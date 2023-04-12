Бензема догнал Холанда по голам в 2023-м – у них по 18. Никто в топ-5 лиг не забил больше

Карим Бензема и Эрлинг Холанд с начала года забили больше всего голов в топ-5 лигах.

В матче 1/4 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Челси» Бензема забил 18-й гол во всех турнирах с начала 2023 года – больше голов не забил ни один игрок топ-5 лиг.

Форвард «Реала» сравнялся по этому показателю с нападающим «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Челси» (1:0, второй тайм).