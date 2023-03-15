Аршавин после вылета «Зенита» из Кубка вручил Сазонову медаль чемпиона РПЛ-2020/21. Саба провел за основную команду один матч
Андрей Аршавин вручил Сабе Сазонову золотую медаль Мир РПЛ сезона-2020/21.
Сазонов перешел в «Динамо» из «Зенита» летом 2021 года. В сезоне-2020/21 защитник провел за основную команду 1 матч, выйдя на поле на 76-й минуте матча 30-го тура против «Тамбова». «Зенит» решил наградить Сазонова медалью.
Аршавин, занимающий пост заместителя генерального директора «Зенита», вручил медаль в прямом эфире «Матч ТВ» после матча с «Динамо» в Кубке России.
В матче 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России «Динамо» обыграло «Зенит» в серии пенальти (1:1, 5:4 по пенальти).
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
любая ошибка в пользу Зенита - все, сплывает все это мерзкое лицемерие, когда один можно, а другим - нельзя
Вот муза москвичей сейчас - она не заткнется и будет говорить об этом несчастном пенальти до конца сезона
Зато после локо спартак- так судить надо, по ее мнению
И вот вы же все такие - лицемеры, не более
Вот объясни, когда судьи ошибаются в пользу соперников Зенита, почему вы молчите?