Захарян забил впервые с октября – «Спартаку». Голов не было 14 матчей

Теги Спартак премьер-лига Россия Сборная России по футболу Динамо Москва Арсен Захарян Футбол

Арсен Захарян забил впервые с 22 октября 2022 года

Полузащитник «Динамо» сравнял счет на 35-й минуте игры со «Спартаком» (1:1, первый тайм) в 22-м туре Мир РПЛ.

19-летний футболист прервал серию из 14 матчей без голов за клуб и сборную России. Всего в текущем сезоне он отметился 4 мячами.

Подробно со статистикой Захаряна можно ознакомиться здесь.

«Спартак» – «Динамо». 2:1 – Бальде забил на 40-й. Онлайн-трансляция

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10 комментариев

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Иван VII
Я вообще не понимаю почему у Йовановича Арсен играет так низко, не сказал бы, что эта серия только из-за него...
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Валерий Ковальчук
Уберите это бревно Марчиаля ! Такого косоногого южноамериканца ещё не видел !!! Жесть
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Peter Parker
Ответ Peter Parker
Селихов едва из ворот выбегает и трясется, еще и своих же травмирует. Но хейтеры все равно будут во всем винить Максименко
Слет парика с Селихова 🤡🤡🤡 теперь еще один привоз. Но вы продолжайте меня минусить
0
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alexpashc1982@gmail.com
такое ощущение что все эти серии прерываются на Спартаке. в прошлом матче чувак вообще 8 лет не забивал. что за хрень? вперёд Спартак
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Эркинбек Апаканов
Ответ Артём Толоконников
Ну все, сейчас в Реал засобирается
В Челси!!! Будет сидеть рядом с Мудриком))
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Stasinho7
Да кого он там забил, рикошет от него был.

Вообще сбавил прилично, даже ближнему нормальный удобный пас отдать не может.
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Тимур Таубаев
Можно лететь в Лондон к Боули и Лэмпсу)
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Eugene88
Ну это 100% в челси теперь!
+4
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Артём Толоконников
Ну все, сейчас в Реал засобирается
+3
-4
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Peter Parker
Селихов едва из ворот выбегает и трясется, еще и своих же травмирует. Но хейтеры все равно будут во всем винить Максименко
+2
-6
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