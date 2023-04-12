«Барса» за рекордные 420 000 евро может подписать первую обладательницу «Золотого мяча» среди женщин Хегерберг

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Ада Хегерберг может летом перейти в женскую команду «Барселоны».

По информации Marca, подписание первой обладательнице женского «Золотого мяча» является одной из главных целей «Барселоны» этим летом.

Сообщается, что впервые «Барселона» проявила интерес к Хегерберг после финала женской Лиги чемпионов, в котором «Лион» обыграл «Барселону» со счетом 3:1, а Хегерберг забила гол и отдала голевую передачу.

Позже президент «Барселоны» Жоан Лапорта лично встретился с футболисткой на церемонии вручения «Золотого мяча» в октябре прошлого года. Отмечается, что Хегерберг готова покинуть «Лион» летом, поскольку считает, что этот этап ее карьеры подошел к концу.

Сумма трансфера Ады Хегерберг в «Барселону» может стать рекордной в истории женского футбола – «Барселона» готова предложить 420 тысяч евро. Самый дорогой трансфер на данный момент также осуществила «Барселона», заплатив 400 тысяч за Киру Уолш.

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31 комментарий

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Виталий Пучков
Феминистки вы где?
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Victor Victor
Ответ Ortego
На что ему бабы?
Ну, с такой женой красоткой какая есть у Роналдыча, другие бабы ему точно ни к чему
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Nogoi89
Ничего себе такая большая разница. Это же ЗП в мужской молодежке как-то таланта
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llolishe
Неожиданная замена Гави)
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Raul14
спотифай клубу выгоднее расформировать мужскую команду и сосредоточиться на женской))
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Ja BRITER
Ответ Арсений Чернобаев
к слову, только у мужской барсы проблемы с деньгами? у них наверно каждая копейка на счету, учитывая что они взяли кредит на 24 (!) года на постройку нового камп ноу
новый Ноу Камп никто же не собирается строить, реконструкция только
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Ja BRITER
Ответ Дядя ТУРА
загримируютт и будет играть в лалиге, не хуже чем Ферран
даже дядя Ваня с моего двора будет не хуже Феррана
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Арсений Чернобаев
Ответ зак
там что есть мужская команда?)
где? есть мужская и женская Барселона
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encaro_one
Холланд, версия подешевле.
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Анвар Масимов
куда женской Барсе ещё топ игроки ??? и так нет никакой конкуренции
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зак
Ответ Арсений Чернобаев
загримируют и будет играть в основе мужской
там что есть мужская команда?)
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DeltaForce
Ответ Peter Parker
А как на счет Ригоберг?
Такие даже даром никому не нужны
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зак
в Атаку что-ли? вначале надо избавиться от Фати и Торреса, там Рафинья под вопросом, темболее Месси хотят вернуть, короче хз
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savik-A.M.
Ответ Дядя ТУРА
загримируютт и будет играть в лалиге, не хуже чем Ферран
Глянул в Гугле, симпотная , не прокатит )
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Арсений Чернобаев
Ответ Великий Зе
420 тысяч, не миллионов
я перепутал и изменил. через три секунды написал ты и другой человек
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Александр Зубков
Ответ Ortego
На что ему бабы?
Доктор, Я лесбиян. Вокруг столько мужиков красивых, а меня на женщин тянет.
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Арсений Чернобаев
Ответ андрей быцюк
каких миллиарда, 450 ТЫСЯЧ
я перепутал и изменил. через три секунды написал ты и еще один человек
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savik-A.M.
Ответ Игровой Канал Артёма
Роналду за недельную зарплату таких целую команду купит)))
А что сразу Роналду ?) Половина Сити и МЮ , а также ПСЖ может гарем себе заказать .
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андрей быцюк
Ответ Арсений Чернобаев
к слову, только у мужской барсы проблемы с деньгами? у них наверно каждая копейка на счету, учитывая что они взяли кредит на 24 (!) года на постройку нового камп ноу
каких миллиарда, 450 ТЫСЯЧ
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Великий Зе
Ответ Арсений Чернобаев
к слову, только у мужской барсы проблемы с деньгами? у них наверно каждая копейка на счету, учитывая что они взяли кредит на 24 (!) года на постройку нового камп ноу
420 тысяч, не миллионов
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Арсений Чернобаев
Ответ Ortego
Комментарий удален пользователем
только сейчас заметил что там пол миллиона))) Сычевой и то больше стоит
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Ortego
Ответ Игровой Канал Артёма
Роналду за недельную зарплату таких целую команду купит)))
На что ему бабы?
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-8
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Ortego
Ответ Арсений Чернобаев
к слову, только у мужской барсы проблемы с деньгами? у них наверно каждая копейка на счету, учитывая что они взяли кредит на 24 (!) года на постройку нового камп ноу
Комментарий удален пользователем
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benjamin92
Такая смешная рекордная сумма 420 тысяч!
В то время как в мужском футболе рекорд 222 млн.
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Okaka
она часто травмируется
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