Хеведес об ошибках обороны «Баварии» в игре с «Сити»: «Из-за сильного дождя и ветра было тяжело. Казалось, мяч летит мимо ворот, но потом он менял направление»

Бенедикт Хеведес объяснил плохой погодой ошибки обороны «Баварии» в игре с «Ман Сити».

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» на выезде уступила «Манчестер Сити» со счетом 0:3. По словам Хеведеса, мюнхенцам было сложно обороняться из-за дождя и ветра.

«Это можно увидеть на примере Упамекано, которому было тяжело удержаться на ногах из-за сильного дождя.

Нужна не только правильная обувь, но и определенная легкость в движениях и немного удачи, чтобы остановиться в нужном месте», – сказал бывший игрок сборной Германии, комментируя матч в эфире Prime Video.

Также чемпион мира отметил, что из-за порывов ветра игрокам «Баварии» было сложно угадать траекторию полета мяча.

«Это невероятно сложно, потому что нельзя правильно рассчитать [траекторию] мяча. Вам кажется, что он летит мимо ворот, но затем он еще раз непредсказуемо меняет направление. Это было крайне трудно оценить», – сказал Хеведес.

Ответный матч «Баварии» против «Манчестер Сити» пройдет 19 апреля на «Альянц-Арене».

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