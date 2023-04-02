У Кьезы проблемы с коленом – из-за боли хавбек «Юве» отказался выполнять упражнения. Ему проведут артроскопию

Теги Ювентус серия А Италия травмы Массимилиано Аллегри Федерико Кьеза Футбол

Федерико Кьезу беспокоит боль в правом колене.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, на тренировке в пятницу хавбек «Ювентуса» не мог выполнять указания тренерского штаба. «Мне больно, я не могу», – отвечал футболист на просьбы тренерского штаба. Позже Массимилиано Алегри исключил Кьезу из заявки на матч Серии А с «Вероной».

За последние несколько недель Кьеза дважды проходил медицинское обследование – в Турине и в Инсбруке у профессора Финка, проводившего операцию на его левом колене после травмы крестообразной связки, полученной в январе прошлого года. Однако обследования не выявили у игрока каких-либо проблем.

Сообщается, что в ближайшее время Кьеза пройдет артроскопию коленного сустава для более тщательного обследования.

Статистику Федерико можно изучить здесь.

8 комментариев

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Заяцволк
Капец, хрусталь уровня Черышева, Погбы и Азара, а такие надежды подавал. Ну пора завязывать с футболом, или можно тренером попробовать себя
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savik-A.M.
Ответ d.xoxlov
Если ничего не найдут там внутри...
Значит все нормально , миниск не поврежден . Если плохо , прямо через этот разрез делается операция , ну там явно врачи лучше чем у меня были
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Сансаныч Николаев
Федю очень жалко
+1
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d.xoxlov
Ответ savik-A.M.
Делали мне такое , это проще говоря в коленную чашечку запускают мини-камеру , глянуть изнутри что с миниском , это очень просто сказал . Через 12 часов можно смело ходить , через сутки выписывают
Если ничего не найдут там внутри...
0
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Иван Колгашкин
Здоровья и скорейшего возвращения!!!
+4
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+4
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savik-A.M.
Делали мне такое , это проще говоря в коленную чашечку запускают мини-камеру , глянуть изнутри что с миниском , это очень просто сказал . Через 12 часов можно смело ходить , через сутки выписывают
+4
0
+4
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Парахат Бяшимов
Феде, выздоравливай!
+4
0
+4
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Antonio Conte
Здоровья, мужик! Ты нужен Юве в порядке
+12
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+12
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