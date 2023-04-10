Канчельскис об отставке Бердыева: «Абсолютная глупость. Типичное решение для руководителей российских клубов, которые закапывают наш футбол все глубже и глубже»
Андрей Канчельскис считает, что Курбану Бердыеву нужно было дать больше времени в «Сочи».
Ранее было объявлено об отставке Бердыева с поста главного тренера «Сочи». Под его руководством «Сочи» провел 5 матчей в Мир РПЛ, дважды победив и потерпев 3 поражения.
«Отставка Бердыева – абсолютная глупость, но такие вещи в нашем футболе уже не удивляют. Это вполне типичное решение для руководителей российских клубов, которые закапывают наш футбол все глубже и глубже. Не понимаю, зачем нужно было приглашать Бердыева, если вы не собирались давать ему время? Было очевидно, что сразу все не станет лучше, команда была в кризисе.
Бердыев – хороший, опытный специалист, у него много заслуг. Этот тренер сделал очень многое для российского футбола. Но здесь бессмысленно что-то говорить – проходимцам не объяснишь, что такое футбол и тренерская работа. Глупо требовать результата за пару месяцев. Наверное, после серебряных медалей в прошлом сезоне в «Сочи» подумали, что теперь всегда будут на вершине РПЛ. Но это так не работает», – сказал Канчельскис.
Ого, Бердыев и «Сочи» – все. За 5 матчей побил ЦСКА с «Динамо» и дважды крупно проиграл
Друга вождя и хозяина дворца проходимцем назвал...смело...
Ты как смирительную рубашку снял ? Чудик))
Бердыев и шёл на несколько матчей и неустойку в фарме Газпрома
Газпром должен ему за ЛЧ с ростовом, расплачиваться ещё долго будет. Отсюда и этот чудак, тренер вратарей в ростове и сборной на зарплате
И по той же причине Газпром тащит Ростов в рпл. Второе место даст жирный кусок для банкротов
как один из наставников самого Канчельскиса.