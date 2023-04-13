«Челси» не забил в 4 матчах подряд впервые с 1993 года

Теги Челси Ливерпуль Астон Вилла премьер-лига Англия Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Вулверхэмптон Футбол

«Челси» не смог забить в 4 матчах подряд.

Матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала» завершился поражением «Челси» со счетом 0:2.

Ранее «Челси» не смог забить в матчах с «Вулверхэмптоном» (0:1), «Ливерпулем» (0:0) и «Астон Виллой» (0:2).

Последний раз подобная серия была у «Челси» в ноябре 1993 года – тогда лондонцы тоже не забивали в 4 матчах подряд, трижды проиграв и один раз сыграв вничью.

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
olegio rosso
Не зря писали амеры покажут Абраму как управлять клубом. Скоро все рекорды перепишут
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
London.is.blue
Челси просто нужен тренер, который готов к топ уровню, вот и все.
При адекватном тренере все повернётся на 180 градусов.
Не может команда с таким набором игроков быть долго в яме.
У меня нет никаких сомнений, что с условным Нагельсманом Челси легко попадёт в четвёрку, и может даже поборется за какой-то кубок уже в следующем сезоне.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
svft
я не понимаю как можно было упустить Талалаева. а теперь у него долгосрочный контракт, кластер футбольный и т.д.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DolJun
такие рекорды нужно именовать в честь тех, кто их ставит: рекорд поттера-лэмпарда, например
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Evergreen
Приглашайте Теда Лассо, хуже уже не будет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
инок
Не думаю, что Челси что-то светит и в Лондоне.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
10ztv
физрук еще не один рекорд побьет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
CriminalJoint62
Холанд забил больше чем Челси в нынешнем сезоне
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
А.В.Бубнов
Разве в 1993 году пробирка Абрамовича уже существовала? Мне кажется, всё-таки спорц ошибся
+2
-8
-6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Промах Мораты
Без нападающего сложно забивать. Так ещё и из ПЗ никто ударить не может
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Акира_1
Боэли все рекорды прошлых веков перепишет, засранец!
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий