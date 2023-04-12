Бензема догнал Холанда по голам в 2023-м – у них по 18. Никто в топ-5 лиг не забил больше

Теги Карим Бензема Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА рейтинги Эрлинг Холанд Футбол

Карим Бензема и Эрлинг Холанд с начала года забили больше всего голов в топ-5 лигах.

В матче 1/4 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Челси» Бензема забил 18-й гол во всех турнирах с начала 2023 года – больше голов не забил ни один игрок топ-5 лиг.

Форвард «Реала» сравнялся по этому показателю с нападающим «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Челси» (1:0, второй тайм).

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112 комментариев

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Ortego
Ответ Wild91688
По какому праву,за то что 5 пенальти пробил
Выиграет, если за него проголосуют те, кому дано это право.
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feral t.
Ответ Romeo Yankovich
в лиге 1??? чемпионат мира уже давно не идёт в сравнение с лигой чемпионов. ты можешь считать, что тут либо фанаты Месси, либо Роналду, но так и не понял, что есть иные мнения. и, что странно, россиянину, который имеет иное мнение от властей должен это понимать. в лч топари, в основной массе, в плей офф. а что в чм??? проходы по пенальти?? вывески Реал Челси, МС Бавария, Милан Наполи, ПСЖ Бавария, Реал Ливерпуль там были сплошь и рядом? постоянно? с каких пор спринт и 5 лига Европы, которая может поспорить только с бундеслигой по фарму статы, важнее дистанции в апл и лч???
Ты не обладаешь серым веществом
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feral t.
Ответ Romeo Yankovich
в лиге 1??? чемпионат мира уже давно не идёт в сравнение с лигой чемпионов. ты можешь считать, что тут либо фанаты Месси, либо Роналду, но так и не понял, что есть иные мнения. и, что странно, россиянину, который имеет иное мнение от властей должен это понимать. в лч топари, в основной массе, в плей офф. а что в чм??? проходы по пенальти?? вывески Реал Челси, МС Бавария, Милан Наполи, ПСЖ Бавария, Реал Ливерпуль там были сплошь и рядом? постоянно? с каких пор спринт и 5 лига Европы, которая может поспорить только с бундеслигой по фарму статы, важнее дистанции в апл и лч???
Это решил роман Янкович, что ЛЧ катируется выше чемпионата мира...
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Delightful
Ответ Barca_mania
всем очевидно, что ЗМ получит Месси
Если только в чьем-то сне)))
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нелюбитель футбола
Ответ David Becker
С Холландом должны розыграть ЗМ, других соперников даже близко нет,может КДБ еще.
А-ха-ха-ха... Всё вам должны... И Нидерланды должны были вздернуть на ЧМ Аргентина, и Хорваты, и, конечно же, французы... Чё то вам все должны, но никто "долг" не отдаёт... Не надо давать в долг тем, кто вам его не отдаёт... Как дети... Живите реальность... Только не придуманной вами, а настоящей.... Месси получит 8-й ЗМ - такова страшная для вас реальность... Хе...
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EnzoAmatera
Ответ Колбаскер тут
Но ЗМ получит покоритель Мексики
Покоритель Франции ты хотел сказать?
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Ortego
Ответ Wild91688
7 матчей в ЛЧ,ты какой турнир смотришь и который раз говоришь что в ЛЧ тоже 7 матчей
Он про плов ЛЧ. Там семь матчей.
А если группу считать хочешь, так и отбор на ЧМ учитывай, у латиносов это 18игр.
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Anya Belova
Стоило просто не ездить на ЧМ))
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Delightful
Определенно Бензема и Холланд два главных претендента на ЗМ, но думаю Мбапе тоже не подалеку все же стал лучшим бомбордиром ЧМ и сделал хет-трик в финале.
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AryanPamir
Ответ tommy _1
И вот после таких показателей Месси идет еще фаворитом в голосование за ЗМ? Что он впечатляющего после ЧМ сделал? Не надо тут про его голевые и предголевые в слабой французской лиге напоминать. За 7 матчей на ЧМ отдавать ЗМ… ему уже дали приз лучшему игроку ЧМ и the best. Холанд и Бензема тащат свои клубы и их мимо прокатить ради Месси несправедливо. Месси один из лучших в истории футбола, но в конкретно в данном сезоне в целом он не лучший.
но почему Мбаппе не лучший в этой слабой лиге?)
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Экспертное мнение
Ответ Александр Богданов
можно тогда взять лучшего бомбардира за сезон в ЛЧ , где 17 и 16 у Роналду, а там забить куда сложнее
И как бомбардир, и как плеймейкер, и как футболист Месси сильнее Роналду, это очевидно любому, кто внимательно смотрит футбол. А эти сказки вот там сложнее, там легче, что за чушь вырывать какой-то отрезок? В таком случае, где голы Роналду в плей-офф ЧМ? Там же очень легко забить, это же не "сложный" ЛЧ? Ну, где?
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AryanPamir
Ответ Moscwow
А есть ли у этих «монстров» по 5 пенок за 7 матчей?
если пенальти чистый его не ставить?) Или не забивать? Месси как бы и без них 3+3 дал с двумя гениальными пасами, откуда в вас столько зависти и оправданий, что ваши кумиры не выиграли ЧМ)
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FNT
Ответ Станислав Л
ЧМ -высший спортивный турнир в футболе
Потому что у него самая богатая история, его сложнее выиграть из-за того, что там играешь раз в 4 года, а не каждый год, там один матч навылет, а не серия из двух. Это все правда.

Но уровень футбола там ни разу не выше, и рандом там огромный.

П.С. "Спортивный турнир в футболе" - это не по-русски. Любой футбольный турнир - спортивный, потому что футбол - это спорт. Учите язык.
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Гекдениз Кардениз
И все же Холланд смотрится машиной , у Бензема хорошее голевое чутье сегодня просто закатил в пустые , скейтеры Рона и Мпссии бы по команде фас набросились бы на них если бы увидели такой гол в тх исполнении, Холланд должен выиграть ЛЧ и получить ЗМ
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Ortego
Ответ Александр Богданов
Турнир из 4х матчей вне группы проводимый раз в 4 года за несколько недель, главный разве что для кузьмичей и домохозяек. а в последний раз еще и цирк полнейший
Кузьмичи, это игроки сборных? Ведь эти лузеры тоже повелись на развод, считают ЧМ главным турниром.
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Syndycate
А хет-трик Кюрасао они делали? То-то и оно
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Александр Богданов
Ответ Экспертное мнение
Ты серьезно?)) К апрелю 18 голов в году, это даже близко не тот темп, когда Месси забил 91 гол за год. Вот именно поэтому нельзя Рона ставить возле Месси, потому что максимум Криша 60 с чем-то голов в году, то есть вполне себе достижимый темп для Бензема и Холанда.
можно тогда взять лучшего бомбардира за сезон в ЛЧ , где 17 и 16 у Роналду, а там забить куда сложнее
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Oleg
Ответ Ortego
Забыл, что после победы аргов, ЧМ перестал быть таковым🤦 Сейчас ЛЧ главный турнир, или всё-таки верблюжья лига? Я запутался.
На ЧМ сборные не покупают игроков на каждую позицию по 100 миллионов.
Ты должен соревноваться с тем, что у тебя есть.
Поэтому ЧМ сложнее выиграть и когда это происходит в стиле Месси 2022, Диего 1986, Пеле 1958, то это и есть футбольная коронация.

Возьмем Сити, у Пепа на каджой позиции по 150 - 200 лямов бегает, ЛЧ растянута на сезон, есть время для трансферов и тактических обкаток.
Поэтому никогда ЛЧ не будет иметь исторического значения как ЧМ.
Это мой ответ другому персонажу, который ограничил возможность отвечать ему)
Легче закрыться в домике и транслировать бред о сложности ЛЧ, когда у тебя за спиной миллиардный состав)
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нелюбитель футбола
Ответ Wild91688
По какому праву,за то что 5 пенальти пробил
Не... За то, что он принёс Аргентине золото ЧМ за последние 36 лет, став там лучшим игроком... Ему за это и The Best дали... И правильно сделали .. Значит и ЗМ дадут... Хочешь ты этого или не хочешь - какая разница... Главное, что это будет и ты об этом знаешь.... Если тебе от этого плохо - это твои проблемы...
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Wild91688
Олежка Зидан в 98 выиграл ЧМ и тащил Ювентус в ЛЧ,Зубастик забил 8 голов на ЧМ и все с игры и много забивал в топ чемпе и выиграл Лалигу,а что твой месси кроме ЧМ показал,предголевые в донном чемпе
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Ortego
Ответ Фёдор Кузнецов
ЧМ отличный турнир, но уровень в ЛЧ выше
Возможно, но как это связанно со статусом турнира?
А если у игроков спросить?
И кем поле этого являются например, Пеле с Марадоной, Зубастик с Гарринчей, без победы в этом "главном" турнире?
Выходит Бенз круче Зизу, с его одной несчастной ЛЧ?
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Александр Богданов
Ответ VERBLYUD
А где были эти монстры на главном турнире сезона?
Турнир из 4х матчей вне группы проводимый раз в 4 года за несколько недель, главный разве что для кузьмичей и домохозяек. а в последний раз еще и цирк полнейший
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David Becker
С Холландом должны розыграть ЗМ, других соперников даже близко нет,может КДБ еще.
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Oleg
Ответ Ortego
Забыл, что после победы аргов, ЧМ перестал быть таковым🤦 Сейчас ЛЧ главный турнир, или всё-таки верблюжья лига? Я запутался.
Тут в твиттере форсят интервью Роналду за ноябрь 2022 года, как раз перед ЧМ, где он говорит, ЦИТАТА:
ЧМ самый сложный турнир в футболе, самый значимый.

Так что оголтелая фан база португальца прет против кумира)
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Экспертное мнение
Ответ Этот Райола хочет денег
Ну вот, а то все - уйдут Месси и Рон, футбол можно закрывать, кто кроме них.
Ты серьезно?)) К апрелю 18 голов в году, это даже близко не тот темп, когда Месси забил 91 гол за год. Вот именно поэтому нельзя Рона ставить возле Месси, потому что максимум Криша 60 с чем-то голов в году, то есть вполне себе достижимый темп для Бензема и Холанда.
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