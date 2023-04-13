«Челси» не забил в 4 матчах подряд впервые с 1993 года

«Челси» не смог забить в 4 матчах подряд.

Матч 1/4 финала против « » завершился поражением «Челси» со счетом 0:2.

Ранее «Челси» не смог забить в матчах с « » (0:1), « » (0:0) и «Астон Виллой» (0:2).

Последний раз подобная серия была у « » в ноябре 1993 года – тогда лондонцы тоже не забивали в 4 матчах подряд, трижды проиграв и один раз сыграв вничью.