Анчелотти выиграл 35 матчей в ЛЧ с «Реалом» – больше, чем любой другой тренер. У Дель Боске 34 победы

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА рекорды Висенте Дель Боске Футбол

Карло Анчелотти обошел Висенте Дель Боске по количеству выигранных с «Реалом» матчей в ЛЧ.

Победа над «Челси» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (2:0) стала для Анчелотти 35-й в турнире в качестве главного тренера «Реала».

Всего под его руководством «Реал» провел в Лиге чемпионов 47 матчей.

Анчелотти обошел по этому показателю Висенте Дель Боске, выигравшего с «Реалом» 34 из 60 матчей в Лиге чемпионов.

Итальянец и испанец выиграли по 2 Лиги чемпионов с «Мадридом».

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22 комментария

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Alik Husenov
Ответ kassi kill
как и в прошлом году
1% на проход реала)
0
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mqh9pzrxgf
Ответ Глеб Римский
Скажи куда вызывать пожарных
Свой адрес не знаешь что ли)
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-1
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Green grass
Ответ kassi kill
это вам не 2 вылета из лч
Из ЛЕ
0
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Green grass
Ответ Пинающий Достоинства
Мостовой бы сказал, что он даже подчеканить мяч не сможет, хотя постойте))
С чего бы? Анчи был футболистом более высокого класса, чем Мостовой
+1
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kassi kill
Ответ Глеб Римский
Скажи куда вызывать пожарных
в твой длм
+3
-1
+2
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Глеб Римский
Ответ kassi kill
Фанаты меси: зм должен получить Лео! Потому что он взял чм!!. Вы заметили как фанаты Леонолья начали ставить турниры сборных на самое первое место?) Ну если их кумир там побеждает. Чёт 2010 ни один победитель ЧМ не взял зм, но отдали Ленолью. Но сам лео провалился в том году на чм) Чёт в 2012 ни один победитель Евро не взял Зм, ах,да, меси же в том году забил больше всех. Но почему Роберт не взял зм в 2021? Ах, да, меси же взял Кубок Америки. Чёт в 2015 ни один победитель Копы Америки не взяли зм, ах, да, меси же взял требл. Но почему тогда Снейдер не взял зм?) Чёт в 2019 ни один победитель Копы Америки не взял Зм, почему так? Ах,да, в том же году давали из-за статистики) ради одного футболиста меняют критерии вручения зм) пиар и меси это одно целое....
Скажи куда вызывать пожарных
0
-8
-8
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Андрей Хенто
Так у Анчелотти и процент побед в Мадриде самый большой из всех тренеров. Легенда тренерского цеха.
+1
0
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Никита Давыдкин
Ответ kassi kill
и вообще всё перес купил
Вообще проще ляпнуть чушь, чем посмотреть правде в глаза, не так ли?
0
-5
-5
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kassi kill
Ответ белошип
Крутой тренер,надеюсь на 2лч подряд от гения)
это вам не 2 вылета из лч
+3
0
+3
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kassi kill
Ответ Никита Давыдкин
В прошлом году реал отыгрался за счёт двух шальных голов с навесов в конце второго матча, до этого Сити крайне уверенно проходил дальше
и вообще всё перес купил
+4
0
+4
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Ислам Базгиев
Больше всего думаю , что делать с МС в полуфинале ,с этой командой всегда все на тоненького. В этот раз Родриго не поможет , надо максимально серьезно отнестись в этим матчам , досрочный финал нас ожидает в полуфинале
0
0
0
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Никита Давыдкин
Ответ kassi kill
Фанаты меси: зм должен получить Лео! Потому что он взял чм!!. Вы заметили как фанаты Леонолья начали ставить турниры сборных на самое первое место?) Ну если их кумир там побеждает. Чёт 2010 ни один победитель ЧМ не взял зм, но отдали Ленолью. Но сам лео провалился в том году на чм) Чёт в 2012 ни один победитель Евро не взял Зм, ах,да, меси же в том году забил больше всех. Но почему Роберт не взял зм в 2021? Ах, да, меси же взял Кубок Америки. Чёт в 2015 ни один победитель Копы Америки не взяли зм, ах, да, меси же взял требл. Но почему тогда Снейдер не взял зм?) Чёт в 2019 ни один победитель Копы Америки не взял Зм, почему так? Ах,да, в том же году давали из-за статистики) ради одного футболиста меняют критерии вручения зм) пиар и меси это одно целое....
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+1
-13
-12
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Никита Давыдкин
Ответ kassi kill
как и в прошлом году
В прошлом году реал отыгрался за счёт двух шальных голов с навесов в конце второго матча, до этого Сити крайне уверенно проходил дальше
+1
-9
-8
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kassi kill
Ответ Никита Давыдкин
В противостоянии с Сити, если оно состоится, шансов у Реала будет маловато
как и в прошлом году
+18
0
+18
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kassi kill
Фанаты меси: зм должен получить Лео! Потому что он взял чм!!.

Вы заметили как фанаты Леонолья начали ставить турниры сборных на самое первое место?) Ну если их кумир там побеждает.

Чёт 2010 ни один победитель ЧМ не взял зм, но отдали Ленолью. Но сам лео провалился в том году на чм)
Чёт в 2012 ни один победитель Евро не взял Зм, ах,да, меси же в том году забил больше всех. Но почему Роберт не взял зм в 2021? Ах, да, меси же взял Кубок Америки. Чёт в 2015 ни один победитель Копы Америки не взяли зм, ах, да, меси же взял требл. Но почему тогда Снейдер не взял зм?) Чёт в 2019 ни один победитель Копы Америки не взял Зм, почему так? Ах,да, в том же году давали из-за статистики) ради одного футболиста меняют критерии вручения зм) пиар и меси это одно целое....
+27
-5
+22
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Никита Давыдкин
Ответ Black Phoenix
Теперь в качестве финального шага Анчи осталось взять третью ЛЧ с Реалом. Шансы пока есть, и очень немалые.
В противостоянии с Сити, если оно состоится, шансов у Реала будет маловато
+3
-1
+2
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f0rmoceft
Пусть так и продолжается, мне нравится темп, который задал тренер)
+1
0
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Black Phoenix
Теперь в качестве финального шага Анчи осталось взять третью ЛЧ с Реалом. Шансы пока есть, и очень немалые.
+5
0
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Пинающий Достоинства
Мостовой бы сказал, что он даже подчеканить мяч не сможет, хотя постойте))
+14
-2
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Kyancey
Величайший тренер у руля величайшего клуба!
+7
-1
+6
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белошип
Крутой тренер,надеюсь на 2лч подряд от гения)
+7
-2
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TheItalian204
мастадонт!
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