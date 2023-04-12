«Базель» предложил 2 млн евро за Егора Пруцева. «Црвена Звезда» хочет 3 млн

«Базель» хочет купить полузащитника «Црвены Звезды» Егора Пруцева.

« » предложил за 2 миллиона евро. « » отклонила это предложение, потому что хочет получить минимум 3 млн. Переговоры, скорее всего, будут продолжены», – сообщил источник «Чемпионата».

Пруцев перешел в «Црвену Звезду» из «Сочи» в 2022 году за миллион евро.

20-летний российский полузащитник не отметился результативными действиями в пяти матчах за команду в чемпионате Сербии.

В трех играх из пяти Пруцев появлялся на поле в стартовом составе. Его подробную статистику можно изучить здесь.