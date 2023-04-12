Хеведес об ошибках обороны «Баварии» в игре с «Сити»: «Из-за сильного дождя и ветра было тяжело. Казалось, мяч летит мимо ворот, но потом он менял направление»

Теги Бавария Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Бенедикт Хеведес Дайо Упамекано Футбол

Бенедикт Хеведес объяснил плохой погодой ошибки обороны «Баварии» в игре с «Ман Сити».

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» на выезде уступила «Манчестер Сити» со счетом 0:3. По словам Хеведеса, мюнхенцам было сложно обороняться из-за дождя и ветра.

«Это можно увидеть на примере Упамекано, которому было тяжело удержаться на ногах из-за сильного дождя.

Нужна не только правильная обувь, но и определенная легкость в движениях и немного удачи, чтобы остановиться в нужном месте», – сказал бывший игрок сборной Германии, комментируя матч в эфире Prime Video.

Также чемпион мира отметил, что из-за порывов ветра игрокам «Баварии» было сложно угадать траекторию полета мяча.

«Это невероятно сложно, потому что нельзя правильно рассчитать [траекторию] мяча. Вам кажется, что он летит мимо ворот, но затем он еще раз непредсказуемо меняет направление. Это было крайне трудно оценить», – сказал Хеведес.

Ответный матч «Баварии» против «Манчестер Сити» пройдет 19 апреля на «Альянц-Арене».

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37 комментариев

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Давид Agabekyan
Сразу видно что в РПЛ играл. Отмазки как у наших физруков
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toyka
Ответ Vikeif
Дождь шел только на половине поля Баварии?
Нет, только на игроков баварии😂
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Ваня Солодовников
Ответ DeltaForce
Согласен,ведь в Мюнхене никогда не идёт дождь…Какие только отмазки не придумывают…
Зачем хеведесу отказывать Мюнхен? Он сказал факты. Я играл в футбол в Англии и могу сказать, что их "дождик" не хуже нашего ливня
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это вы ещё дождливым вечером в сток сити не играли
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Kyancey
Ответ Barca_mania
надеюсь сегодня Челси смоет улыбку с твоего лица)
Вот о чём я и говорю: «Барса» вылетела - болеем за всех соперников «Реала», классика, ну а что вам ещё остаётся делать?!
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DeltaForce
Ответ Ваня Солодовников
Сити привык к дождю, это особенности Англии. В Мюнхене же даже зимы слабее чем в Москве
Согласен,ведь в Мюнхене никогда не идёт дождь…Какие только отмазки не придумывают…
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Phantomm
Дождь шёл только для Баварии?Сити играл на сухой стороне и под солнцем
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Семён Жуйло
Отмазы за погоду всегда смешны. Можно подумать ветер дул, а дождь мочил только одну команду, а вторя играла в условиях пляжа на Ибице. Хоттабыча на стадионе Хёведес не заметил?
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Alexey Catalonsky
Помню все смеялись над вью игроков и персонала Барселоны после матча в Мюнхене когда Бавария выиграла 3 или 4 ноль, за отмазки каталонцев по поводу залитого водой поля. Теперь когда надменных немцев вынесли вперед ногами с Этихада, начали отмазки искать, ну-ну. Что Барса в том матче было нулевая, что баварский трактор из ангара не выехал, а эти разговоры в пользу бедных.
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AurelioDeLaurentis
Получается тогда Эдерсону было вдвойне трудно отбивать скользкие мячи, который менял траекторию в полете
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Barca_mania
Ответ Kyancey
Когда «Барселона» вылетела ещё на групповом этапе ЛЧ, сине-гранатовым ультрас ничего не остаётся как по очереди болеть за всех соперников «Реала» в плей-офф😂😂😂
надеюсь сегодня Челси смоет улыбку с твоего лица)
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Виталий Ан
Да уж. Аж 3 мяча таких было. По этому видать большинство вообще не знает кто это это сказал. Я не знаю кто такой Хеведес.
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AurelioDeLaurentis
Ответ Леван Мкртчян
Да глупость сморозил Хеведас. Помимо того ,что все были в равных условиях и изменение траектории мяча не раз помогало и в обратную сторону, после всяких отскоков,забросов , дезориентировав игроков Сити. Так еще и про удары фигню сморозил. Например в ударе Альвареса было ровно наоборот -- с повтора казалось , что мяч летит в створ по падающей траектории и в конце его сдувает в сторону мимо створа
точно подметил
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AurelioDeLaurentis
Ответ Vikeif
Дождь шел только на половине поля Баварии?
🤣🤣🤣👌👌👌
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Олег Пирожков
У Упамекано легкость в движениях была прекрасной, видимо немного удачи не хватило, чтобы обыграть в дриблинге напов сити
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Ваня Солодовников
Ответ Vikeif
Дождь шел только на половине поля Баварии?
Сити привык к дождю, это особенности Англии. В Мюнхене же даже зимы слабее чем в Москве
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Ман Сити
Я думал это клопп нытик, но нет похоже все немцы такие
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Эрик Оганезов
что-то на уровне Месси в дождливом Стоке
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Abid_88
чуть-чуть изменили гравитационное поле земли и вся Бавария оказалась под водой
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encaro_one
Ответ Dexter Dallas
Как понимаю игроки сити не знали что идёт дождь и ветер?
Англичане, им привычнее дождь.
В немецкой пустыне Сахара такое редкость.
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Леван Мкртчян
Ответ Пако
Для «МанСити» ветер и дождь не были помехой.
Да глупость сморозил Хеведас. Помимо того ,что все были в равных условиях и изменение траектории мяча не раз помогало и в обратную сторону, после всяких отскоков,забросов , дезориентировав игроков Сити.
Так еще и про удары фигню сморозил. Например в ударе Альвареса было ровно наоборот -- с повтора казалось , что мяч летит в створ по падающей траектории и в конце его сдувает в сторону мимо створа
+5
-3
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Kyancey
Ответ Barca_mania
Сити при любом раскладе сильнее Баварии и является фаворитом этого ЛЧ. Уверен Пеп в этот раз возьмёт трофей:) Очень надеюсь встретятся с реалом и возьмут реванш:)
Когда «Барселона» вылетела ещё на групповом этапе ЛЧ, сине-гранатовым ультрас ничего не остаётся как по очереди болеть за всех соперников «Реала» в плей-офф😂😂😂
+1
-1
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deadjoker
Круглый мяч, скользкое поле… в общем классика
+7
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DVS1
А мне вот казалось, что там хорошо так больше трех заходило. То ли дождь это, то ли ветер...но наверно все-таки Зоммер, которому ничего не мешало спасать Баварию от ещё большего позора
+2
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ZaSvabody
Даже отмазка с высоко подстриженной травой звучит поубедительнее.
+1
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