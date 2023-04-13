Анчелотти выиграл 35 матчей в ЛЧ с «Реалом» – больше, чем любой другой тренер. У Дель Боске 34 победы
Карло Анчелотти обошел Висенте Дель Боске по количеству выигранных с «Реалом» матчей в ЛЧ.
Победа над «Челси» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (2:0) стала для Анчелотти 35-й в турнире в качестве главного тренера «Реала».
Всего под его руководством «Реал» провел в Лиге чемпионов 47 матчей.
Анчелотти обошел по этому показателю Висенте Дель Боске, выигравшего с «Реалом» 34 из 60 матчей в Лиге чемпионов.
Итальянец и испанец выиграли по 2 Лиги чемпионов с «Мадридом».
Вы заметили как фанаты Леонолья начали ставить турниры сборных на самое первое место?) Ну если их кумир там побеждает.
Чёт 2010 ни один победитель ЧМ не взял зм, но отдали Ленолью. Но сам лео провалился в том году на чм)
Чёт в 2012 ни один победитель Евро не взял Зм, ах,да, меси же в том году забил больше всех. Но почему Роберт не взял зм в 2021? Ах, да, меси же взял Кубок Америки. Чёт в 2015 ни один победитель Копы Америки не взяли зм, ах, да, меси же взял требл. Но почему тогда Снейдер не взял зм?) Чёт в 2019 ни один победитель Копы Америки не взял Зм, почему так? Ах,да, в том же году давали из-за статистики) ради одного футболиста меняют критерии вручения зм) пиар и меси это одно целое....