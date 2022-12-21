«Матч ТВ» потерял звезд: Шмурнов, Кривохарченко, Казанский, Гутцайт, Нобель. Это все серьезные потери». Поленов о канале

поделился мнением о комментаторах «Матч ТВ».

– На кого из немедийных комментаторов «Матч ТВ» рекомендуешь обратить внимание?

– На «Матче» работают несколько ребят, которые, к сожалению, незаметны, но их приятно слушать. Это Степа Манаков, Саша Еремиев, Дима Сидоренко, Саша Пойда. Они давно работают на канале и ждут шанса. И в этом, кстати, кардинальное отличие нынешнего времени от нашего.

Мне, Казанскому, Пирожкову и другим ребятам очень повезло в свое время. Нам давали возможность ошибаться и пробовать.

Не проблема, если ты обосрался в эфире. Нам говорили это прямым текстом, но это не означало конец карьеры. Наоборот, нам предлагали исправиться – ведь именно так и растут. Я не уверен, что сейчас на канале такая же ситуация.

– Это и есть то, что мешает «Матчу» раскрывать новых звезд?

– Конечно! Я считаю, нужно чаще доверять молодым, ну или относительно молодым, кому-то ведь уже 30 лет. Тот же Денис Качанов несколько лет работает на канале, он тоже здорово комментирует, и нужно делать это регулярной практикой.

Если давать шанс, то через три месяца парни попрут, как и все перли. Помню, Юрий Альбертович Розанов говорил: «Прошло полгода – теперь тебя можно слушать».

Вот Дима Бажанов – один из моих любимых комментаторов (как я понимаю, он уже не на канале), очень приятно слушать, он один из любимых оставшихся. Генич – классика. Правда, не всегда с ним согласен, например, его песни в эфире, особенно на испанском. Я бы никогда петь не стал, ха-ха.

С комментаторской точки зрения на «НТВ Плюс» у нас была сборная мира. До сих пор говорю «мы» про канал… Но сейчас далеко не так. Нужно пробовать, искать, не бояться ошибиться.

В короткий срок за последние полтора года «Матч ТВ» потерял несколько звезд: , Кривохарченко, Казанский, Гутцайт, Нобель, кого-то забыл наверняка. Это все серьезные потери.

Если вспомнить, что, к сожалению, не стало Юрия Альбертовича, а до этого канал покинул Дементьев – кому-то не нравится его голос, а я с таким кайфом его слушаю. И еще , и пусть с ним спорят, вратарский гол или нет – у него все голы вратарские. Или Мельников… То становится понятно, что потери невосполнимы.

Конкурс комментаторов уже не решает эту проблему. Кажется, чего там, пришел с улицы и давай работай – неужели полтора часа про футбол не поговорить? Но профессия сложная, и где искать решение, как не в недрах канала, не в тех традициях, которые мы сами же создали? Надеюсь, все изменится в лучшую сторону, – сказал бывший комментатор « ».

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