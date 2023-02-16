Чемпион мира и Европы Фернандо Льоренте завершил карьеру. Испанец играл за «Ювентус», «Севилью» и другие клубы

Экс-форвард « » и сборной Испании Фернандо Льоренте объявил о завершении карьеры.

– Мы больше не увидим вас на поле?

– Нет. Мне уже все ясно. Я буду заниматься спортом, играя в падел, – сказал 37-летний футболист в эфире Movistar+.

Льоренте выступал за « », «Ювентус», «Севилью», « », « » и иные команды. Последним его клубом был « ».

Форвард трижды выиграл Серию А, дважды – Кубок и Суперкубок Италии, один раз – Лигу Европы.

В составе сборной Испании Льоренте стал чемпионом мира в 2010 году и чемпионом Европы в 2012-м.

Подробно со статистикой выступлений Фернандо можно ознакомиться здесь.

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