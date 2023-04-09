Полиция за гомофобные кричалки арестовала трех фанатов «Вулвc» – они оскорбляли болельщиков «Челси»

Теги Челси премьер-лига Англия происшествия болельщики Вулверхэмптон ESPN ЛГБТ дискриминация Футбол

Три человека арестованы за дискриминационные кричалки после игры «Вулверхэмптон» – «Челси»

Болельщики хозяев вели себя неподобающе на игре 30-го тура АПЛ, завершившейся победой их команды со счетом 1:0. Гомофобные оскорбления были адресованы фанатам «Челси», передает ESPN.

По подозрению в нарушении общественного порядка и использовании угрожающих слов, разжигающих ненависть по сексуальному признаку, задержаны мужчины в возрасте 32, 24 и 21 года. Все они были отпущены под залог, правоохранительные органы продолжат следственные мероприятия. Суперинтендант Сэлли Черчилль также сообщила, что вероятны дальнейшие аресты.

«Вулверхэмптон» в своем заявлении отметил, что гомофобии, как и другим формам дискриминации, нет места ни в футболе, ни в обществе.

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19 комментариев

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Gocha
А то глоры Челси не дорасы.))
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keeperfcb
Когда оскорбляешь болельщика Челси - будь готов что тебе предъявят за гомофобию)
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United_LP
уже просто п***ром нельзя назвать человека
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d.xoxlov
Исправительные работы в гомосячной индустрии назначат?
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Пако
Нетрадиционалы обиделись ...
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Евгений Громов 22
Ответ Evgeny Trifonov
российская кричалка про судью, считается гомофобной?
Дискриминирующей
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Fatty Toni
Ответ Evgeny Trifonov
российская кричалка про судью, считается гомофобной?
Тот же вопрос)
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Клирик
— Сначала намечались торжества, потом аресты; потом решили совместить.)
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Клирик
Суперинтендант Черчиль.
Звучит, блин!)
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B_Boris
Опять про ♂️рент боев♂️ кричали? 😁
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evil
болельщики зенита осуждают трёх болельщиков "Вулвс"
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Роман
Трое мужчин.
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Кино Музыка
Похоже это была обычная ругань, идеологию пристегнули потом.
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Evgeny Trifonov
российская кричалка про судью, считается гомофобной?
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encaro_one
Не арестовали, а задержали, раз сразу выпустили.
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Ненависть по сексуальному признаку...
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Акира_1
Что за дикари? Мало на поле им Челси унизить так ещё кричать что-то оскорбительное.
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Дмитрий Агалаков
О как! Оказывается теперь в Англии "3.14###с" - это угрожающее слово)))
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adamxx
бугагашенька :-).
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