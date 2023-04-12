У «Челси» 3 поражения и 2 ничьих в 5 последних матчах. В 4 из них «синие» не забили

Теги Челси Фрэнк Лэмпард премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

«Челси» продлил серию без побед до пяти матчей.

Команда Фрэнка Лэмпарда проиграла «Реалу» (0:2) в гостях в четвертьфинале Лиги чемпионов.

В последний раз «синие» побеждали 11 марта – «Лестер» (3:1) в АПЛ.

С тех пор у них 3 поражения и 2 ничьих, забить удалось лишь в одном из этих матчей.

Далее «Челси» примет «Брайтон» (15 апреля), после чего вновь встретится с «Реалом» (18 апреля).

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68 комментариев

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mot1v
В Челси такие игроки. Они без тренера бы лучше сыграли.
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Ванька-Манька
ну разве не приятно видеть такой челсе?))
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The Best
И стоило увольнять Поттера?При Лэмпарде Челси такое ощущение учится заново играть в футбол,в атаке 0 идей.Форварда не хватает очень,причём хорошего а не кого попало.Ну и при всем уважении к Лэмпарду как к игроку но тренер он никакущий,жду Нагельсмана или Энрике (если они захотят идти в такой Челси).
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napoli_14
Ответ 2ran
Как можно доверять клуб Лэмпсу? Какие умники сидят в руководстве?
Там все настолько плохо с морально-волевыми, что любой тактический гений, даже Гвардиола, ничего б не сделал. Они просто не бегут.
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napoli_14
Ответ Temp LC
Ситуация та же, как и с Нагельсманном . Для чего нужно увольнять тренеров перед концом сезона , так ещё и перед ЛЧ. Вроде оба тренера, что Потер, что Юлиан набрали ход и думаю если не их увольнение, то хотя бы борьбу своим соперникам они бы точно навязали. Глупое решение от глупых руководителей
Ситуации Тухеля и Нагеля, возможно, похожи. Хоть "Челси" Тухеля ход и не набирал, но там хотя бы класс тренера мог что-то дать.
А Поттер - это посмешище вида "не шмогла я не шмогла".
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napoli_14
Ответ MADRiD_00
Челси явно не хватает сыгранности. Ведь игроки у него очень хорошие. Жаль Кулибали, скорейшего выздоровления ему👍🏻
####юлей им не хватает.
Просто 9,5 валенков на поле, вообще не бегут. Атака идет - все в статичных положениях, стоят и смотрят футбол.
Бедолага Канте, базовый ОПОРНИК, мать его, создал остроты больше, чем вся атака "Челси". Единственный к кому вообще претензий нет. Энцо был не плох и не хорош - просто хотя бы старался, в нынешнем "Челси" это уже плюс.
Остальные это просто треш, сытые коты, которые вообще не понимают, что такое Лига Чемпионов.
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Gutalin
Ответ Temp LC
Ситуация та же, как и с Нагельсманном . Для чего нужно увольнять тренеров перед концом сезона , так ещё и перед ЛЧ. Вроде оба тренера, что Потер, что Юлиан набрали ход и думаю если не их увольнение, то хотя бы борьбу своим соперникам они бы точно навязали. Глупое решение от глупых руководителей
Какой ход набрал Челси Поттера? Абсолютно две разные ситуации в клубах. В Челси по делу уволили
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Mr Azimof
Ответ Григорий Геник
Энцо не очень хорошо сыграл, Фофана как будто вообще не умеет играть футбол. Закономерно, не бегут парни, медленно все очень, без желания, без мысли… Закономерный результат, особенно когда нет впереди форварда…
План был неплохой. Только на бумаге. А на деле, стааить ни разу со старта не игравших друг с другом Стерлинга и Феликса это фиаско. Тем более, когда оба соревнуются в растрате моментов. Видно что в команде настройки обнулились и играют в хрен пойми во что. Очень надеюсь на летний перерыв, может найдут толковых спецов. Тренера, спортдира и других...
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Heath...
Самое обидное что Челси настолько разобраны, что даже и близко не видно за счет чего возможно хотя бы навязать реальную борьбу Реалу
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Arthur Jacob
Ответ дронреш
Нет ну вы видели? Анчелотти надо на поле. он реально играет лучше половины всех футболистов
Ну так Анчелотти дважды выиграл ЛЧ, брал серебро ЛЧ ещё с Ромой, бронза ЧМ и Евро. Был вполне топовый футболист
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llolishe
Вот что значит центр напа не купить
Ну Челси такой Челси
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Dmitry Orlov
Ответ Nurzhan Assubayev
А кое кто там говорил что выиграет у Реала со счетом 3:0😃😃😃
И почти угадал.
Просто не 3:0, а 2:0, и не выиграли, а проиграли.
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DrSlyozkin
Ответ дронреш
Нет ну вы видели? Анчелотти надо на поле. он реально играет лучше половины всех футболистов
Лучше практически всего Челси обращался с мячом, да
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B_Boris
Ответ Промах Мораты
Энцо это вообще какой-то развод. За что его хвалят? Куча обрезов и никакого обострения. Ни ударить, ни отдать
Месси
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Эль Иберико
Ответ CriminalJoint62
Ждем кам Челси в ответном матче
кам - это камшот?
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B_Boris
Полно пассажиров в Челси 🤷🏻
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Raul14
вот так надо обыграть Челси, а не с помощью Эвребе))
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10ztv
Ответ Григорий Геник
Энцо не очень хорошо сыграл, Фофана как будто вообще не умеет играть футбол. Закономерно, не бегут парни, медленно все очень, без желания, без мысли… Закономерный результат, особенно когда нет впереди форварда…
феликс столько раз мяч терял. Ну понятно в атлетико то он раз за матч получал его
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Sergey Petrov
Ответ bogdan fedyuk
ничего удивительного, последствия тренерства потера обойдутся очень дорого. сейчас команда по сути без тренера, с нулевой моралью и отсутствием хоть какой то сыгранности (спасибо тасовкам потера). нужен топ тренер, нужна основательная чистка состава, нужен нападающий
и 4-5 мудриков
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Aleksandr Danilov
Ответ Григорий Геник
Энцо не очень хорошо сыграл, Фофана как будто вообще не умеет играть футбол. Закономерно, не бегут парни, медленно все очень, без желания, без мысли… Закономерный результат, особенно когда нет впереди форварда…
Энцо впринципе не уровень, обычный середняк, максимум 25 млн стоит. Челси зачем то загнал бедного под большое давление
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KeriLLo
Ответ Григорий Геник
Энцо не очень хорошо сыграл, Фофана как будто вообще не умеет играть футбол. Закономерно, не бегут парни, медленно все очень, без желания, без мысли… Закономерный результат, особенно когда нет впереди форварда…
Зачем индивидуально в команде без тренера оценивать?
Будет качественный тренер - команда побежит.
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Temp LC
Ситуация та же, как и с Нагельсманном . Для чего нужно увольнять тренеров перед концом сезона , так ещё и перед ЛЧ. Вроде оба тренера, что Потер, что Юлиан набрали ход и думаю если не их увольнение, то хотя бы борьбу своим соперникам они бы точно навязали. Глупое решение от глупых руководителей
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U
Ответ Grime Font
Лемпард - это пздц, а не тренер. Ещё бы сразу 10 защитников выпустил со старта
Да в принципе план понятный, и даже что-то где-то местами работало поначалу. Но сыгранности никакой вообще, игроки как будто первый раз видят друг друга. А после гола просто уже была команда, которая знает как ей играть в футбол, против команды, которая вообще не понимает, как в него играть.
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bogdan fedyuk
ничего удивительного, последствия тренерства потера обойдутся очень дорого. сейчас команда по сути без тренера, с нулевой моралью и отсутствием хоть какой то сыгранности (спасибо тасовкам потера). нужен топ тренер, нужна основательная чистка состава, нужен нападающий
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Anthony Hlyanov
им надо уже думать как 11 место удержать, совсем все плохо
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