Погба – в заявке «Юве» на матч со «Спортингом». Хавбек отыграл 34 минуты в сезоне из-за травм

Теги высшая лига Португалия Спортинг Ювентус серия А Италия Лига Европы УЕФА травмы Массимилиано Аллегри Поль Погба Футбол

Поль Погба может сыграть против «Спортинга» в Лиге Европы.

После возвращения в «Ювентус» в июле прошлого года Погба выходил на поле в двух матчах, отыграв в общей сложности 34 минуты. В июле француз получил травму мениска, от которой смог восстановиться к концу октября. Затем, так и не сыграв за «Ювентус» ни одного матча в сезоне, Погба получил травму бедра, из-за которой пропустил чемпионат мира в Катаре.

Последний раз Погба выходил на поле 5 марта, а затем вновь получил мышечное повреждение во время отработки штрафных ударов на тренировке.

«Поль в заявке, а дальше посмотрим. Важно, что он провел несколько полных тренировок с командой. Нам важно, чтобы он был в своей лучшей форме в финальной части сезона»,– сказал главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Спортинг». Начало – в 22:00 по московскому времени.

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7 комментариев

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Moscwow
Ответ Jerry Lee
Я только что понял, что месяца 3 вообще забыл что он существует.
Он уже года 3 не существует. Как топ-футболист
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Jerry Lee
Я только что понял, что месяца 3 вообще забыл что он существует.
+3
0
+3
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Barcelona For Life83
Лига Европы набирает обороты! Вспомните какие команды, игроки там фигурируют последние годы...
0
-1
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Direct free kick
Ответ che kaif
Погба еще зажжет💪🇲🇫
Но только во сне
+1
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che kaif
Погба еще зажжет💪🇲🇫
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-4
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MURA
Все хейтели Ферги что бесплатно отпустил его, вот почему первый великий тренер-легенда
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Пако
Явление Погба народу.
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