Властимил Петржела: «Россия теперь – нефутбольная страна. Сейчас у людей есть более важные вещи в жизни, а спорт ушел на третий план»

Властимил Петржела высказался о снижении интереса к футболу в России .

«Когда я работал в « », у меня всегда был полный «Петровский», который меня радостно встречал. А сейчас у вас очень мало людей ходят на стадионы – это ужас.

Россиянам сейчас не до футбола, Россия теперь – нефутбольная страна. Сейчас у людей есть более важные вещи в жизни, а спорт ушел на третий план. Не факт, что со временем интерес к футболу у людей вернется», – сказал бывший тренер «Зенита».