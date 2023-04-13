«Милан» не пропускает в 5 матчах ЛЧ подряд. Общий счет – 10:0

Теги Милан Челси серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Динамо Загреб Наполи Тоттенхэм Ред Булл Зальцбург Футбол

«Милан» не пропускает в 5 матчах Лиги чемпионов подряд.

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Наполи» завершился победой «Милана» со счетом 1:0.

Ранее «россонери» не пропустили в обоих матчах 1/8 финала против «Тоттенхэма» (1:0, 0:0) и в матчах группового этапа против «Зальцбурга» (4:0) и загребского «Динамо» (4:0).

Последней командой, забившей «Милану» в Лиге чемпионов, был «Челси» в матче группового этапа 11 октября (0:2).

Общий счет в последних 5 матчах «Милана» в Лиге чемпионов – 10:0 в пользу «россонери».

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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22 комментария

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Сэйлор Мун
Ответ 0rbit
Кейн и Зон - на двоих за два матча 1 момент, а это не Квичи и Элмазы. Не создавал и Зальцбург в Милане «кучу моментов» поэтому очень спорно. Меньян молодец, безусловно, но прям провалы были только в матчах с чфк. И то в одном матче двойное наказание решило исход.
Зальцбург у себя знатно Милан возил, до сих пор помню Калюлю сидящего на пятой точке от финта Окафора, про Челси даже вспоминать не буду. Да и Загреб моменты создавал в одном матче, но главный вопрос в другом, что Милан сам то создает у чужих ворот?
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Сэйлор Мун
Ответ Сергей Сорока
Ну, допустим, была парочка дальних выстрелов, приведших к красивым, но не самым сложным сейвам, да пара попыток огрызнуться в самом конце. Не заметил у Неаполя ничего уровня прорыва Леау, перекладины Кьера или даже удара Тонали с 11 метров после прострела, когда защитник успел ногу подставить. Где там могло 3-4 влететь? А, ну окей, ещё был момент в самом начале, когда Крунич в своей штрафной ворон считал.
А, ну да ))) если тот 100% голевой момент который создал Крунич в начале матча, момент который мог вообще всю игру перевернуть для тебя просто всего лишь штатный момент в самом начале, то очевидно и как минимум еще 2 удара которые тянул из под перекладины Меньян, и еще 2 момента от рикошета которые спокойно могли залететь для тебя ничто.
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0rbit
Ответ Сэйлор Мун
сегодня Меньян творил чудеса в воротах, учитывая из каких убойных позиций бил Наполи, штуки 3-4 могло точно влететь. статистика 10-0 красивая, но кто смотрел матчи тот в курсе, что у ворот Милана моментов соперник создает кучу, а сам Милан создать почти ничего не может. а если и создает, то привет нулевая реализация.
Кейн и Зон - на двоих за два матча 1 момент, а это не Квичи и Элмазы. Не создавал и Зальцбург в Милане «кучу моментов» поэтому очень спорно. Меньян молодец, безусловно, но прям провалы были только в матчах с чфк. И то в одном матче двойное наказание решило исход.
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Dimario
Милан ❤️
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Милан 19
Ответ Arthur Jacob
Ничего удивительного учитывая что в обороне у них Мальдини, Неста, Кафу, Стам, Барези и Костакурта
Из всех этих великих игроков только Стама надо вычеркнуть навсегда ☝️....
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Niko [Ars]
Ответ Сэйлор Мун
сегодня Меньян творил чудеса в воротах, учитывая из каких убойных позиций бил Наполи, штуки 3-4 могло точно влететь. статистика 10-0 красивая, но кто смотрел матчи тот в курсе, что у ворот Милана моментов соперник создает кучу, а сам Милан создать почти ничего не может. а если и создает, то привет нулевая реализация.
ага, и где была куча моментов Тоттенхэма? ну ка покажи
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Сергей Сорока
Ответ Сэйлор Мун
сегодня Меньян творил чудеса в воротах, учитывая из каких убойных позиций бил Наполи, штуки 3-4 могло точно влететь. статистика 10-0 красивая, но кто смотрел матчи тот в курсе, что у ворот Милана моментов соперник создает кучу, а сам Милан создать почти ничего не может. а если и создает, то привет нулевая реализация.
Ну, допустим, была парочка дальних выстрелов, приведших к красивым, но не самым сложным сейвам, да пара попыток огрызнуться в самом конце. Не заметил у Неаполя ничего уровня прорыва Леау, перекладины Кьера или даже удара Тонали с 11 метров после прострела, когда защитник успел ногу подставить. Где там могло 3-4 влететь?
А, ну окей, ещё был момент в самом начале, когда Крунич в своей штрафной ворон считал.
+2
-1
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Милан 19
Ответ Сэйлор Мун
сегодня Меньян творил чудеса в воротах, учитывая из каких убойных позиций бил Наполи, штуки 3-4 могло точно влететь. статистика 10-0 красивая, но кто смотрел матчи тот в курсе, что у ворот Милана моментов соперник создает кучу, а сам Милан создать почти ничего не может. а если и создает, то привет нулевая реализация.
Ну так дай денег на новых игроков умник 🤦‍♂️...
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Милан 19
Ювентусу до Милана как пешком до Юпитера в ЛЧ ☝️🤭🤣 ...
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Милан 19
А не то что у некоторых которые по 5 раз подряд вылетают от всяких Аяксов, Порту и Вильярреалов и с последнего места в группе не могут вылезти после великой Маккаби ☝️🤭🤦‍♂️ ...
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Мухаммад Джураев
Всех с победой. Ждём ответный матч .надо смело сыграть..
+4
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Captain_Jack_
Безумный показатель
+5
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Dmitri Kudrenko
Будет 6
+1
-1
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Милан 19
Вот это и есть чемпионское ДНК Милана в ЛЧ! ☝️👏👏👏
+2
-2
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Сэйлор Мун
сегодня Меньян творил чудеса в воротах, учитывая из каких убойных позиций бил Наполи, штуки 3-4 могло точно влететь.

статистика 10-0 красивая, но кто смотрел матчи тот в курсе, что у ворот Милана моментов соперник создает кучу, а сам Милан создать почти ничего не может. а если и создает, то привет нулевая реализация.
+5
-6
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Андрей Хенто
Если исходить из этой статистики, сразу почему-то перед глазами Милан 2000-х представляется. Красавцы, что сказать.
+4
0
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Arthur Jacob
Интер тоже пока не пропускал в плей-офф
+6
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Милан 19
Ай красавцы, ай да молодцы! 👍👏👏👏
+4
0
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Reims Start 2023
Милан хорош, и свое они не упустят.
+1
0
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Arthur Jacob
Ничего удивительного учитывая что в обороне у них Мальдини, Неста, Кафу, Стам, Барези и Костакурта
+49
0
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10ztv
фаворит это части сетки
+2
-1
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Дима Дмитриев
Хвицка, ты где, дорогой?)))
+2
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