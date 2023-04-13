«Милан» не пропускает в 5 матчах ЛЧ подряд. Общий счет – 10:0
«Милан» не пропускает в 5 матчах Лиги чемпионов подряд.
Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Наполи» завершился победой «Милана» со счетом 1:0.
Ранее «россонери» не пропустили в обоих матчах 1/8 финала против «Тоттенхэма» (1:0, 0:0) и в матчах группового этапа против «Зальцбурга» (4:0) и загребского «Динамо» (4:0).
Последней командой, забившей «Милану» в Лиге чемпионов, был «Челси» в матче группового этапа 11 октября (0:2).
Общий счет в последних 5 матчах «Милана» в Лиге чемпионов – 10:0 в пользу «россонери».
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
А, ну окей, ещё был момент в самом начале, когда Крунич в своей штрафной ворон считал.
статистика 10-0 красивая, но кто смотрел матчи тот в курсе, что у ворот Милана моментов соперник создает кучу, а сам Милан создать почти ничего не может. а если и создает, то привет нулевая реализация.