Экс-капитан «Амкара» Попов о Рахимове: «Вся страна знает, что «Рубин» выйдет в РПЛ, можно любого назначать. Он не умеет строить атакующий футбол, его интересы продвигают агенты»

Алексей Попов считает, что Рашид Рахимов не сможет добиться успеха в «Рубине».

Ранее было объявлено о назначении Рахимова главным тренером «Рубина». По словам Попова, работавшего под руководством Рахимова в «Амкаре», назначение в «Рубин» стало возможным благодаря грамотной работе агентов.

– Рахимов по-европейски педант. Каждая тренировка у него разбита по секундам. Европейский подход к тренировочному процессу. Много на мяче. Но у него мало индивидуализма и креатива. И он любит, когда все футболисты ему подчиняются.

– Про Рахимова говорят, что у него авторитарный метод управления. Обсуждение – это не про него?

– Обсуждает он только с лидерами, потому что в принципе им не может перечить. А так да, авторитарное управление, но оно не идет на пользу футбольной команде. Рахимов не умеет строить атакующий футбол. Это уже доказано десятилетиями.

– Получается, что в «Рубине» рискуют, назначая Рахимова?

– Думаю, что в эти три месяца они ничем не рискуют. Потому что уже вся страна знает, что «Рубин» выйдет. Можно было назначать любого. Я не уверен, что Рахимов построит команду, которая может играть в Премьер-лиге.

– Учитывая авторитарные методы, не возникнет у Рахимова конфликтов с лидерами «Рубина»? Говорят, что у них не очень сложились отношения с Уткульбаевым.

– Уткульбаев сам по себе тренер среднего уровня, нигде не игравший и ничего не достигавший. Поэтому еще, может, была загвоздка с футболистами. Он не давал результат. Скучный футбол никому не нужен. Хотя они – лидеры по составу, и по игре должны быть. Было видно, что если будет какая-то ссора, то Уткульбаев с этим не справится. Я вообще не понимаю, как его могли поставить. Видимо, потому что местный. Сейчас Хузин освободился. Можно его взять.

– Рахимов два года никого не тренировал, был экспертом на телевидении. Его стали забывать как тренера. Вас не удивило, что про него вдруг неожиданно вспомнили?

– У нас в России все связано с агентской деятельностью. У Рахимова хорошие агенты работают и продвигают его интересы. У нас все тренеры ходят по кругу. Есть те, кто чуть-чуть проявил себя в дублях команд премьер-лиги, потом их поставили работать с основой и сказали: «О, это новые люди». И где они сейчас? Новиков в «Нефтехимике», Сторожук не может ничего сделать в «Арсенале», еще несколько человек в Первой лиге. А старая гвардия ходит по кругу. Новых нет. У нас проблема с тренерами и функционерами. Рахимов на телевидении очень милый и красивый, но это обертка. Внутри он совсем другой, – сказал экс-капитан «Амкара».

После 26 туров «Рубин» занимает 2-ю строчку турнирной таблицы Мелбет Первой лиги, отставая от «Балтики» на 6 очков.