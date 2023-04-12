Бензема забил 11 последних голов в ЛЧ клубам АПЛ: 5 «Челси» и по 3 – «Ливерпулю» и «Ман Сити»

Карим Бензема забил свои последние 11 голов в Лиге чемпионов клубам из АПЛ.

В первом матче 1/4 финала между «Реалом» и « » (1:0, первый тайм) Бензема открыл счет на 21-й минуте.

Последние 11 голов форварда « » в турнире были забиты командам из .

5 из этих голов Бензема забил в ворота «Челси», еще по три гола – в ворота «Манчестер Сити» и « ».

Все эти голы были забиты в плей-офф – в прошлом и нынешнем сезоне. На групповом этапе в 2022-м он не забивал.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.