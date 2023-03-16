Куртуа о жеребьевке ЛЧ: «Реал» уже играл с «Челси» и «Сити» год назад. Хочется чего-то нового»

предпочел бы не встречаться с «Челси» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Жеребьевка очередного этапа турнира пройдет 17 марта.

«Хотелось бы чего-то нового. В прошлом году мы уже играли с « » и « », давайте посмотрим, удастся ли сыграть с другими командами.

очень хорош, одна из главных звезд футбола. Но в прошлом году мы дали понять, что благодаря характеру способны совершать камбэки и достойны уважения. Мы показали, что «Реал» всегда рядом», – сказал Куртуа.

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