Димитар Бербатов: «Если «МЮ» не купит Беллингема, почему не взять Маунта? Люблю, когда молодые игроки принимают вызов и идут в более крупный клуб»

предложил «Манчестер Юнайтед» купить у « ».

«Он талантливый игрок, и мне нравится, когда молодые игроки делают шаг вперед, принимают новый вызов и переходят в более крупный клуб.

Он уже в большом клубе, конечно, но, скажем, если «МЮ» не сможет купить , почему бы не взять Маунта?

Мэйсон достаточно талантлив и уже доказал свое мастерство», – сказал экс-форвард « ».

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