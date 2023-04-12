У «Челси» 3 поражения и 2 ничьих в 5 последних матчах. В 4 из них «синие» не забили
«Челси» продлил серию без побед до пяти матчей.
Команда Фрэнка Лэмпарда проиграла «Реалу» (0:2) в гостях в четвертьфинале Лиги чемпионов.
В последний раз «синие» побеждали 11 марта – «Лестер» (3:1) в АПЛ.
С тех пор у них 3 поражения и 2 ничьих, забить удалось лишь в одном из этих матчей.
Далее «Челси» примет «Брайтон» (15 апреля), после чего вновь встретится с «Реалом» (18 апреля).
А Поттер - это посмешище вида "не шмогла я не шмогла".
Просто 9,5 валенков на поле, вообще не бегут. Атака идет - все в статичных положениях, стоят и смотрят футбол.
Бедолага Канте, базовый ОПОРНИК, мать его, создал остроты больше, чем вся атака "Челси". Единственный к кому вообще претензий нет. Энцо был не плох и не хорош - просто хотя бы старался, в нынешнем "Челси" это уже плюс.
Остальные это просто треш, сытые коты, которые вообще не понимают, что такое Лига Чемпионов.
Ну Челси такой Челси
Просто не 3:0, а 2:0, и не выиграли, а проиграли.
Будет качественный тренер - команда побежит.