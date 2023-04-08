Захарян забил впервые с октября – «Спартаку». Голов не было 14 матчей

Арсен Захарян забил впервые с 22 октября 2022 года

Полузащитник «Динамо» сравнял счет на 35-й минуте игры со « » (1:1, первый тайм) в 22-м туре Мир .

19-летний футболист прервал серию из 14 матчей без голов за клуб и сборную России. Всего в текущем сезоне он отметился 4 мячами.

Подробно со статистикой можно ознакомиться здесь.

«Спартак» – «Динамо». 2:1 – Бальде забил на 40-й. Онлайн-трансляция