Чемпион мира и Европы Фернандо Льоренте завершил карьеру. Испанец играл за «Ювентус», «Севилью» и другие клубы
Экс-форвард «Ювентуса» и сборной Испании Фернандо Льоренте объявил о завершении карьеры.
– Мы больше не увидим вас на поле?
– Нет. Мне уже все ясно. Я буду заниматься спортом, играя в падел, – сказал 37-летний футболист в эфире Movistar+.
Льоренте выступал за «Атлетик», «Ювентус», «Севилью», «Тоттенхэм», «Наполи» и иные команды. Последним его клубом был «Эйбар».
Форвард трижды выиграл Серию А, дважды – Кубок и Суперкубок Италии, один раз – Лигу Европы.
В составе сборной Испании Льоренте стал чемпионом мира в 2010 году и чемпионом Европы в 2012-м.
Подробно со статистикой выступлений Фернандо можно ознакомиться здесь.
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