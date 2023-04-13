Роднина о российском футболе: «Без слез не взглянешь. Играют на троечку в лучшем случае»
Ирина Роднина критически отозвалась об уровне российского футбола .
«Качество российского футбола описывает фраза «без слез не взглянешь».
Играют на троечку в лучшем случае», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы РФ.
Роднина о футболе как самом массовом виде спорта в России: «Количество не переходит в качество. Футболом все интересуются, а результаты я не буду комментировать»
всё в депутаты не годитесь..
Качество на троечку?) не вы ли взрастили поколение полудворовых футболистов, которым здесь кладут настолько бешеные лички, что им нет смысла уезжать куда то и развиваться?
Не вы ли запустили фан уйди, которая добила стагнирующую посещаемость футбола?)
Не вы ли забили her на детский футбол в стране?)
Так с какого лешего качество футбола будет не на троечку?