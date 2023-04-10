Пеп Гвардиола: «Когда «Бавария» зовет, нужно ехать. Этот поезд приходит лишь раз в жизни»

Пеп Гвардиола не жалеет о трех сезонах, проведенных в «Баварии».

Испанец возглавлял мюнхенский клуб с 2013 по 2016 год и выиграл с ним три чемпионата Германии, два Кубка Германии, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

«Назначение Тухеля меня удивило, как и увольнение . Я не могу сказать, что думаю на самом деле. Когда увольняют одного тренера, а у второго все начинает получаться, люди говорят, что было принято хорошее решение. В обратном случае они скучают по прежнему тренеру.

Оба тренера креативные. Было бы сложно против Нагельсманна, будет сложно против Тухеля.

В моем родном городе, в моей стране, в моем клубе начать боллбоем и в итоге стать главным тренером – это мечта.

Когда « » зовет, нужно ехать. Этот поезд приходит только раз в жизни. Я ни секунды не жалею о том, как все сложилось в «Баварии», как этот клуб заботился о моей семье.

Когда я переходил в « », то не ожидал, что столько здесь проработаю, но в жизни твои планы обычно не реализуются», – сказал главный тренер «горожан».

Английский и немецкий клубы сыграют в четвертьфинале Лиги чемпионов 11 апреля. Начало – в 22:00 по московскому времени.