Захарян забил впервые с октября – «Спартаку». Голов не было 14 матчей
Арсен Захарян забил впервые с 22 октября 2022 года
Полузащитник «Динамо» сравнял счет на 35-й минуте игры со «Спартаком» (1:1, первый тайм) в 22-м туре Мир РПЛ.
19-летний футболист прервал серию из 14 матчей без голов за клуб и сборную России. Всего в текущем сезоне он отметился 4 мячами.
Подробно со статистикой Захаряна можно ознакомиться здесь.
«Спартак» – «Динамо». 2:1 – Бальде забил на 40-й. Онлайн-трансляция
Вообще сбавил прилично, даже ближнему нормальный удобный пас отдать не может.