Димитар Бербатов: «Если «МЮ» не купит Беллингема, почему не взять Маунта? Люблю, когда молодые игроки принимают вызов и идут в более крупный клуб»
Димитар Бербатов предложил «Манчестер Юнайтед» купить Мэйсона Маунта у «Челси».
«Он талантливый игрок, и мне нравится, когда молодые игроки делают шаг вперед, принимают новый вызов и переходят в более крупный клуб.
Он уже в большом клубе, конечно, но, скажем, если «МЮ» не сможет купить Беллингема, почему бы не взять Маунта?
Мэйсон достаточно талантлив и уже доказал свое мастерство», – сказал экс-форвард «Манчестер Юнайтед».
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