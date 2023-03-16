Куртуа о жеребьевке ЛЧ: «Реал» уже играл с «Челси» и «Сити» год назад. Хочется чего-то нового»

Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Тибо Куртуа Эрлинг Холанд Футбол

Тибо Куртуа предпочел бы не встречаться с «Челси» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Жеребьевка очередного этапа турнира пройдет 17 марта.

«Хотелось бы чего-то нового. В прошлом году мы уже играли с «Челси» и «Манчестер Сити», давайте посмотрим, удастся ли сыграть с другими командами.

Холанд очень хорош, одна из главных звезд футбола. Но в прошлом году мы дали понять, что благодаря характеру способны совершать камбэки и достойны уважения. Мы показали, что «Реал» всегда рядом», – сказал Куртуа.

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26 комментариев

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_Amelina_ Landau
Ответ Los Galácticos
Вот против Баварии хотелось бы посмотреть на МС, интересно сможет ли Пеп с Холандом их пройти или как обычно обделается против немецкой машины.
Не будет Сити - Бавария...Две подряд команды шейхов захотел ? ) Не дадут в УЕФА такому случиться.
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_Amelina_ Landau
Ответ therealgreenman
На сколько я помню, в любой стадии плей офф, всегда есть хоть одна команда (по силам, по имени, по статусу) слабее всех (из тех что есть в данный момент), но эта команда не когда не доставалась Реалу, всегда на пути топ клуб Ну и конечно же когда то наверное такое и было, ну это чисто на сколько я помню…
"Никогда" - именно так пишется это слово, ты умудрился две ошибки сделать...."Насколько" - пишется слитно. "Когда - то" - через дефис.
"Одна команда" - по силе , а не "по силам". В скобках тоже действуют правила пунктуации ,хотя и по тексту ужас творится.
Прям глаз режет твой безграмотность. Не мог пройти мимо.
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инна витенберг
А как насчёт Боварии
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CHELSEA_2008
Ответ Los Galácticos
Вот против Баварии хотелось бы посмотреть на МС, интересно сможет ли Пеп с Холандом их пройти или как обычно обделается против немецкой машины.
Скорее Реал, как обычно, обделается против Сити. 3 поражения за последние 4 матча плей-офф ЛЧ.)
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CHELSEA_2008
Ответ Los Galácticos
Вот против Баварии хотелось бы посмотреть на МС, интересно сможет ли Пеп с Холандом их пройти или как обычно обделается против немецкой машины.
Когда в последний раз обделались?)
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Pb-SE
Как насчет Баварии?
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Tyrone Woodley
Реал-Интер, Наполи-Челси, Милан-Бавария, Сити-Бенфика.
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Бухгалтер2021
бавария манчити
милан интер глянем как
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Бухгалтер2021
челси наполи
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Бухгалтер2021
Реал бенфика интересно глянуть
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thirteenpandas
Ответ thirteenpandas
Наполи - Реал. Прекрасная проверка Наполи)
Перед финалом -_-
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thirteenpandas
Наполи - Реал. Прекрасная проверка Наполи)
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Игорь Климов
Почему-то уверен, что Реал в 1/4 попадёт или на Баварию, или на Ман.Сити.
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Silent Mode
Ответ TUNGUS
да-да, милан/наполи... с остальными не интересно)
Почему Милан/наполи? Почем не Интер/Милан или Бенфика/Бавария? На чем ты вообще основывался, когда писал это?
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Pitkin
Челси - Бенфика был бы исполнением моих желаний. А дальше Челси розыграется.
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Александр Суряев
Ответ therealgreenman
На сколько я помню, в любой стадии плей офф, всегда есть хоть одна команда (по силам, по имени, по статусу) слабее всех (из тех что есть в данный момент), но эта команда не когда не доставалась Реалу, всегда на пути топ клуб Ну и конечно же когда то наверное такое и было, ну это чисто на сколько я помню…
Еще лет восемь назад постоянно всякие Шальке, Галатасараи, АПОЭЛ попадались в плей-офф.
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zzzeeerrrooo
Ответ therealgreenman
На сколько я помню, в любой стадии плей офф, всегда есть хоть одна команда (по силам, по имени, по статусу) слабее всех (из тех что есть в данный момент), но эта команда не когда не доставалась Реалу, всегда на пути топ клуб Ну и конечно же когда то наверное такое и было, ну это чисто на сколько я помню…
четвертьфинал с Вольфсбургером?
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Сергей Кайзер
Так и быть, забирайте себе Баварию
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Harut Hovsepyan
Ответ Los Galácticos
Тогда против кого-то из трёх клубов Серии А, против Наполи это вообще было бы крайне интересно, чего только стоит противостояние Хвичи и Винисиуса.
Осимхвичи против Винзема, точнее)
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Los Galácticos
Ответ Андрей Хенто
Честно, я бы хотел увидеть противостояние либо с Баварией, хотя такой матч достоин финала, либо с Миланом.
Вот против Баварии хотелось бы посмотреть на МС, интересно сможет ли Пеп с Холандом их пройти или как обычно обделается против немецкой машины.
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TUNGUS
да-да, милан/наполи...
с остальными не интересно)
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therealgreenman
На сколько я помню, в любой стадии плей офф, всегда есть хоть одна команда (по силам, по имени, по статусу) слабее всех (из тех что есть в данный момент), но эта команда не когда не доставалась Реалу, всегда на пути топ клуб

Ну и конечно же когда то наверное такое и было, ну это чисто на сколько я помню…
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-2
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igorrado@yandex.ru
Интересная ЛЧ.
Прозвучит банально, но реально пока совсем неясно, кто ее возьмет.
Многое, конечно, будет зависеть от жеребьевки завтра.
Ждем)
+6
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Андрей Хенто
Честно, я бы хотел увидеть противостояние либо с Баварией, хотя такой матч достоин финала, либо с Миланом.
+1
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Los Galácticos
Тогда против кого-то из трёх клубов Серии А, против Наполи это вообще было бы крайне интересно, чего только стоит противостояние Хвичи и Винисиуса.
+17
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