Аршавин после вылета «Зенита» из Кубка вручил Сазонову медаль чемпиона РПЛ-2020/21. Саба провел за основную команду один матч

Теги Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Матч ТВ Саба Сазонов Футбол

Андрей Аршавин вручил Сабе Сазонову золотую медаль Мир РПЛ сезона-2020/21.

Сазонов перешел в «Динамо» из «Зенита» летом 2021 года. В сезоне-2020/21 защитник провел за основную команду 1 матч, выйдя на поле на 76-й минуте матча 30-го тура против «Тамбова». «Зенит» решил наградить Сазонова медалью.

Аршавин, занимающий пост заместителя генерального директора «Зенита», вручил медаль в прямом эфире «Матч ТВ» после матча с «Динамо» в Кубке России.

В матче 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России «Динамо» обыграло «Зенит» в серии пенальти (1:1, 5:4 по пенальти).

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16 комментариев

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Alex43827Sp
Ответ Тайосич
Погодите, то есть заместитель гендиректора одного из клубов Зенита) является постоянным экспертом на Матч ТВ? И эти люди будут пытаются меня убедить, что Зенит не главный враг российского футбола?
Матч ТВ принадлежит Газпрому, поэтому и експерты свои)
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dan113
Ответ Дядя ТУРА
Я бы на вашем месте после сегодняшнего матча вообще не появлялся в комментариях
Ты отсталый? Судьи в каждом туре ошибаются, а заговор только вокруг свиней. Миллер все купил
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Дядя ТУРА
Ответ amadeus_amadeus
А ты ведь прав! Тут настолько лицемерная аудитория, что когда игроку Зенита чуть не отрывают ногу (как сегодня Клаудиньо, например, где был и срыв атаки - ноль реакции), а судьи игнорируют ( как сегодня этот судьишка), то это В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ любая ошибка в пользу Зенита - все, сплывает все это мерзкое лицемерие, когда один можно, а другим - нельзя Вот муза москвичей сейчас - она не заткнется и будет говорить об этом несчастном пенальти до конца сезона Зато после локо спартак- так судить надо, по ее мнению И вот вы же все такие - лицемеры, не более
бедные(( мне вас так жалко. оказывается не только зенит тянут за уши ежегодно
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naspartaks ru
Ответ Дядя ТУРА
Я бы на вашем месте после сегодняшнего матча вообще не появлялся в комментариях
а что случилось, Зенит выиграл?
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amadeus_amadeus
Ответ Алексей Ватолин
возможно, один коммент раз в три года просто сложно заметить)
А ты ведь прав! Тут настолько лицемерная аудитория, что когда игроку Зенита чуть не отрывают ногу (как сегодня Клаудиньо, например, где был и срыв атаки - ноль реакции), а судьи игнорируют ( как сегодня этот судьишка), то это В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ
любая ошибка в пользу Зенита - все, сплывает все это мерзкое лицемерие, когда один можно, а другим - нельзя
Вот муза москвичей сейчас - она не заткнется и будет говорить об этом несчастном пенальти до конца сезона
Зато после локо спартак- так судить надо, по ее мнению
И вот вы же все такие - лицемеры, не более
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Алексей Ватолин
Ответ amadeus_amadeus
Да как вы ….. Вот объясни, когда судьи ошибаются в пользу соперников Зенита, почему вы молчите?
возможно, один коммент раз в три года просто сложно заметить)
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Тайосич
Погодите, то есть заместитель гендиректора одного из клубов Зенита) является постоянным экспертом на Матч ТВ? И эти люди будут пытаются меня убедить, что Зенит не главный враг российского футбола?
+2
-2
0
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Fomin525
Ответ Anton Ovi
Сазонову нужно было медаль кому-нибудь на трибуне подарить или Кукляку
Кукляк воспитанник ЦСКА без шуток. Многому у Гинеру видимо научился
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amadeus_amadeus
Ответ Дядя ТУРА
Я не русский))
Ну так я говорю - уровень такой же, какая разница в таком случае)
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Дядя ТУРА
Ответ amadeus_amadeus
Комментарий удален модератором
Я не русский))
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-1
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amadeus_amadeus
Ответ Дядя ТУРА
Я бы на вашем месте после сегодняшнего матча вообще не появлялся в комментариях
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amadeus_amadeus
Ответ Дядя ТУРА
ну это красиво. интересно судьи медали получили?
Да как вы …..
Вот объясни, когда судьи ошибаются в пользу соперников Зенита, почему вы молчите?
+1
-5
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Дядя ТУРА
Ответ Колбаскер тут
После Спартак - Локо. Эскортница вручала
Я бы на вашем месте после сегодняшнего матча вообще не появлялся в комментариях
+20
-9
+11
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Ебздрогыч
Пытаются отвлечь внимание, но не получится - вся страна в прямом эфире видела этот беспредел!
+4
-6
-2
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Колбаскер тут
Ответ Дядя ТУРА
ну это красиво. интересно судьи медали получили?
После Спартак - Локо. Эскортница вручала
+12
-16
-4
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Дядя ТУРА
ну это красиво. интересно судьи медали получили?
+33
-11
+22
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Anton Ovi
Сазонову нужно было медаль кому-нибудь на трибуне подарить или Кукляку
+3
-2
+1
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