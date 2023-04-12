У «Челси» 3 поражения и 2 ничьих в 5 последних матчах. В 4 из них «синие» не забили

«Челси» продлил серию без побед до пяти матчей.

Команда Фрэнка Лэмпарда проиграла « » (0:2) в гостях в четвертьфинале .

В последний раз «синие» побеждали 11 марта – «Лестер» (3:1) в .

С тех пор у них 3 поражения и 2 ничьих, забить удалось лишь в одном из этих матчей.

Далее « » примет «Брайтон» (15 апреля), после чего вновь встретится с «Реалом» (18 апреля).