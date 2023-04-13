Захарян о том, кем видит себя через год: «Хотелось бы трофей в руках. Быть игроком европейского клуба»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Спорт-Экспресс Арсен Захарян Футбол

Хавбек «Динамо» Арсен Захарян рассказал, кем видит себя через год.

«Хотелось бы видеть себя с трофеем в руках.

И хотелось бы быть игроком европейского клуба. Не форсирую, но хотелось бы попробовать себя там», – сказал 19-летний футболист.

В 19 матчах нынешнего сезона Мир РПЛ Захарян забил 3 гола и отдал 5 результативных передач. Его статистика – здесь.

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40 комментариев

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BeastI666I
Ответ Magico!
В Ференцварош к Черчесову. И европа и трофей
РФ тоже Европа.
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BeastI666I
путину привет передавай
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Илнур Кара
Ответ Валерий Охотин
Нет у него никакого уровня и никогда не было , армянские сказки.
И в состав его ставят за красивые глаза
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Magico!
В Ференцварош к Черчесову. И европа и трофей
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Cергей Шарыпов
Надейся , хорошие примеры есть - Головин ,Миранчука ,Хвича. Надо выкладываться на поле и прибавлять ,как например, Тюкавин
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Иван1984
в фнл если только
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Валерий Охотин
Ответ Maxim Printsev
Ну зря в комментах критика. Желание нового вызова - это хорошо. В РФ в ближайшие несколько лет стимулов не так много((( Про то что упал уровень. Уровень у него в порядке и сейчас, видно и технику, и резкость, и видение. Глаза потускнели немного- это да.
Нет у него никакого уровня и никогда не было , армянские сказки.
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александр модов
19 лет, никакой игры в последнее время, хочет трофей и европейский клуб))
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DpeMa111
Твой уровень максимум российский чемпионат
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justbored
Хотелки юношей питают. О том чтоб в конкретной игре себя показать думал бы.
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Maxim Printsev
Ну зря в комментах критика. Желание нового вызова - это хорошо. В РФ в ближайшие несколько лет стимулов не так много(((
Про то что упал уровень. Уровень у него в порядке и сейчас, видно и технику, и резкость, и видение. Глаза потускнели немного- это да.
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Bashibuzuck
Ответ ЛЮБИТЕЛЬ
Он не вернется на прежний уровень, тренировки не позволяют и уровень чемпионата, еще и отсутствие конкуренции в клубе, надо уходить, как это делал хвича. Про хвичу тоже говорили, что куда ему уезжать, вон как сдал по уровню, но теперь можно сказать, что это именно чемпионат России не удовлетворяет потребности игроков, которые хотят развиваться
Тут дело даже не в чемпионате, мне кажется он очень расстроен из-за того что, в свое время, выбрал не ту сборную, из-за этого и переход в Челси сорвался, и теперь он в психологической яме
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ЛЮБИТЕЛЬ
Ответ Bashibuzuck
Для начала нужно вернуться на прежний уровень, а то игра Захаряна это реально швах, европейское же вроде слово😁
Он не вернется на прежний уровень, тренировки не позволяют и уровень чемпионата, еще и отсутствие конкуренции в клубе, надо уходить, как это делал хвича. Про хвичу тоже говорили, что куда ему уезжать, вон как сдал по уровню, но теперь можно сказать, что это именно чемпионат России не удовлетворяет потребности игроков, которые хотят развиваться
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ЛЮБИТЕЛЬ
Ответ Recreated
Ты за Динамо то перестал играть, какой тебе европейский клуб, ёпта!??
Ну про хвичу тоже самое говорили, и после прихода в наполи, типо в рпл еле еле играет, а тут Италия, но вот показал себя. В России в целом молодых не надо строго оценивать, сами тренеры тренируют не пойми как, Миранчук рассказывал про разницу тренировок, и даже в свои 27 лет прибавляет в уровне
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Дуойка Бубнова
Захарян о том, кем видит себя через год: «Сапоговым»
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Торопов Саня
Ответ rigobersong
Значит пора идти на повышение в Ференцварош!😎
Неплохой вариант кстати, еврокубки всё же
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Злодей Спб
Захаряну надо рассмотреть более реальные варианты с ЕК. Казахстан ФК "Астана" может дать ему возможность сыграть в ЛЧ, есть еще пара национальных клубов в Лиге Конференций сезона 2023/24. Как СА его там скорее всего возьмут.
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Recreated
Ты за Динамо то перестал играть, какой тебе европейский клуб, ёпта!??
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xa-xa
Ответ Иван Дорн
на уровне сборных? В составе какой-нибудь Франции или еще проще Португалии?
Я хотел сказать у бразильцев 2 пути : либо наркота и жизнь под откос , либо футбол и все вытекающие...
Мир наизнанку доходчиво это показал.. Передача такая была..
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Иван Дорн
Ответ Aleksey Yashin
"Не форсирую, но хотелось бы попробовать себя там" Да можно и форсировать, а то за есть риск вообще завязнуть в нашем РПЛ-болоте
А ты знаешь почему болото? Умник
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Иван Дорн
Ответ ДудьСдулся
Это российская журналистика--бессмысленная и беспощадная. Думаете, в России только футбол деградировал?
Плюс за ник, ватник
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Иван Дорн
Ответ Сергей Авдеев
Не мешало бы вначале долг Динамо своей хорошей игрой отдать, а потом уж видеть себя с трофеем в европейском клубе...👍
Если только супружеский долг. Я не устану повторять е5 твой клуб, е5
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MU<3
Зря он это сказал. Через год, когда этого не случится, пользователи спортса будут испражняться в язвительности. При том, что сами ничего не достигли за год
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Иван Дорн
Ответ Arturitto
Через год Арсений Захаров будет в чемпионате Таиланда выступать
по стопам Сычева, во Вьетнам
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Иван Дорн
Ответ xa-xa
Ну как минимум нужно было родиться в Бразилии , чтобы в 20 лет выиграть , какой нибудь чемпионат в Европе..
на уровне сборных? В составе какой-нибудь Франции или еще проще Португалии?
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