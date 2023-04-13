Погба – в заявке «Юве» на матч со «Спортингом». Хавбек отыграл 34 минуты в сезоне из-за травм

Поль Погба может сыграть против «Спортинга» в Лиге Европы.

После возвращения в «Ювентус» в июле прошлого года Погба выходил на поле в двух матчах, отыграв в общей сложности 34 минуты. В июле француз получил травму мениска, от которой смог восстановиться к концу октября. Затем, так и не сыграв за «Ювентус» ни одного матча в сезоне, Погба получил травму бедра, из-за которой пропустил чемпионат мира в Катаре.

Последний раз выходил на поле 5 марта, а затем вновь получил мышечное повреждение во время отработки штрафных ударов на тренировке.

«Поль в заявке, а дальше посмотрим. Важно, что он провел несколько полных тренировок с командой. Нам важно, чтобы он был в своей лучшей форме в финальной части сезона»,– сказал главный тренер « » Массимилиано Аллегри.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – « ». Начало – в 22:00 по московскому времени.

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