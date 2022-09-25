19-летний хавбек «Црвены Звезды» Пруцев: «Раньше была мечта играть в РПЛ. Повзрослел – захотел уехать в Европу»

Хавбек Егор Пруцев рассказал о своем переходе в «Црвену Звезду».

— Как у тебя появился вариант с ?

— Точно знаю, скаут приезжал на игру «Нефтехимика», когда я там играл весной. Там и заметили. Поэтому и получилось.

— Какой был настрой?

— Хотел уехать в Европу. У меня было такое желание. Почему? Да не знаю. Раньше была мечта играть в РПЛ, а сейчас время прошло, и немного повзрослел, решил по-другому.

— Из-за нынешней ситуации?

— Нет, моя личная инициатива. Почему не ? Я поменялся и захотел так.

— Говорили, что ЦСКА и «Спартак» тебя хотели. Связывались с тобой летом?

— Ну да. Почему отказался? Мое желание, — сказал 19-летний экс-игрок «Сочи».