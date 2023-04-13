Джо Коул о 0:2 «Челси» с «Реалом»: «Противостояние не окончено. «Мадрид» был лучше, но «Челси» еще в игре»
Джо Коул считает, что исход противостояния «Реала» и «Челси» еще не решен.
Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов завершился победой «Реала» со счетом 2:0.
«Противостояние еще не окончено. Это был тяжелый вечер, и «Реал» смог воспользоваться моментами.
Они были лучше как команда, но не забывайте, что они чемпионы. Это великая команда с выдающейся линией атаки.
У «Челси» были хорошие шансы, позитивный момент этой игры в том, что они все еще в игре», – сказал бывший полузащитник «Челси» в эфире BT Sport.
Ответная игра пройдет 18 апреля на «Стэмфорд Бридж».
ЛЧ для Реала начнётся и закончится в 1/2, либо вылетом из турнира, либо проходом.