«Показываем, что Россия – мирная страна, популяризуем футбол». Экс-игрок «Амкара» Попов о матчах с Таджикистаном и Узбекистаном

Алексей Попов высказался о товарищеских матчах с и Узбекистаном.

– Команда должна продолжать жить, ей нужно с кем‑то играть. Не будет же сборная играть со вторым составом или легионерами. Лучше нормальный международный матч. Сейчас в состав привлекли молодых перспективных футболистов. Для них это будет определенный опыт. Кто знает – как через два года сложится? Может быть, все будет хорошо. Нельзя стоять на месте, нужно двигаться вперед и развиваться.

– Кто‑то считает, что Таджикистан и Узбекистан – не уровень.

– У этих людей свое мнение. Но они же не руководят РФС. Вот когда будут руководить, тогда могут сказать, что мы отменим игру с Таджикистаном и купим игру против Бразилии. Сейчас любая команда за деньги сможет приехать в Россию и сыграть. Все зависит от кошелька.

– А может, наоборот, это идет в плюс? Ездим в другие страны, популяризуем российский футбол.

– Да, не только популяризуем футбол, но и показываем, что Россия – мирная страна. Мы готовы сотрудничать, ни от кого не закрываемся. Мне кажется, это хороший шаг в данной ситуации, – сказал экс-игрок и .

на этой неделе проведет два товарищеских матча. 17 ноября команда сыграет с Таджикистаном в Душанбе, а 20 ноября проведет встречу с в Ташкенте.