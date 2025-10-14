  • Спортс
  «Барса» показала форму с логотипом нового альбома Эда Ширана. Команда сыграет в ней против «Реала»
«Барса» показала форму с логотипом нового альбома Эда Ширана. Команда сыграет в ней против «Реала»

«Барселона» представила форму с логотипом нового альбома Эда Ширана.

Комплект разработан в рамках сотрудничества с музыкальным сервисом Spotify. Мужская команда «блауграны» сыграет в этой форме против «Реала» 26 октября, а женская – с «Гранадой» 19 октября. 

«У Эда Ширана более 92 миллионов слушателей на Spotify в месяц, и 14 его песен попали в The Billions Club, коллекцию треков с более чем миллиардом прослушиваний на платформе.

Play – это его восьмой альбом, работа, рожденная из радости жизни и вдохновленная звуками и историями, которые Ширан собирал по всему миру. Этот дух изучения различных культур и объединения фанатских сообществ естественным образом сочетается с глобальным влиянием, которое на протяжении многих лет отличало футбольный клуб «Барселона» в его международной деятельности.

Надпись Play на футболке подчеркивает способность музыки преодолевать границы и объединять людей. «Барсу» отличает юношеский дух и выразительный стиль игры, сформированный молодыми игроками, прошедшими подготовку в «Ла Масии». Любовь Эда Ширана к футболу и городу Барселона делает это сотрудничество еще более аутентичным, основанным на вере в то, что творчество, музыка и футбол могут вдохновлять людей как на поле, так и за его пределами», – говорится в заявлении «Барселоны». 

«Видеть лого своего нового альбома Play на футболке «Барсы» – один из тех моментов, в которые я не могу поверить. Я любил футбол всю свою жизнь, поэтому привнести свою музыку на такую культовую сцену и поделиться ею с фанатами по всему миру для меня значит очень многое», – сказал Ширан. 

Фото: https://www.fcbarcelona.es/

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Барселоны»
