Пеп Гвардиола: «Когда «Бавария» зовет, нужно ехать. Этот поезд приходит лишь раз в жизни»
Пеп Гвардиола не жалеет о трех сезонах, проведенных в «Баварии».
Испанец возглавлял мюнхенский клуб с 2013 по 2016 год и выиграл с ним три чемпионата Германии, два Кубка Германии, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
«Назначение Тухеля меня удивило, как и увольнение Нагельсманна. Я не могу сказать, что думаю на самом деле. Когда увольняют одного тренера, а у второго все начинает получаться, люди говорят, что было принято хорошее решение. В обратном случае они скучают по прежнему тренеру.
Оба тренера креативные. Было бы сложно против Нагельсманна, будет сложно против Тухеля.
В моем родном городе, в моей стране, в моем клубе начать боллбоем и в итоге стать главным тренером – это мечта.
Когда «Бавария» зовет, нужно ехать. Этот поезд приходит только раз в жизни. Я ни секунды не жалею о том, как все сложилось в «Баварии», как этот клуб заботился о моей семье.
Когда я переходил в «Манчестер Сити», то не ожидал, что столько здесь проработаю, но в жизни твои планы обычно не реализуются», – сказал главный тренер «горожан».
Английский и немецкий клубы сыграют в четвертьфинале Лиги чемпионов 11 апреля. Начало – в 22:00 по московскому времени.
26 комментариев