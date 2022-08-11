«Црвена Звезда» купила 19-летнего атакующего хавбека Пруцева у «Сочи» за 1 млн евро

Полузащитник Егор Пруцев перешел в «Црвену Звезду» из «Сочи».

Атакующий хавбек подписал с сербским клубом контакт сроком на четыре года. Как сообщает Иван Карпов, получит за россиянина, срок действующего соглашения которого истекал следующим летом, около 1 млн евро.

– это большой клуб, который известен по всей Европе. Счастлив стать частью красно-белой семьи. Хочу выиграть как можно больше трофеев в составе «Звезды».

Как и любой футболист, я мечтаю играть в Лиге чемпионов. Думаю, это правильное место, чтобы учиться и развиваться.

Горжусь, что меня будет тренировать Деян Станкович. Помню его гол в ворота «Шальке» с центра поля. А теперь у меня будет возможность поработать с ним. Это восхитительное ощущение», – сказал Пруцев.

Фото: twitter.com/crvenazvezdafk

Статистику 19-летнего футболиста можно изучить здесь.