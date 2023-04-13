Роднина о российском футболе: «Без слез не взглянешь. Играют на троечку в лучшем случае»

Ирина Роднина критически отозвалась об уровне российского футбола .

«Качество российского футбола описывает фраза «без слез не взглянешь».

Играют на троечку в лучшем случае», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы РФ.

Роднина о футболе как самом массовом виде спорта в России: «Количество не переходит в качество. Футболом все интересуются, а результаты я не буду комментировать»