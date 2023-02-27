Фанат «Тоттенхэма» арестован по подозрению в гомофобных кричалках на матче с «Челси»

Теги Челси премьер-лига Англия происшествия болельщики Тоттенхэм ЛГБТ дискриминация Футбол

Фанат «Тоттенхэма» арестован после игры с «Челси» (2:0).

По данным Daily Mail, болельщика «шпор» подозревают в гомофобных кричалках во время матча 25-го тура АПЛ.

Выкрики из сектора фанатов «Тоттенхэма» начались еще до стартового свистка и продолжились после отмены красной карточки хавбека «Челси» Зиеша перед перерывом.

«Мы можем подтвердить, что один человек был арестован за использование гомофобных выражений. В «Тоттенхэме» нет места дискриминации», – говорится в заявлении клуба.

Столичная полиция сообщила, что во время матча было произведено в общей сложности шесть арестов, среди которых один за нападение/гомофобное оскорбление в адрес стюарда.

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48 комментариев

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London.is.blue
Фанат Тоттенхэма и при этом гомофоб? Фейк какой-то.
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Виктор Войнов
Как скоро понятие гетеросексуал , будет оскрблением...
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Radik_2.0
Ответ Artuom Batishev
Поэтому и написано - подозревают. Виновность еще не доказана.
щас копы ему в отделении "а ну, повтори, что ты там кричал?" так и докажуть
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Amalfitano
Ответ Konstantin Meerov
группа захвата арестовывала
Ага. С меховыми наручниками, плётками, кожаными кляпами и трусами с шипами.
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Никитос Рудых
Ответ BananaMantana
хахах странно конечно, что с этим животным только у нас так сложилось. Везде так то он считается духовитым животным )
"Духовитый петух" звучит лучше, чем просто 😁
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Питекантроп
Фанат ЦСКА арестован по подозрению в гомосексуализме…
И кто его арестовал?
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Питекантроп
Фанат ЦСКА арестован по подозрению в гомосексуализме…
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Amalfitano
Как-то быстро прошел пепеход от парадов равенства к арестам за мнение против. Я так понимаю, что скоро будет как в советском анекдоте. Скоро гейство станет обязательным.
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Pavelaznaurov
Помню во времена СССР весь стадион дружно скандировал—- Судья пил….!!! Даже анекдот был—-быть судьей-мечта гея—-100 000 человек его хотят одновременно 😀
+1
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Konstantin Meerov
группа захвата арестовывала
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ -DF-
Противоестественный отбор – скоро на футбол в Англии будут ходить только болельщики-геи. Да и пофиг, в общем.
И будут кричать: Судью дома ждёт жена!
+1
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-DF-
Противоестественный отбор – скоро на футбол в Англии будут ходить только болельщики-геи.
Да и пофиг, в общем.
+1
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Александр Киричев
Ответ Ебздрогыч
И как же они без фанайди вычислили подлеца?
при помощи байрактаров
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Артем Шелудков
Судья - три-два-раз?)
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BananaMantana
Ответ Александр Зубков
Кричал: Вперёд, петухи!
хахах странно конечно, что с этим животным только у нас так сложилось. Везде так то он считается духовитым животным )
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амкар
Как хорошо, что у нас есть политкорректное судья - 3, 2, 1
0
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Pavelaznaurov
Ну понятно что он кричал,но зачем арестовывать??? Это уголовное преступление и он опасен обществу???? Я не понимаю—зачем арест,ведь можно провести дознание,вызвать повесткой ….
+2
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.ru
куда трахается мир...
+3
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Михаил Савченко
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
А ты дискриминируешь людей, которые дискриминирует человека, который не любит геев!
Мне только дай кого-нибудь подискриминировать!
+4
0
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Penguin
расстрелять пулями из г.
+1
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GigaChad
Отлично, гомофобам не место в обществе
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-4
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Onion
При аресте был изъят банан из Ульяновска.
+3
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Bashibuzuck
Ужас какой, гомофобные кричалки😳, так и до расизма недалеко😁
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GullitRuud
Ответ Artem89S
Ты там жил?
Почему интересуетесь , хотите в гости приехать ?
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Artuom Batishev
Ответ Ебздрогыч
И как же они без фанайди вычислили подлеца?
Поэтому и написано - подозревают. Виновность еще не доказана.
+1
0
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