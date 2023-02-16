Чемпион мира и Европы Фернандо Льоренте завершил карьеру. Испанец играл за «Ювентус», «Севилью» и другие клубы

Теги Удинезе Ювентус премьер-лига Англия Севилья Атлетик Фернандо Льоренте серия А Италия Ла Лига Сборная Испании по футболу Наполи Тоттенхэм Суонси Эйбар Футбол

Экс-форвард «Ювентуса» и сборной Испании Фернандо Льоренте объявил о завершении карьеры.

– Мы больше не увидим вас на поле?

– Нет. Мне уже все ясно. Я буду заниматься спортом, играя в падел, – сказал 37-летний футболист в эфире Movistar+.

Льоренте выступал за «Атлетик», «Ювентус», «Севилью», «Тоттенхэм», «Наполи» и иные команды. Последним его клубом был «Эйбар».

Форвард трижды выиграл Серию А, дважды – Кубок и Суперкубок Италии, один раз – Лигу Европы.

В составе сборной Испании Льоренте стал чемпионом мира в 2010 году и чемпионом Европы в 2012-м.

Подробно со статистикой выступлений Фернандо можно ознакомиться здесь.

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Макс Кидалов
Деревянный игрок, вообще непонятно как его взяли в футбол на таком уровне играть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
El Kapitan
В Бильбао был чудо как хорош!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Reece24
Классный нап, сильнее того же Нуньеса был раз в 5.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
emptinesspetr
С Тевесом была прекрасная олдскульная связка
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Etibar
Льоренте был хорошим футболистом и лично мне запомнился как добрый человек на поле. Удачи ему
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Бислан Наврузов
Желаю только успехов в дальнейшей жизни! Помню его дебютный гол за сборную, в 2009м против Англии!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Хенто
Эх, а вроде только сейчас начинал свой путь в Бильбао, а уже завершает карьеру. Добротным нападающим был.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Eziiko
Неплохой был форвард, удачи ему в дальнейшей жизни, может тренером станет
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Au.
Один из тех, кто не раскрыл весь свой потенциал переходом в неправильный клуб
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ali_Zhasik
легенда юве!!! лев 🦁
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий