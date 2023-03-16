Куртуа о жеребьевке ЛЧ: «Реал» уже играл с «Челси» и «Сити» год назад. Хочется чего-то нового»
Тибо Куртуа предпочел бы не встречаться с «Челси» в четвертьфинале Лиги чемпионов.
Жеребьевка очередного этапа турнира пройдет 17 марта.
«Хотелось бы чего-то нового. В прошлом году мы уже играли с «Челси» и «Манчестер Сити», давайте посмотрим, удастся ли сыграть с другими командами.
Холанд очень хорош, одна из главных звезд футбола. Но в прошлом году мы дали понять, что благодаря характеру способны совершать камбэки и достойны уважения. Мы показали, что «Реал» всегда рядом», – сказал Куртуа.
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"Одна команда" - по силе , а не "по силам". В скобках тоже действуют правила пунктуации ,хотя и по тексту ужас творится.
Прям глаз режет твой безграмотность. Не мог пройти мимо.
милан интер глянем как
с остальными не интересно)
Ну и конечно же когда то наверное такое и было, ну это чисто на сколько я помню…
Прозвучит банально, но реально пока совсем неясно, кто ее возьмет.
Многое, конечно, будет зависеть от жеребьевки завтра.
Ждем)