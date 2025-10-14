  • Спортс
  • Юрана могут уволить, если «Серик» не попадет в топ-7 Первой лиги Турции за 1,5 месяца. Тренеру поставили ультиматум (Sport Baza)
Юрана могут уволить, если «Серик» не попадет в топ-7 Первой лиги Турции за 1,5 месяца. Тренеру поставили ультиматум (Sport Baza)

Сергея Юрана могут уволить из «Серик Беледиеспор».

Российский тренер в этом сезоне возглавил клуб Первой лиги Турции.

По данным телеграм-канала Sport Baza, специалисту пригрозили увольнением и поставили ультиматум – за полтора месяца поднять клуб в топ-7 Первой лиги, иначе его ожидает увольнение. Сейчас команда Юрана после серии из трех ничьих располагается на десятой строчке в турнирной таблице.

Отмечается, что с атмосферой в клубу также есть проблемы: футболисты жалуются на задержки зарплаты, турецкие и российские игроки конфликтуют между собой.

Контракт Юрана с «Серик Беледиеспор» подписан по схеме 1+1, с зарплатой 16 тысяч евро в месяц и бонусами до 10 млн рублей за итоговый результат. При этом из-за отсутствия пункта об отступных тренер хочет покинуть клуб при поступлении предложения от более статусной команды, однако таковых пока нет.

Юран не исключил возвращения из Турции в РПЛ: «Сейчас я погружен в проект «Серика». Но не скрывал желания поработать в топ-клубе, необязательно в России»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Sport Baza
