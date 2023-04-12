Бензема забил 11 последних голов в ЛЧ клубам АПЛ: 5 «Челси» и по 3 – «Ливерпулю» и «Ман Сити»

Теги Карим Бензема Челси Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Карим Бензема забил свои последние 11 голов в Лиге чемпионов клубам из АПЛ.

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Челси» (1:0, первый тайм) Бензема открыл счет на 21-й минуте.

Последние 11 голов форварда «Реала» в турнире были забиты командам из АПЛ.

5 из этих голов Бензема забил в ворота «Челси», еще по три гола – в ворота «Манчестер Сити» и «Ливерпуля».

Все эти голы были забиты в плей-офф – в прошлом и нынешнем сезоне. На групповом этапе в 2022-м он не забивал.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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27 комментариев

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Эрнандес Эрнандес
Действующий обладатель ЗМ 👍
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Эрнандес Эрнандес
Не 4 пенальти конечно, но тоже норма 😁
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Latif Kulobi
Батя топ клубов АПЛ😉
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Пинающий Достоинства
Герой Мадрида
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nurgali.akzigitov9@gmail.com
Ответ Андрей Хенто
Вот это действительно топ-статистика. шикарный показатель.
АПЛ - лучшая лига мира! Бензема: ну-ну! 😂
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abrusevshii chechen
хозяин АПЛ
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Homelender_666
К сожалению, это случилось: ригоберка вернулся из бана😥
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Арман Мартиросян
Ну в прошлом году Челси и Ливерпуль были на ходу, хотя бы, и Реал прям на морально волевых вытаскивал матчи, а в этом сезоне абсолютно по делу побеждает, а топы АПЛ(кроме Сити) просто бледная тень самого себя.
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Enchanter WIZZARD
Это конечно не Маккаби и Селтик как у великого Лео, но тоже набор не плохой
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&_Bishep_&
.......а перед этим было хет-трек с ПСЖ. Выдающийся футболист по настоящему.
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Enchanter WIZZARD
Легенда, если продлит контракт, то может и на рекорд Криша по годам за Реал покусится
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уличный иуда
Карим клубы АПЛ на Ифтар ест
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Нефанатик
"АПЛ лучшая лига в мире" для Бензема уж точно.
+5
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RealJericho
Браво, Бари Каримыч👏🏻Браво!👏🏻
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Пако
Мало!)) Ещё и ещё должен забивать! Даже в этом матче.
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Wild91688
Ответ Екн Лор
Комментарий удален пользователем
Сколько голов было у твоего допингового короля до катарского чемпа и то благодаря судьям забил несколько
+7
-7
0
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ZamoRano
Ответ Streetbor
забил больше топ4 АПЛ, больше чем Лукаку играя там многие годы 🤣
Ты бы ещё другую легенду маню вегорста бы вспомнил!
+2
-8
-6
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градус ненависти
Вовсе не Боули роняет АПЛ
0
-1
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Екн Лор
Комментарий удален пользователем
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QWertY
Дублер Жиньяка и Жиру
+1
-4
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белошип
Бензема любит дырявить островных дуболомов)
+7
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Андрей Хенто
Вот это действительно топ-статистика. шикарный показатель.
+28
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Streetbor
забил больше топ4 АПЛ, больше чем Лукаку играя там многие годы 🤣
+22
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VuNePonimaete
Для Карима нет разницы против кого играть, он любого соперника похоронит
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Бухгалтер2021
хозяин апл
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