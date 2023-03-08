В «Юве» обсуждали трансфер Доннаруммы на случай ухода Шченсного. Поляк интересен «Тоттенхэму»

Теги ПСЖ Эмполи Ювентус премьер-лига Англия лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Тоттенхэм Кремонезе Войчех Шченсны Гульельмо Викарио Джанлуиджи Доннарумма Марко Карнезекки Футбол

В «Ювентусе» обсуждали кандидатуру Джанлуиджи Доннаруммы на случай ухода Войчеха Шченсного.

По данным La Gazzetta dello Sport, к польскому голкиперу проявляют интерес большие клубы, в числе которых «Тоттенхэм». Отмечается, что будущее Шченсного в «Юве» зависит от попадания клуба в еврокубки. Контракт 32-летнего футболиста с туринским клубом действует до лета 2024 года с опцией продления еще на один сезон.

В Турине ведутся разговоры о трансфере Доннаруммы, но на данный момент не все в клубе убеждены в кандидатуре вратаря «ПСЖ». Основным препятствием для перехода может стать намерение «Юве» сократить расходы. Сообщается, что экс-голкипер «Милана» больше не является неприкосновенным в Париже и в случае ухода был бы не против вернуться в Италию.

Основным кандидатом является вратарь «Эмполи» Гульельмо Викарио. У 26-летнего итальянца зарплата ниже, чем у Шченсного (6 млн евро + бонусы), и это вписывается в новую политику зарплат «Ювентуса».

В качестве альтернативы «Ювентус» рассматривает 22-летнего голкипера «Кремонезе» Марко Карнезекки.

 

15 комментариев

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Алан Аланович
Его надо было брать в своё время а теперь ждите ровно так же как Верратти... ди...
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Артур Артур
Канонир однажды, как бы
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Игорь Шукайло
Ответ Rinat Khudayberdin
увы, но Перин только в PES был хорош
Первые игры согласен, терялся, но сейчас не плохо стоит, не хуже поляка
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bagire84@gmail.com
пусть уходит,пусть Перин ,пусть молодой вратарь.Хоть кто ,но не Поляк,Яне могу смотреть на его влажные перчатки,вообще ничего не получается...
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Амин Чич
Доннарумма любит доллары, ему пофиг где играть, так, что есть шанс!
Но, если он переедет в Турин, думаю ему стоит усилить охрану, миланские не дремлют
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Милан. Тонали. 8.
У Доннарумы зарплата наверное 8-10 миллионов ...
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Милан. Тонали. 8.
У Щесного аж 6 миллионов зарплаты?, с ума сойти, в Милане Тео получает 4,5 больше всех ...
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Rinat Khudayberdin
Ответ Игорь Шукайло
Или лыжи не едут, или я чего-то не понимаю. Вроде же есть ПЕРИН. ПЕРИН пилять. Аллегри, такое чувство, на откатах сидит у Щенсного, Алекса Сандро и Мойзе Кина
увы, но Перин только в PES был хорош
+6
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ML26
Невозможно, Войцех воспитанник Арсенала
+2
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Jurgen Klinsmann
по карману ли сейчас ювентусу доннарумма?
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Кайыргали Юнусов
Кароче Донер идёт к Италию
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Кайыргали Юнусов
Ответ Куй Покагорячев
А че не Куртуа сразу?
Ты чё
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Игорь Шукайло
Или лыжи не едут, или я чего-то не понимаю. Вроде же есть ПЕРИН. ПЕРИН пилять. Аллегри, такое чувство, на откатах сидит у Щенсного, Алекса Сандро и Мойзе Кина
+5
-1
+4
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Куй Покагорячев
А че не Куртуа сразу?
+5
-1
+4
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Andrew Petrov
аххаха))в турин из парижа только ногами вперед подумал Джанлука🤣🤣
+9
-2
+7
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