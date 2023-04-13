Экс-капитан «Амкара» Попов о Рахимове: «Вся страна знает, что «Рубин» выйдет в РПЛ, можно любого назначать. Он не умеет строить атакующий футбол, его интересы продвигают агенты»

Теги Амкар Рубин Алексей Попов Рашид Рахимов премьер-лига Россия Первая лига агенты Футбол

Алексей Попов считает, что Рашид Рахимов не сможет добиться успеха в «Рубине».

Ранее было объявлено о назначении Рахимова главным тренером «Рубина». По словам Попова, работавшего под руководством Рахимова в «Амкаре», назначение в «Рубин» стало возможным благодаря грамотной работе агентов.

– Рахимов по-европейски педант. Каждая тренировка у него разбита по секундам. Европейский подход к тренировочному процессу. Много на мяче. Но у него мало индивидуализма и креатива. И он любит, когда все футболисты ему подчиняются.

– Про Рахимова говорят, что у него авторитарный метод управления. Обсуждение – это не про него?

– Обсуждает он только с лидерами, потому что в принципе им не может перечить. А так да, авторитарное управление, но оно не идет на пользу футбольной команде. Рахимов не умеет строить атакующий футбол. Это уже доказано десятилетиями.

– Получается, что в «Рубине» рискуют, назначая Рахимова?

– Думаю, что в эти три месяца они ничем не рискуют. Потому что уже вся страна знает, что «Рубин» выйдет. Можно было назначать любого. Я не уверен, что Рахимов построит команду, которая может играть в Премьер-лиге.

– Учитывая авторитарные методы, не возникнет у Рахимова конфликтов с лидерами «Рубина»? Говорят, что у них не очень сложились отношения с Уткульбаевым.

– Уткульбаев сам по себе тренер среднего уровня, нигде не игравший и ничего не достигавший. Поэтому еще, может, была загвоздка с футболистами. Он не давал результат. Скучный футбол никому не нужен. Хотя они – лидеры по составу, и по игре должны быть. Было видно, что если будет какая-то ссора, то Уткульбаев с этим не справится. Я вообще не понимаю, как его могли поставить. Видимо, потому что местный. Сейчас Хузин освободился. Можно его взять.

– Рахимов два года никого не тренировал, был экспертом на телевидении. Его стали забывать как тренера. Вас не удивило, что про него вдруг неожиданно вспомнили?

– У нас в России все связано с агентской деятельностью. У Рахимова хорошие агенты работают и продвигают его интересы. У нас все тренеры ходят по кругу. Есть те, кто чуть-чуть проявил себя в дублях команд премьер-лиги, потом их поставили работать с основой и сказали: «О, это новые люди». И где они сейчас? Новиков в «Нефтехимике», Сторожук не может ничего сделать в «Арсенале», еще несколько человек в Первой лиге. А старая гвардия ходит по кругу. Новых нет. У нас проблема с тренерами и функционерами. Рахимов на телевидении очень милый и красивый, но это обертка. Внутри он совсем другой, – сказал экс-капитан «Амкара».

После 26 туров «Рубин» занимает 2-ю строчку турнирной таблицы Мелбет Первой лиги, отставая от «Балтики» на 6 очков.

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11 комментариев

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Nuteruoli
Ответ Валерий Йованович
Откуда про характер, знаете? Имели общение?
Слышал интервью от разных футболистов, особенно много было от игроков Уфы, вот пару фраз.
«Я думаю, ключевой момент этого сезона – отставка Рахимова, потому что при нем у нас не было команды, – заявил вратарь «Уфы» Александр Беленов. – У нас были проблемы, он не уважал футболистов. Он не уважал здесь вообще никого, кроме двух тренеров, которых сам привез. Это правда.
Защитник «Уфы» Алексей Никитин тоже не стал скрывать неприязни: «Когда люди, которые с тобой работают, говорят, что верят в тебя и ты все можешь, то у тебя появляется уверенность.
Господин Рахимов говорил всей команде, что мы не умеем играть, что мы команда другой лиги и никого из нас нельзя назвать футболистом.

Кстати, я понял, что Рахимов опять будет тренировать Беленова, который нормально его так полил.
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dimslav
Ответ VanyaVanya063
Я думаю было бы классно пригласить Рубину Кержакова , думаю он не хуже Рахимова и интерес был бы со стороны болельщиков
думаю, своим интервью он выстрелил себе в ногу, и тренером ему в РПЛ не бывать.
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NIK7478
Ходят по кругу. А в Европе не ходят по кругу?! Точно также! Если уволили Нагельсмана из Баварии. Тут же пригласили Тухеля, а не кого-то неизвестного. И т.д.
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Валерий Йованович
Ответ Nuteruoli
Ну может и потянул бы) Ну и с Рашидиком там тоже делать нечего, сразу обратно бы вылетели. Можно было бы дать Уктульбаеву выйти в РПЛ, а потом уже искать нормального тренера. Для меня Рахимов такой же Уктульбаев, только у Рашида характер гoвно.
Откуда про характер, знаете? Имели общение?
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Сибирский литовец
Шалимов , Мор, Тихонов , Корнаухов приготовиться
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Кино Музыка
Ну выйдет, а дальше?
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Nuteruoli
Ответ Клирик
Да? И в РПЛ он потянет?)
Ну может и потянул бы) Ну и с Рашидиком там тоже делать нечего, сразу обратно бы вылетели. Можно было бы дать Уктульбаеву выйти в РПЛ, а потом уже искать нормального тренера. Для меня Рахимов такой же Уктульбаев, только у Рашида характер гoвно.
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Клирик
Ответ Nuteruoli
Этом всем известно, Рубин этим действием выстрелил себе в ногу. Если вообще некого было звать тренировать, то такими темпами можно было бы пригласить моего физрука, он из 13 человек и то лучше футбол ставил, чем этот эксперимент с Матч ТВ.
Да? И в РПЛ он потянет?)
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Nuteruoli
Ответ VanyaVanya063
Я думаю было бы классно пригласить Рубину Кержакова , думаю он не хуже Рахимова и интерес был бы со стороны болельщиков
Он же из России уехал и тренировать сюда точно не приедет
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VanyaVanya063
Я думаю было бы классно пригласить Рубину Кержакова , думаю он не хуже Рахимова и интерес был бы со стороны болельщиков
+4
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Nuteruoli
Этом всем известно, Рубин этим действием выстрелил себе в ногу. Если вообще некого было звать тренировать, то такими темпами можно было бы пригласить моего физрука, он из 13 человек и то лучше футбол ставил, чем этот эксперимент с Матч ТВ.
+9
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