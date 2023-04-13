Джо Коул о 0:2 «Челси» с «Реалом»: «Противостояние не окончено. «Мадрид» был лучше, но «Челси» еще в игре»

Теги Челси Джо Коул премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Джо Коул считает, что исход противостояния «Реала» и «Челси» еще не решен.

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов завершился победой «Реала» со счетом 2:0.

«Противостояние еще не окончено. Это был тяжелый вечер, и «Реал» смог воспользоваться моментами.

Они были лучше как команда, но не забывайте, что они чемпионы. Это великая команда с выдающейся линией атаки.

У «Челси» были хорошие шансы, позитивный момент этой игры в том, что они все еще в игре», – сказал бывший полузащитник «Челси» в эфире BT Sport.

Ответная игра пройдет 18 апреля на «Стэмфорд Бридж».

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10 комментариев

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Человек1991
Дома Челси выиграет 3-1 и в серии пенальти пройдёт в 1/2 финала.
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DolJun
увы, этому челси абсолютно нечего предложить. плюс чилвела не будет, а это и проблема в атаке - и в обороне
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Tristan...
Ожидаемый проходняк для Реала. По сути, ЛЧ для Реала и не начиналась. В группе сплошь пассажиры, в 1/8 и 1/4 калеки ( при всём уважении ) из середины таблицы АПЛ.
ЛЧ для Реала начнётся и закончится в 1/2, либо вылетом из турнира, либо проходом.
+1
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ CriminalJoint62
Боэли пообещал 3-0, так что все возможно. У Лжмпарда наверняка есть грандиозный план
Бондюэль же не уточнил, в каком матче будет 3:0. Сейчас просто прикормили, чтобы было интереснее😏
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-1
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белошип
Шансы слишком малы у Челси,в ответке Реал будет отстреливать контрами,а в этом деле им равных нет,и думаю минимум один точно закатят любимым бритам)
+3
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+3
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Андрей Хенто
Слова в последнем абзаце про единственный позитивный момент очень хорошо охарактеризовывают сегодняшнюю игру Челси - лучше и не скажешь.
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-1
-1
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CriminalJoint62
Боэли пообещал 3-0, так что все возможно. У Лжмпарда наверняка есть грандиозный план
+4
0
+4
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Arthur Jacob
Вы заметили что ни один бывший английский игрок не стал тренером и особо по ходу не разбираются в футболе ?
+1
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Пако
У «Челси» есть шанс. Дождёмся 18 апреля.
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Промах Мораты
никаких предпосылок нет
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