Нагельсманн изложит боссам «Челси» свои идеи. Энрике уже был на собеседовании

Теги Бавария Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия Луис Энрике Юлиан Нагельсманн Футбол

«Челси» пригласил Юлиана Нагельсманна на собеседование.

Бывшему тренеру «Баварии» предоставят возможность лично встретиться с боссами лондонского клуба и изложить свои идеи.

Луис Энрике уже был на собеседовании неделю назад. Отмечается, что испанец произвел хорошее впечатление.

Нагельсманн не замыкается в себе после ухода из «Баварии». В среду после короткого отпуска в Южном Тироле он смотрел хоккейный матч «Мюнхен» – «Вольфсбург».

Опрос

Возвращаем Нагельсманна? Опрос для фанов «Баварии»
15797 голосов
Да
64%
Юлиан Нагельсманн
Нет
36%
Томас Тухель

Материалы по теме

25 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tomas Torquemada77
Ответ БолельщикСоСтажем
Конечно, упустили Талалаева… теперь идеи выслушивать
Зато Гогниев освободился!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
deadjoker
В атаке пошире, в защите поуже, неустойка большая.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
U
Ну не знаю. Энрике хоть стримить это шапито может...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Шипилов
Ответ Максим Новиков
Какие бы идеи ни были у Нагеля, Боули равно скажет - в атаке пошире, в защите поуже
ну так-то по факту😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
зак
Ответ S H A R K
Такое впечатление, что с тем набором игроков Нагельсманн лучше поработает, чем Энрике. Нагельсманн лучше работает с талантами и может пользоваться их лучшими качествами. Энрике как всегда поставит свой атакующий автобус с неограниченным количеством бессмысленных пасов
Энрике это физрук, во всех клубах где он тренировал не было тики-таки что Сельта, Рома и бчк играли на контрактах с зобросами на атакующию тройку..
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Born is the King
Нагельсман конечно не Флик, но явно получше остальных вариантов. Интересно только когда объявят о назначении
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Новиков
Какие бы идеи ни были у Нагеля, Боули равно скажет - в атаке пошире, в защите поуже
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Evgen_Hazard
Складывается ощущение, что за это место прям идет борьба. Я бы был за Энрике, у него требл говорит сам за себя, пусть и с МСН, но есть. А Юлиан на мой взгляд слишком молод для Англии, но может я ошибаюсь
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ZarvuR2020
Ответ S H A R K
Такое впечатление, что с тем набором игроков Нагельсманн лучше поработает, чем Энрике. Нагельсманн лучше работает с талантами и может пользоваться их лучшими качествами. Энрике как всегда поставит свой атакующий автобус с неограниченным количеством бессмысленных пасов
Нкунку приедет в конце концов
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фан Рубина
Толку от идей, если на него какая-то звиздулька недобро цыкнет в раздевалке и он позабудет все идейки.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
S H A R K
Такое впечатление, что с тем набором игроков Нагельсманн лучше поработает, чем Энрике. Нагельсманн лучше работает с талантами и может пользоваться их лучшими качествами.
Энрике как всегда поставит свой атакующий автобус с неограниченным количеством бессмысленных пасов
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Футбол, хоккей итд
Мистер Боули! Мы, эксперты Спортса, также хотим принять участие в собеседовании - на пост главного тренера Челси....
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexander p.
Бавария, чо с лицом?)
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Екн Лор
Разнос катарского проекта показал, что Юлиан сильный тренер, несмотря на шероховатости в чемпионате
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
БолельщикСоСтажем
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Ничего, вот купят подписку на Матч-ТВ и скоро смогут послушать Талалалалалалалаева прям там🙌
Через впн если только подключаться ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дядя ТУРА
спасибо. мы вам обязательно перезвоним
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
CriminalJoint62
Руки прочь от Лэмпарда!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jeksan
Ответ БолельщикСоСтажем
Конечно, упустили Талалаева… теперь идеи выслушивать
Ни один клуб мира не стоит того, чтобы родину разменивать. Думаю так бы ответил Талалаев отказываясь от собеседования😁
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ХавиГави_Паратрупер
Ответ БолельщикСоСтажем
Конечно, упустили Талалаева… теперь идеи выслушивать
Ничего, вот купят подписку на Матч-ТВ и скоро смогут послушать Талалалалалалалаева прям там🙌
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
QWertY
Когда там у Должуна собеседование?
+14
-9
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aleksey Yashin
Луис Энрике уже был на собеседовании и сделал пас Юлиану Нагельсманну
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ZamoRano
Чипси в ответном матче с Реалом опять выйдет с новым тренером?🤣🤣🤣ой клуб-анекдот
0
-5
-5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мукунку хороший
А как же Фрэнки.? Он же фонтанирует идеями.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Саша Казанов
Бердыев скоро подъедет
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
БолельщикСоСтажем
Конечно, упустили Талалаева… теперь идеи выслушивать
+39
-2
+37
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий