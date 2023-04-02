У Кьезы проблемы с коленом – из-за боли хавбек «Юве» отказался выполнять упражнения. Ему проведут артроскопию

беспокоит боль в правом колене.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, на тренировке в пятницу хавбек « » не мог выполнять указания тренерского штаба. «Мне больно, я не могу», – отвечал футболист на просьбы тренерского штаба. Позже Массимилиано Алегри исключил Кьезу из заявки на матч Серии А с «Вероной».

За последние несколько недель Кьеза дважды проходил медицинское обследование – в Турине и в Инсбруке у профессора Финка, проводившего операцию на его левом колене после травмы крестообразной связки, полученной в январе прошлого года. Однако обследования не выявили у игрока каких-либо проблем.

Сообщается, что в ближайшее время Кьеза пройдет артроскопию коленного сустава для более тщательного обследования.

Статистику Федерико можно изучить здесь.