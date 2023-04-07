Андрей Аршавин: «Захарян остается талантом. Если будет правильно относиться к футболу, будет большой звездой»

Андрей Аршавин считает, что хавбек «Динамо» Арсен Захарян может стать большой звездой

– «Так деградировать за год – это просто невозможно. Если он бросает играть из-за того, что не взяли в «Челси», то лучше вообще больше не играть». Это слова про . Разделяете эту мысль?

– Так категорично я бы заявлять не стал. Понятно, что к Захаряну много внимания, но он все равно остается большим талантом.

Возможно, сейчас не лучший отрезок в его карьере, но если он правильно будет относиться к футболу, то будет большой звездой, – сказал бывший игрок «Зенита» и «Арсенала».