Бензема забил 11 последних голов в ЛЧ клубам АПЛ: 5 «Челси» и по 3 – «Ливерпулю» и «Ман Сити»
Карим Бензема забил свои последние 11 голов в Лиге чемпионов клубам из АПЛ.
В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Челси» (1:0, первый тайм) Бензема открыл счет на 21-й минуте.
Последние 11 голов форварда «Реала» в турнире были забиты командам из АПЛ.
5 из этих голов Бензема забил в ворота «Челси», еще по три гола – в ворота «Манчестер Сити» и «Ливерпуля».
Все эти голы были забиты в плей-офф – в прошлом и нынешнем сезоне. На групповом этапе в 2022-м он не забивал.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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