Анчелотти выиграл 35 матчей в ЛЧ с «Реалом» – больше, чем любой другой тренер. У Дель Боске 34 победы

Карло Анчелотти обошел Висенте Дель Боске по количеству выигранных с «Реалом» матчей в ЛЧ.

Победа над « » в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (2:0) стала для Анчелотти 35-й в турнире в качестве главного тренера « ».

Всего под его руководством «Реал» провел в 47 матчей.

обошел по этому показателю , выигравшего с «Реалом» 34 из 60 матчей в Лиге чемпионов.

Итальянец и испанец выиграли по 2 Лиги чемпионов с «Мадридом».