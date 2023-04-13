Нагельсманн изложит боссам «Челси» свои идеи. Энрике уже был на собеседовании

«Челси» пригласил Юлиана Нагельсманна на собеседование.

Бывшему тренеру «Баварии» предоставят возможность лично встретиться с боссами лондонского клуба и изложить свои идеи.

Луис Энрике уже был на собеседовании неделю назад. Отмечается, что испанец произвел хорошее впечатление.

не замыкается в себе после ухода из «Баварии». В среду после короткого отпуска в Южном Тироле он смотрел хоккейный матч «Мюнхен» – «Вольфсбург».