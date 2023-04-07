Андрей Аршавин: «Захарян остается талантом. Если будет правильно относиться к футболу, будет большой звездой»

Теги Владислав Радимов Андрей Аршавин премьер-лига Россия Динамо Москва Арсен Захарян Футбол

Андрей Аршавин считает, что хавбек «Динамо» Арсен Захарян может стать большой звездой

– «Так деградировать за год – это просто невозможно. Если он бросает играть из-за того, что не взяли в «Челси», то лучше вообще больше не играть». Это слова Радимова про Захаряна. Разделяете эту мысль?

– Так категорично я бы заявлять не стал. Понятно, что к Захаряну много внимания, но он все равно остается большим талантом.

Возможно, сейчас не лучший отрезок в его карьере, но если он правильно будет относиться к футболу, то будет большой звездой, – сказал бывший игрок «Зенита» и «Арсенала».

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8 комментариев

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Фёдор Кузнецов
По моему ненормально ставить в пример деградации 19 летнего игрока что он не сильно результативен
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<~Inter~>
Ему просто уезжать надо, но не в Челси. В условный Гладбах, Монако или Фиорентину где молодые игроки точно будут получать свой шанс. Нет смысла оставаться в деградирующем чемпионате
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Тиджани Бабангида
Захарян сейчас на спаде. Но позиция Аршавина более взвешенная чем у Радимова - у Захаряна все еще впереди
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Торна
Еще полгода с такой глыбой как Йоканович и прямая дорога в Пюник
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Семён Миньёле
Дык он уже звезда 😆
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Светлана Гурская
Да все верно сказано, дайте парню раскачаться.
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Александр Марьюшкин
Такие качели для молодого игрока нормально, ненормально если его в 27 будут считать молодым и перспективным.
+3
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Arman FCSM
- А если нет, то станет вторым Кокориным, - добавил Аршавин
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