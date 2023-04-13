Защитник «Удинезе» Удоджи въехал на машине на территорию бара около 3 часов ночи, сбив столики, зонты и растения. Ущерб – 3000 евро, полиция начала расследование

Теги Удинезе премьер-лига Англия серия А Италия происшествия Тоттенхэм Дестини Удоджи Футбол

Защитник «Удинезе» Дестини Удоджи попал в ДТП в Италии .

Инцидент произошел в Удине прошлой ночью в районе трех часов. 20-летний футболист потерял контроль над автомобилем и въехал на территорию бара, сбив столики и зонты, которые стояли на улице. 

Как сообщает Sky Sport со ссылкой на Messaggero Veneto, в результате ДТП никто не пострадал. Полиция начала расследование, игрок прошел все необходимые проверки, результаты которых пока неизвестны.

«Это было похоже на то, что взорвалась бомба», – сказала владелица заведения. По ее словам, футболист сломал 12 стульев, три столика, два зонтика, пять больших держателей растений и около десяти растений.

По данным Messaggero, ущерб оценивается в 3 тысячи евро. 

Летом 2022 года «Тоттенхэм» купил Удоджи у «Удинезе» за 18 миллионов евро, но игрока оставили в аренде в Серии А. Итальянский клуб сообщил, что к футболисту будут применены санкции.

Фото: sky.it

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21 комментарий

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Bernie
УДОД же. Чего с него взять
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Н.Ф.
Ответ Yakub25
Футболист просто возомнил себя Остапом Бендером
Скорее отцом Фёдором.
Бендер крошил стулья поштучно, иногда даже на пару с Кисой.
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Н.Ф.
После чего, выйдя из машины, спросил в эти самые 3 часа ночи у бабушки-сторожа : "Вы не скажите, как пройти в библиотеку?"
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Леван Мкртчян
"сломал 12 стульев"..... Да этот парень наверное турецкоподанный и по совместительству отец русской демократии
Ну, гигант мысли точно🤓
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Beliar
Точно Удоджи, даже фамилия говорящая.
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Почтенный эльф
Гарнитур генеральши Поповой.
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Бухгалтер2021
3 тысячи евро для него это копейки
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Pitts
Идеи Ильфа и Петрова бессмертны
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Yakub25
Футболист просто возомнил себя Остапом Бендером
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arspurs9
Судя по фоткам с этого инцидента, там просто шел дождь, судя по всему обычный занос, с чем Дестини и не справился. Сомневаюсь, что там будет фигурировать какой-то алкоголь и прочее.
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Radik_2.0
Удоджи дубощит
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Isshin88
Теперь может смело в РПЛ ехать.
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valerixxx
Прочитал новость и сразу вспомнилось, как в фильме "Такси", Эмильен сдавал на права, может тут также))). Сейчас инспертор, который все же дал ему права, смотрит новости по ТВ и немного краснеет...
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Леван Мкртчян
"сломал 12 стульев".....
Да этот парень наверное турецкоподанный и по совместительству отец русской демократии
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mcmax26
Удод же...
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LaffyTaffy
Нет ничего прекраснее аутентичных милых итальянских ресторанчиков и кафешек🔥 прям кайф посидеть за таким столиком на улице, попивая американо и поедая вкуснейшую пиццу.
Чувак на святое позарился, за такое нужно строго наказывать
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Алексей Игоревич
Интересно, пьяный был, сон или банально плохо водит?
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10ztv
забыл, что в бар нужно пешком зайти
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Bartez1986
говорящая фамилия. у нас вон каждый второй - Удоджи. народ вообще забыл, что надо поворотники включать. про стиль вождения некоторых особей промолчу
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Spaten
Вот удод же
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Artem Piatkov
Хорошо только столики пострадали)

Заплатит 3000€ + моральный ущерб и порядок
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