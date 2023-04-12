«Базель» предложил 2 млн евро за Егора Пруцева. «Црвена Звезда» хочет 3 млн

Теги премьер-лига Россия Базель высшая лига Швейцария высшая лига Сербия Црвена Звезда Чемпионат.com Егор Пруцев Футбол

«Базель» хочет купить полузащитника «Црвены Звезды» Егора Пруцева.

«Базель» предложил за Егора Пруцева 2 миллиона евро. «Црвена Звезда» отклонила это предложение, потому что хочет получить минимум 3 млн. Переговоры, скорее всего, будут продолжены», – сообщил источник «Чемпионата».

Пруцев перешел в «Црвену Звезду» из «Сочи» в 2022 году за миллион евро.

20-летний российский полузащитник не отметился результативными действиями в пяти матчах за команду в чемпионате Сербии.

В трех играх из пяти Пруцев появлялся на поле в стартовом составе. Его подробную статистику можно изучить здесь.

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8 комментариев

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Dmitry Orlov
Ответ Ярик01
сообщил источник «Чемпионата. То есть агент платит за вброс, чтобы обратить внимание и трудоустроить в Россию)
Начинаешь ты такой выходить в старте чемпиона Сербии, клуба, который регулярно играет в еврокубках. Что бы в этот момент сделать? Попытаться вернуться в РПЛ, команды из которой в еврокубках не играют? А что, крутая идея! (нет)
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Peter Parker
Уехал за лям, сыграл 5 матчей и уже за него дают два? Интересно, чем он так их впечатлил. А вообще, удачи. Остальным молодым тоже не стоит моросить
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Dmitry Orlov
Ответ леннорыч-абрамович
В РПЛ гения, у него только паспорт 20-ку стоит.
Но уехал из РПЛ он почему-то только за 1, так что шутка так себе.
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Ярик01
Ответ Pucheslav
Ущел из Сочи чтобы потом вернуться в РПЛ ? ок
Почему и нет? Первый что ли такой. Коми вернулся, тут денег столько, что в Базеле за три сезона не предложат
0
-1
-1
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Pucheslav
Ответ Ярик01
сообщил источник «Чемпионата. То есть агент платит за вброс, чтобы обратить внимание и трудоустроить в Россию)
Ущел из Сочи чтобы потом вернуться в РПЛ ? ок
+2
0
+2
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Ярик01
сообщил источник «Чемпионата.
То есть агент платит за вброс, чтобы обратить внимание и трудоустроить в Россию)
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-3
-3
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savik-A.M.
У "Базеля" русские спонсоры-владельцы ? Иначе логики не вижу
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-2
-2
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леннорыч-абрамович
В РПЛ гения, у него только паспорт 20-ку стоит.
+1
-2
-1
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