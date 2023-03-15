Аршавин после вылета «Зенита» из Кубка вручил Сазонову медаль чемпиона РПЛ-2020/21. Саба провел за основную команду один матч

вручил золотую медаль Мир сезона-2020/21.

Сазонов перешел в «Динамо» из « » летом 2021 года. В сезоне-2020/21 защитник провел за основную команду 1 матч, выйдя на поле на 76-й минуте матча 30-го тура против «Тамбова». «Зенит» решил наградить Сазонова медалью.

Аршавин, занимающий пост заместителя генерального директора «Зенита», вручил медаль в прямом эфире «Матч ТВ» после матча с «Динамо» в Кубке России.

В матче 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России « » обыграло «Зенит» в серии пенальти (1:1, 5:4 по пенальти).

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