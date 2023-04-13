Роднина о российском футболе: «Без слез не взглянешь. Играют на троечку в лучшем случае»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Ирина Роднина Государственная дума Политика Футбол

Ирина Роднина критически отозвалась об уровне российского футбола .

«Качество российского футбола описывает фраза «без слез не взглянешь».

Играют на троечку в лучшем случае», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы РФ.

Роднина о футболе как самом массовом виде спорта в России: «Количество не переходит в качество. Футболом все интересуются, а результаты я не буду комментировать»

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26 комментариев

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Сим Сим
А кто ВЕСЬ наш спорт тормознул?
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Lost Sock
Ответ Max Zhomkov
Роднина как футбольный аналитик может потягаться разве что с собакой
Газзаев тут причем ?
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Lost Sock
сестра Фетисовова
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StillInTheGame
а Вы, Роднина, как ни садитесь,
всё в депутаты не годитесь..
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xoms
А на вас в думе даже смотреть не хочется, когда же эта старуха угомонится и поймёт, что футбол это спорт массовый, а её фигурное кроме как на ОИ никто смотреть не будет, кроме едениц по сравнению с футболом.
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EuhenioV
Интересно,Роднина вообще способна радоваться,видеть позитив хоть в чём то?
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Max Zhomkov
Роднина как футбольный аналитик может потягаться разве что с собакой
+2
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Jeksan
На качество жизни, причем во всех ее отраслях и проявлениях, без слез не взглянешь. И кому как не депутату держать ответ за это. Хотя, о чем это я
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igor 123
А Ирина в курсе, что она как никто другой может повлиять на эту ситуацию. Она уже 15 лет в совете по спорту.
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Ковид 07.10.52
Нам здесь неплохо платят за лапкоподнимание...Не случайно медведь символ ЕР...., что его на велосипеде можно научить ездить, что депутатов лапки поднимать ....
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Dexter Dallas
Ир, в твои лучшие годы ты и на тройку не тянула. даже хуже дефолтных была
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King_X
Она каждую неделю звонит и это говорит? 😂
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Hitgoe Himgob
как и на вас в Госдуме
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blaugrana_man
Пф ахахахахахахахаах)
Качество на троечку?) не вы ли взрастили поколение полудворовых футболистов, которым здесь кладут настолько бешеные лички, что им нет смысла уезжать куда то и развиваться?
Не вы ли запустили фан уйди, которая добила стагнирующую посещаемость футбола?)
Не вы ли забили her на детский футбол в стране?)
Так с какого лешего качество футбола будет не на троечку?
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Kyancey
Какая же она мерзкая!
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Сергей Сергеев
Качество российского чиновника тоже. Тут и троечке бы ради были.
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Schiaff1no
Умные люди обычно молчат, когда ничего не знают о теме, но она депутат
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Этот Райола хочет денег
а зачем бывшая фигуристка регулярно смотрит российский футбол, который ей не нравится? мазохизм или зависть?
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BaltikaSPb
А почему данная гражданка США так переживает за российский футбол а не за американский соккер ?
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Aleksandr Dubovik
Взгляни на дочь лучше свою, гражданку США
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Гамарджоба Генацвале
Вот у неё свербит в одном месте при упоминании футбола.
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adamxx
нам обязательно знать мнение всех граждан США?
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Дани Алисса
вот такие люди и фан-уйди принимают
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Ебздрогыч
У нее футболист мужа увел или дочку обесчестил? Почему она его все время комментирует?
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pit4er
Без мата не скажешь (граждане о депутатах)
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