В «Юве» обсуждали трансфер Доннаруммы на случай ухода Шченсного. Поляк интересен «Тоттенхэму»

В « » обсуждали кандидатуру на случай ухода Войчеха Шченсного.

По данным La Gazzetta dello Sport, к польскому голкиперу проявляют интерес большие клубы, в числе которых «Тоттенхэм». Отмечается, что будущее Шченсного в «Юве» зависит от попадания клуба в еврокубки. Контракт 32-летнего футболиста с туринским клубом действует до лета 2024 года с опцией продления еще на один сезон.

В Турине ведутся разговоры о трансфере Доннаруммы, но на данный момент не все в клубе убеждены в кандидатуре вратаря « ». Основным препятствием для перехода может стать намерение «Юве» сократить расходы. Сообщается, что экс-голкипер «Милана» больше не является неприкосновенным в Париже и в случае ухода был бы не против вернуться в Италию.

Основным кандидатом является вратарь « » . У 26-летнего итальянца зарплата ниже, чем у Шченсного (6 млн евро + бонусы), и это вписывается в новую политику зарплат «Ювентуса».

В качестве альтернативы «Ювентус» рассматривает 22-летнего голкипера «Кремонезе» Марко Карнезекки.