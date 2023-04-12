Бензема догнал Холанда по голам в 2023-м – у них по 18. Никто в топ-5 лиг не забил больше
Карим Бензема и Эрлинг Холанд с начала года забили больше всего голов в топ-5 лигах.
В матче 1/4 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Челси» Бензема забил 18-й гол во всех турнирах с начала 2023 года – больше голов не забил ни один игрок топ-5 лиг.
Форвард «Реала» сравнялся по этому показателю с нападающим «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Челси» (1:0, второй тайм).
А если группу считать хочешь, так и отбор на ЧМ учитывай, у латиносов это 18игр.
Но уровень футбола там ни разу не выше, и рандом там огромный.
П.С. "Спортивный турнир в футболе" - это не по-русски. Любой футбольный турнир - спортивный, потому что футбол - это спорт. Учите язык.
Ты должен соревноваться с тем, что у тебя есть.
Поэтому ЧМ сложнее выиграть и когда это происходит в стиле Месси 2022, Диего 1986, Пеле 1958, то это и есть футбольная коронация.
Возьмем Сити, у Пепа на каджой позиции по 150 - 200 лямов бегает, ЛЧ растянута на сезон, есть время для трансферов и тактических обкаток.
Поэтому никогда ЛЧ не будет иметь исторического значения как ЧМ.
Это мой ответ другому персонажу, который ограничил возможность отвечать ему)
Легче закрыться в домике и транслировать бред о сложности ЛЧ, когда у тебя за спиной миллиардный состав)
А если у игроков спросить?
И кем поле этого являются например, Пеле с Марадоной, Зубастик с Гарринчей, без победы в этом "главном" турнире?
Выходит Бенз круче Зизу, с его одной несчастной ЛЧ?
ЧМ самый сложный турнир в футболе, самый значимый.
Так что оголтелая фан база португальца прет против кумира)