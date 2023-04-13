«Захарян не разрывает даже РПЛ, которая деградирует. Говорят, у него проблемы с режимом». Экс-капитан «Амкара» Попов о хавбеке «Динамо» и АПЛ

Теги Алексей Попов Челси премьер-лига Россия Динамо Москва Арсен Захарян Футбол

Алексей Попов назвал причины спада Арсена Захаряна.

– «Динамо» может хорошо заработать на Захаряне, но вопрос в том, нужен ли он «Челси». Что-то хорошее есть в Арсене, но в 19 лет он психует на поле, высказывает несогласие с какими-то эпизодами. Это не делает его благоразумным и лидером команды.

Почему не складывается в нынешнем сезоне? Говорят, у него какие-то проблемы с режимом. Талантливый игрок не сможет развить свой талант, если не будет работать, а усердная работа – это, как я подозреваю, не про Захаряна. По крайней мере, пока, но может, еще возьмется за голову, он может быть хорошим футболистом.

– Может, его надломили истории про «Челси»?

– Я не думаю, что это может надломить. Наоборот, это очередной вызов – о тебе говорят в Европе, значит, ты должен еще больше работать. По идее, должно быть так, а не наоборот.

– Но ты уже представлял, как будешь забивать «Ливерпулю», а выходишь против «Химок».

– Так ты забей еще «Химкам». О чем тут говорить. Человек не разрывает даже российскую Премьер-Лигу, которая деградирует из года в год. Тяжело тут говорить, что он сможет разрывать Премьер-Лигу английскую, – сказал бывший капитан «Амкара».

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11 комментариев

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counsel
Ответ Пётр Смирнов
Хавбек АПЛ)))
Хвича в последнем сезоне в России тоже РПЛ не разрывал, а серию А разорвал …
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justbored
Ответ Sweet_blondie228
Мне кажется в принципе странно уже целый год обсуждать, то что он мог перейти в Челси и что каждого бывшего футболиста об этом за чем то спрашивают. А претензии в духе он плохо играет из-за сорвавшегося перехода, на мой взгляд вообще критики не выдерживают. Учитывая общий уровень Динамо в этом сезоне, возраст Арсена и смену позиции.
Мне тоже кажется, что Арсен был актуален прошлой весной. А сейчас это просто пустое место.
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Sweet_blondie228
Ответ justbored
Ну то есть если отравлять ему сознание потенциальными переходами, оправдывать невдохновенную игру нанесённой непоправимой душевной травмой, скверным тренерством ("проклятый клуб") и прочими внешними это делать лучшее для отрока?
Мне кажется в принципе странно уже целый год обсуждать, то что он мог перейти в Челси и что каждого бывшего футболиста об этом за чем то спрашивают. А претензии в духе он плохо играет из-за сорвавшегося перехода, на мой взгляд вообще критики не выдерживают. Учитывая общий уровень Динамо в этом сезоне, возраст Арсена и смену позиции.
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Tigran Shuts
по-моему, это классический второй сезон у молодого выстрелевшего игрока.
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justbored
Ответ Sweet_blondie228
Да хватит уже судачить о нем, ну появились сложности у парня, ему всего 19 лет, у всего Динамо проблемы с игрой, а не только у Закаряна. Плюс не нужно забывать, что он играет на другой позиции, если сравнивать с прошлым сезоном.
Ну то есть если отравлять ему сознание потенциальными переходами, оправдывать невдохновенную игру нанесённой непоправимой душевной травмой, скверным тренерством ("проклятый клуб") и прочими внешними это делать лучшее для отрока?
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Sweet_blondie228
Да хватит уже судачить о нем, ну появились сложности у парня, ему всего 19 лет, у всего Динамо проблемы с игрой, а не только у Закаряна. Плюс не нужно забывать, что он играет на другой позиции, если сравнивать с прошлым сезоном.
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justbored
Ответ Пётр Смирнов
Хавбек АПЛ)))
Славно потроллили, чего уж там.
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justbored
База.
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Quiet Dad
Вполне адекватное мнение.
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Пётр Смирнов
Хавбек АПЛ)))
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ygcn5c2ty9
кто говорит-то?) когда вкидываешь подобную информацию в сми, указывай источники
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