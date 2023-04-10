Канчельскис об отставке Бердыева: «Абсолютная глупость. Типичное решение для руководителей российских клубов, которые закапывают наш футбол все глубже и глубже»

Теги Курбан Бердыев премьер-лига Россия отставки Андрей Канчельскис Сочи Футбол

Андрей Канчельскис считает, что Курбану Бердыеву нужно было дать больше времени в «Сочи».

Ранее было объявлено об отставке Бердыева с поста главного тренера «Сочи». Под его руководством «Сочи» провел 5 матчей в Мир РПЛ, дважды победив и потерпев 3 поражения.

«Отставка Бердыева – абсолютная глупость, но такие вещи в нашем футболе уже не удивляют. Это вполне типичное решение для руководителей российских клубов, которые закапывают наш футбол все глубже и глубже. Не понимаю, зачем нужно было приглашать Бердыева, если вы не собирались давать ему время? Было очевидно, что сразу все не станет лучше, команда была в кризисе.

Бердыев – хороший, опытный специалист, у него много заслуг. Этот тренер сделал очень многое для российского футбола. Но здесь бессмысленно что-то говорить – проходимцам не объяснишь, что такое футбол и тренерская работа. Глупо требовать результата за пару месяцев. Наверное, после серебряных медалей в прошлом сезоне в «Сочи» подумали, что теперь всегда будут на вершине РПЛ. Но это так не работает», – сказал Канчельскис.

Ого, Бердыев и «Сочи» – все. За 5 матчей побил ЦСКА с «Динамо» и дважды крупно проиграл

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28 комментариев

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romaroman26
да на футбол его блевотный просто невозможно смотреть. бердыев только автобусы строить может. ничего он не привнес в росс футбол
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Орхан Фарманов
Ответ wadwill13
посмотрел результаты игр Сочи с сентября. клуб может влететь оренбургу , но потом не уступает и громит по игре или по счету иногда грантов.... ЦСКА, локомотив, динамо не дадут соврать .. понятно что дело не в бердыеве а либо в игроках либо менеджменте клуба... не защищаю бердыева а очевидные факты...
Авраам Грантов?
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Ковид 07.10.52
Но здесь бессмысленно что-то говорить – проходимцам не объяснишь, что такое футбол ....
Друга вождя и хозяина дворца проходимцем назвал...смело...
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Давид Agabekyan
Ответ Momus1
Отказался доги катать
Бердыев то?
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ДЖИН
Вероятно поражение от Факела и Оренбурга смутили Борю Ротенберга. Другой причины не вижу. Олигарху нужно в то5 попасть.
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Momus1
Отказался доги катать
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rusichi
Тот случай, когда даже Канчельскис прав!
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морская01
Ответ Slavick Nemkovsky
Хорошо бы назначили Гогниева. Перспективный специалист)
Абсолютная глупость,согласна с Андреем,уволить Бердыева,но если уже так,то на счёт Гогниевп согласна на 💯
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Quiet Dad
Даже Мостовому не объяснишь что такое тренерская работа.
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ЦСКА-навсегда!!!
Ответ Мосгорсуд
Глупость была его приглашать
Я тоже не понял нафига его брали, стремный специалист с очковой философией.
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ЦСКА-навсегда!!!
Правильно, что уволили Бердыева. Невозможно смотреть футбол его команд, сплошной антифутбол и удержание счета, вечная игра в атаке это выжидание мрмента. Никогда не нравились его команды, вчера игра с Крыльями просто тухляк полнейший.
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Slavick Nemkovsky
Хорошо бы назначили Гогниева. Перспективный специалист)
+20
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Юрий Кечко
Вилли Фокс запретил отвечать себе на комментарии поэтому спрошу тут
Ты как смирительную рубашку снял ? Чудик))
+3
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Артур Багдасарян
а с чего решили, что его уволили то? я думаю он сам ушел.
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Wiley Fox
Для детей, идиотов и канчельскисов объясняю, кто раньше не слышал

Бердыев и шёл на несколько матчей и неустойку в фарме Газпрома

Газпром должен ему за ЛЧ с ростовом, расплачиваться ещё долго будет. Отсюда и этот чудак, тренер вратарей в ростове и сборной на зарплате

И по той же причине Газпром тащит Ростов в рпл. Второе место даст жирный кусок для банкротов
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Н.Ф.
Тренер в клубе должен работать 27 лет,
как один из наставников самого Канчельскиса.
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Мосгорсуд
Глупость была его приглашать
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ЗЕНИТ65
Дайте Канчельскису поработать!
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Геннадий Тёкин
Кто этого эксперда все время спрашивает?)
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Футбол, хоккей итд
Сочи надо идти по пути Торпедо. Им нужно пригласить молодого иностранного специалиста. Хуже точно небудет, а если повезёт - может и результат даст.
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Лор'темар Терон
С Бердыевым пока очень мутно. Уж крайне мало в Сочи проработал, но это уже какое по счёту его увольнение без полноценного сезона? Явно есть какие-то проблемы, о которых умалчивают.
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Spartakus1984
С чего он взял что Бердыев не сам решил уйти?
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Andrew Petrov
Не исключено,что всплывет "договорняк" Бекиевич старой закалки,игры были подозрительно разные от 2:0 до 0:4..особо с потухшим Факелом 0:3!!?
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blaugrano
Типичный распил госбюджета в Лиге Приколов. Ничего нового. Талалаеву приготовиться.
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Bartez1986
ну, тур прав, если подумать. Бердыев не кризисный менеджер. Ему нужно время. хотя, опять же, не факт, что и со временем бы получилось. но Сочи Федотова был абсолютно тренерской командой
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