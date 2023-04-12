«Барса» за рекордные 420 000 евро может подписать первую обладательницу «Золотого мяча» среди женщин Хегерберг

Ада Хегерберг может летом перейти в женскую команду «Барселоны».

По информации Marca, подписание первой обладательнице женского «Золотого мяча» является одной из главных целей «Барселоны» этим летом.

Сообщается, что впервые «Барселона» проявила интерес к Хегерберг после финала женской Лиги чемпионов, в котором «Лион» обыграл «Барселону» со счетом 3:1, а Хегерберг забила гол и отдала голевую передачу.

Позже президент «Барселоны» лично встретился с футболисткой на церемонии вручения «Золотого мяча» в октябре прошлого года. Отмечается, что Хегерберг готова покинуть « » летом, поскольку считает, что этот этап ее карьеры подошел к концу.

Сумма трансфера в «Барселону» может стать рекордной в истории женского футбола – «Барселона» готова предложить 420 тысяч евро. Самый дорогой трансфер на данный момент также осуществила « », заплатив 400 тысяч за Киру Уолш.