Пеп Гвардиола: «Когда «Бавария» зовет, нужно ехать. Этот поезд приходит лишь раз в жизни»

Теги Бавария Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Томас Тухель Юлиан Нагельсманн Футбол

Пеп Гвардиола не жалеет о трех сезонах, проведенных в «Баварии».

Испанец возглавлял мюнхенский клуб с 2013 по 2016 год и выиграл с ним три чемпионата Германии, два Кубка Германии, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

«Назначение Тухеля меня удивило, как и увольнение Нагельсманна. Я не могу сказать, что думаю на самом деле. Когда увольняют одного тренера, а у второго все начинает получаться, люди говорят, что было принято хорошее решение. В обратном случае они скучают по прежнему тренеру.

Оба тренера креативные. Было бы сложно против Нагельсманна, будет сложно против Тухеля.

В моем родном городе, в моей стране, в моем клубе начать боллбоем и в итоге стать главным тренером – это мечта.

Когда «Бавария» зовет, нужно ехать. Этот поезд приходит только раз в жизни. Я ни секунды не жалею о том, как все сложилось в «Баварии», как этот клуб заботился о моей семье.

Когда я переходил в «Манчестер Сити», то не ожидал, что столько здесь проработаю, но в жизни твои планы обычно не реализуются», – сказал главный тренер «горожан».

Английский и немецкий клубы сыграют в четвертьфинале Лиги чемпионов 11 апреля. Начало – в 22:00 по московскому времени.

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26 комментариев

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G_Batigol
Ответ CM1
К Хайнкесу и Хитцфельду этот поезд приезжал несколько раз...
Но если в первый раз откажешь скорее всего второго шанса не будет
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CM1
К Хайнкесу и Хитцфельду этот поезд приезжал несколько раз...
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МТБ
Ответ Слутск Халлского
Хайнкес: Подержите мой пауланер
У Юппа был проездной.
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МТБ
Ответ WESTERN-
Истории Пепа в Баварии была не такая уж и плохая.
Но не такая уж и хорошая
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nwz7687
Ответ Сикарио
Пепка, а помнишь 0-5 от Реала с адом на Альянсе?
думаю, помнит, как и "ад" на Камп Ноу 29.11.2010))
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Акыл Сатыбалдиев
Ответ Barca_mania
по делу они влетели только Барсе
0:4 от Реала не в счет да? ах да, я же забыл, что ты футбол только с 2015 года начал смотреть
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Momos
Ничем особенным не отметился
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Вова Гаврилов
Пеп действительно провел неплохие годы в Баварии, но чемпионство и кубки Германии, не совсем того уровня, для Баварии, все-таки его приглашали больше для Лч
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Serega Fart
Уже вижу как пепка захимичит с тактикой и влетит
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Сикарио
Пепка, а помнишь 0-5 от Реала с адом на Альянсе?
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Слутск Халлского
Хайнкес: Подержите мой пауланер
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jonnysilverhand01
Бавария это такая прям мюнхенская колбаска, которую все хотят съесть !
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solbakkenki
да уж, многих физруола игроков загубил в баварке. вспомнить тех же Хави Мартинеса, Марио Гётце, Хуан Бернат, Тьяго Алькантара. Все что блистало брал и уничтожал.
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Михо
Время в Баварии много дало и самому Пепу. В первый сезон он пытался строить копию Барсы, потом понял что это невозможно и в дальнейшем уже отошел от этой идеи, хотя принципы конечно остались неизменны, он развился как тренер
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alexis2020
Ответ Barca_mania
При нём Бавария показывала классный футбол, можно было смотреть
Даже при Коваче был классный и смотрибельный футбол
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DolJun
Ответ Barca_mania
по делу они влетели только Барсе
ага, а в остальных матчах гвардиола переиграл сам себя. ну и игроки не вывезли.
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Dark.Babysitter
приятно, когда бывшие тепло о тебе отзываются
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Kyancey
Ответ Barca_mania
При нём Бавария показывала классный футбол, можно было смотреть
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bat90
Ответ Barca_mania
по делу они влетели только Барсе
Ну да, пятая точка Боатенга круче чем 0:4 от Реала
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Barca_mania
Ответ DolJun
три сезона тотального деклассирования пепа в еврокубках от всех имеющихся 2.5 испанских команд) такое конечно не забудешь)
по делу они влетели только Барсе
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Вадим Слуцкий
В планах лысого шарлатана в ближайшие 10 лет постараться выиграть ЛЧ. Постараться.
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DolJun
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Евгений Громов 22
Ждём суперматчи
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WESTERN-
Истории Пепа в Баварии была не такая уж и плохая.
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gamechanger
Для кого-то, может, и раз в жизни выпадает такой шанс, про Пепа такое не скажешь. Любой клуб хотел бы такого менеджера себе
+17
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