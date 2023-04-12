«Базель» предложил 2 млн евро за Егора Пруцева. «Црвена Звезда» хочет 3 млн
«Базель» хочет купить полузащитника «Црвены Звезды» Егора Пруцева.
«Базель» предложил за Егора Пруцева 2 миллиона евро. «Црвена Звезда» отклонила это предложение, потому что хочет получить минимум 3 млн. Переговоры, скорее всего, будут продолжены», – сообщил источник «Чемпионата».
Пруцев перешел в «Црвену Звезду» из «Сочи» в 2022 году за миллион евро.
20-летний российский полузащитник не отметился результативными действиями в пяти матчах за команду в чемпионате Сербии.
В трех играх из пяти Пруцев появлялся на поле в стартовом составе. Его подробную статистику можно изучить здесь.
То есть агент платит за вброс, чтобы обратить внимание и трудоустроить в Россию)