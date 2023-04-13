Джо Коул о 0:2 «Челси» с «Реалом»: «Противостояние не окончено. «Мадрид» был лучше, но «Челси» еще в игре»

Джо Коул считает, что исход противостояния «Реала» и «Челси» еще не решен.

Первый матч 1/4 финала завершился победой « » со счетом 2:0.

«Противостояние еще не окончено. Это был тяжелый вечер, и «Реал» смог воспользоваться моментами.

Они были лучше как команда, но не забывайте, что они чемпионы. Это великая команда с выдающейся линией атаки.

У «Челси» были хорошие шансы, позитивный момент этой игры в том, что они все еще в игре», – сказал бывший полузащитник « » в эфире BT Sport.

Ответная игра пройдет 18 апреля на «Стэмфорд Бридж».