19-летний хавбек «Црвены Звезды» Пруцев: «Раньше была мечта играть в РПЛ. Повзрослел – захотел уехать в Европу»

Теги премьер-лига Россия высшая лига Сербия Црвена Звезда Егор Пруцев Футбол

Хавбек Егор Пруцев рассказал о своем переходе в «Црвену Звезду».

— Как у тебя появился вариант с «Црвеной Звездой»?

— Точно знаю, скаут приезжал на игру «Нефтехимика», когда я там играл весной. Там и заметили. Поэтому и получилось.

— Какой был настрой?

— Хотел уехать в Европу. У меня было такое желание. Почему? Да не знаю. Раньше была мечта играть в РПЛ, а сейчас время прошло, и немного повзрослел, решил по-другому.

— Из-за нынешней ситуации?

— Нет, моя личная инициатива. Почему не РПЛ? Я поменялся и захотел так.

— Говорили, что ЦСКА и «Спартак» тебя хотели. Связывались с тобой летом?

— Ну да. Почему отказался? Мое желание, — сказал 19-летний экс-игрок «Сочи».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные