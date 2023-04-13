Захарян о том, кем видит себя через год: «Хотелось бы трофей в руках. Быть игроком европейского клуба»

Хавбек «Динамо» Арсен Захарян рассказал, кем видит себя через год.

«Хотелось бы видеть себя с трофеем в руках.

И хотелось бы быть игроком европейского клуба. Не форсирую, но хотелось бы попробовать себя там», – сказал 19-летний футболист.

В 19 матчах нынешнего сезона Мир РПЛ Захарян забил 3 гола и отдал 5 результативных передач. Его статистика – здесь.