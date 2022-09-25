19-летний хавбек «Црвены Звезды» Пруцев: «Раньше была мечта играть в РПЛ. Повзрослел – захотел уехать в Европу»

Хавбек Егор Пруцев рассказал о своем переходе в «Црвену Звезду».
— Как у тебя появился вариант с «Црвеной Звездой»?
— Точно знаю, скаут приезжал на игру «Нефтехимика», когда я там играл весной. Там и заметили. Поэтому и получилось.
— Какой был настрой?
— Хотел уехать в Европу. У меня было такое желание. Почему? Да не знаю. Раньше была мечта играть в РПЛ, а сейчас время прошло, и немного повзрослел, решил по-другому.
— Из-за нынешней ситуации?
— Нет, моя личная инициатива. Почему не РПЛ? Я поменялся и захотел так.
— Говорили, что ЦСКА и «Спартак» тебя хотели. Связывались с тобой летом?
— Ну да. Почему отказался? Мое желание, — сказал 19-летний экс-игрок «Сочи».