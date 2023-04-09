Полиция за гомофобные кричалки арестовала трех фанатов «Вулвc» – они оскорбляли болельщиков «Челси»
Три человека арестованы за дискриминационные кричалки после игры «Вулверхэмптон» – «Челси»
Болельщики хозяев вели себя неподобающе на игре 30-го тура АПЛ, завершившейся победой их команды со счетом 1:0. Гомофобные оскорбления были адресованы фанатам «Челси», передает ESPN.
По подозрению в нарушении общественного порядка и использовании угрожающих слов, разжигающих ненависть по сексуальному признаку, задержаны мужчины в возрасте 32, 24 и 21 года. Все они были отпущены под залог, правоохранительные органы продолжат следственные мероприятия. Суперинтендант Сэлли Черчилль также сообщила, что вероятны дальнейшие аресты.
«Вулверхэмптон» в своем заявлении отметил, что гомофобии, как и другим формам дискриминации, нет места ни в футболе, ни в обществе.
Звучит, блин!)