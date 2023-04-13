Властимил Петржела: «Россия теперь – нефутбольная страна. Сейчас у людей есть более важные вещи в жизни, а спорт ушел на третий план»

Теги Зенит премьер-лига Россия Властимил Петржела Футбол

Властимил Петржела высказался о снижении интереса к футболу в России .

«Когда я работал в «Зените», у меня всегда был полный «Петровский», который меня радостно встречал. А сейчас у вас очень мало людей ходят на стадионы – это ужас.

Россиянам сейчас не до футбола, Россия теперь – нефутбольная страна. Сейчас у людей есть более важные вещи в жизни, а спорт ушел на третий план. Не факт, что со временем интерес к футболу у людей вернется», – сказал бывший тренер «Зенита». 

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15 комментариев

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Фрош
Зачем печатать слова съехавшего с катушек пенсионера?
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Quiet Dad
Ответ Вадим Дзугаев
Чёт его много в последнее время ,дайте мужику работу
Ему да, а Царю нет? Местные специалисты предадут анафеме!!!
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Рашпель793
Хорошо хоть есть Петржела, который судя по всему днями напролёт следит за нашим футболом и постоянно интервью раздаёт ))
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FilinMD
Ответ Вадим Дзугаев
Чёт его много в последнее время ,дайте мужику работу
Так это и есть его работа - ему же кто-то звонит/пишет, чтобы получить этот бред
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Gepard_GRIN
Ответ Фут.Боль
Интерес к футболу никуда не делся. Пустые трибуны понятно почему.
В миллионниках может и не делся. По поводу глубинки РФ и отношению к футболу, Петржела прав.
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Вадим Дзугаев
Чёт его много в
последнее время ,дайте мужику работу
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Фут.Боль
Интерес к футболу никуда не делся. Пустые трибуны понятно почему.
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Гамарджоба Генацвале
Петровский и без тебя всегда прекрасно заполнялся.
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alexsem69
Ответ Mechel**
Блин, откуда он вещает постоянно?!😃
из пивнухи 😆
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Alex1104
Властимил, выключи телевизор.
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Alex1104
Ответ Mechel**
Блин, откуда он вещает постоянно?!😃
Из пражской пивной
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Pb-SE
Вот и власти говорят, что народу сейчас интереснее дача и шашлыки, чем футбол. Потому и народу мало на трибунах. А власть ведь врать не будет.
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#nikon
Петржела внёс свои три копейки.
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Дядя ТУРА
Ответ Mechel**
Блин, откуда он вещает постоянно?!😃
Чехия
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Mechel**
Блин, откуда он вещает постоянно?!😃
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