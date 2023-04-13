Защитник «Удинезе» Удоджи въехал на машине на территорию бара около 3 часов ночи, сбив столики, зонты и растения. Ущерб – 3000 евро, полиция начала расследование
Защитник «Удинезе» Дестини Удоджи попал в ДТП в Италии .
Инцидент произошел в Удине прошлой ночью в районе трех часов. 20-летний футболист потерял контроль над автомобилем и въехал на территорию бара, сбив столики и зонты, которые стояли на улице.
Как сообщает Sky Sport со ссылкой на Messaggero Veneto, в результате ДТП никто не пострадал. Полиция начала расследование, игрок прошел все необходимые проверки, результаты которых пока неизвестны.
«Это было похоже на то, что взорвалась бомба», – сказала владелица заведения. По ее словам, футболист сломал 12 стульев, три столика, два зонтика, пять больших держателей растений и около десяти растений.
По данным Messaggero, ущерб оценивается в 3 тысячи евро.
Летом 2022 года «Тоттенхэм» купил Удоджи у «Удинезе» за 18 миллионов евро, но игрока оставили в аренде в Серии А. Итальянский клуб сообщил, что к футболисту будут применены санкции.
Фото: sky.it
Бендер крошил стулья поштучно, иногда даже на пару с Кисой.
Да этот парень наверное турецкоподанный и по совместительству отец русской демократии
Чувак на святое позарился, за такое нужно строго наказывать
Заплатит 3000€ + моральный ущерб и порядок