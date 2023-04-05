ЦСКА и «Урал» сыграют в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России
ЦСКА вышел в финал Пути РПЛ Фонбет Кубка России
Команда Владимира Федотова по итогам двух полуфинальных матчей прошла «Крылья Советов» (2:2, 1:0). Ее соперником в финале станет «Урал», одолевший «Спартак» (1:1, 2:1).
Первый матч пройдет в период с 18 по 20 апреля, ответный – со 2 по 4 мая.
В Пути регионов на данный момент продолжают участие «Краснодар» и «Ростов» (они встретятся завтра в матче первого этапа 1/2 финала Пути), а также «Спартак», «Акрон» и «Крылья Советов».
Привет Алексеич.