«Милан» не пропускает в 5 матчах ЛЧ подряд. Общий счет – 10:0

«Милан» не пропускает в 5 матчах Лиги чемпионов подряд.

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Наполи» завершился победой «Милана» со счетом 1:0.

Ранее «россонери» не пропустили в обоих матчах 1/8 финала против «Тоттенхэма» (1:0, 0:0) и в матчах группового этапа против «Зальцбурга» (4:0) и загребского «Динамо» (4:0).

Последней командой, забившей «Милану» в Лиге чемпионов, был «Челси» в матче группового этапа 11 октября (0:2).

Общий счет в последних 5 матчах «Милана» в Лиге чемпионов – 10:0 в пользу «россонери».

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.