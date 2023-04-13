«Челси» не забил в 4 матчах подряд впервые с 1993 года
«Челси» не смог забить в 4 матчах подряд.
Матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала» завершился поражением «Челси» со счетом 0:2.
Ранее «Челси» не смог забить в матчах с «Вулверхэмптоном» (0:1), «Ливерпулем» (0:0) и «Астон Виллой» (0:2).
Последний раз подобная серия была у «Челси» в ноябре 1993 года – тогда лондонцы тоже не забивали в 4 матчах подряд, трижды проиграв и один раз сыграв вничью.
При адекватном тренере все повернётся на 180 градусов.
Не может команда с таким набором игроков быть долго в яме.
У меня нет никаких сомнений, что с условным Нагельсманом Челси легко попадёт в четвёрку, и может даже поборется за какой-то кубок уже в следующем сезоне.