение Хвичи действует до 2027-го, проблем нет». Президент «Наполи» о контракте Кварацхелии

Президент «Наполи» ответил на вопрос о продлении контракта с Хвичей Кварацхелией

Ранее сообщалось, что клуб намерен продлить контракт с полузащитником до 2028 года.

«Пожалуйста, хватит выкручивать мне яйца… Его нынешний контракт был согласован всего год назад, и он все еще действует до 2027 года.

Есть договоренность, контракт на пять лет, а не на год. Никаких проблем», – сказал .

В 24 матчах Серии А 22-летний вингер забил 12 голов и отдал 10 результативных передач. Его статистика – здесь.