Димитар Бербатов: «Если «МЮ» не купит Беллингема, почему не взять Маунта? Люблю, когда молодые игроки принимают вызов и идут в более крупный клуб»

Теги Боруссия Дортмунд Манчестер Юнайтед Челси Димитар Бербатов премьер-лига Англия бундеслига Германия Мэйсон Маунт Джуд Беллингем Футбол

Димитар Бербатов предложил «Манчестер Юнайтед» купить Мэйсона Маунта у «Челси».

«Он талантливый игрок, и мне нравится, когда молодые игроки делают шаг вперед, принимают новый вызов и переходят в более крупный клуб.

Он уже в большом клубе, конечно, но, скажем, если «МЮ» не сможет купить Беллингема, почему бы не взять Маунта?

Мэйсон достаточно талантлив и уже доказал свое мастерство», – сказал экс-форвард «Манчестер Юнайтед».

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16 комментариев

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dedyshka1994
Ответ NIRVANA
Челси все же клуб ниже статусом. МЮ, Реал, Бавария, Барселона, Ливерпуль, Ювентус, Милан это Элита не зависимо от их состояния.
по каким критериям ты делал отбор?
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NIRVANA
Ответ Акира_1
Да один из немногих английских клубов, что брал ЛЧ, естественно, не относится к элите. Смешно. По такой логике Ноттингем Форест тоже в элите независимо от состояния?
Нет. Ни Челси, ни Ноттингем
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Акира_1
Ответ Bazilic
Так факты же Один Ферги > Челси
Тут вопрос Ферги или все-таки судейский корпус? 😅
+3
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Акира_1
Ответ NIRVANA
Челси все же клуб ниже статусом. МЮ, Реал, Бавария, Барселона, Ливерпуль, Ювентус, Милан это Элита не зависимо от их состояния.
Да один из немногих английских клубов, что брал ЛЧ, естественно, не относится к элите. Смешно. По такой логике Ноттингем Форест тоже в элите независимо от состояния?
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Born is the King
лучше уж тогда переходить к хозяину Мю 07 в Ливер
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charly_54
Ответ NIRVANA
Челси все же клуб ниже статусом. МЮ, Реал, Бавария, Барселона, Ливерпуль, Ювентус, Милан это Элита не зависимо от их состояния.
Не соглашусь
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S.Mane10
Зачем его?? Он довольно средний игрок, в Челси он ничего особо не показывает, уровень МЮ не потянет точно
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QWertY
Жоска Димитар унизил пенсов😂🤌
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NIRVANA
Ответ charly_54
В последнее время Челси более крупный клуб чем мю. Это очевидно
Челси все же клуб ниже статусом.
МЮ, Реал, Бавария, Барселона, Ливерпуль, Ювентус, Милан это Элита не зависимо от их состояния.
+6
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Bazilic
Так факты же
Один Ферги > Челси
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Bazilic
Ой хорошо
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fake69
Ответ Спартак Уокер
Как будто Челси маленький клуб
Вообще-то дешевая попытка превозносить МЮ учитывая что они обе самые титулованные команды англии в 21 веке
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charly_54
В последнее время Челси более крупный клуб чем мю. Это очевидно
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Люди Как люди
В Мю из Челси идут только старики.
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Люди Как люди
Попали в 4ку уже большой клуб.
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Спартак Уокер
Как будто Челси маленький клуб
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