ЦСКА и «Урал» сыграют в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России

Теги Спартак ЦСКА Крылья Советов Ростов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Первая лига Урал Краснодар Владимир Федотов Акрон Футбол

ЦСКА вышел в финал Пути РПЛ Фонбет Кубка России

Команда Владимира Федотова по итогам двух полуфинальных матчей прошла «Крылья Советов» (2:2, 1:0). Ее соперником в финале станет «Урал», одолевший «Спартак» (1:1, 2:1).

Первый матч пройдет в период с 18 по 20 апреля, ответный – со 2 по 4 мая.

В Пути регионов на данный момент продолжают участие «Краснодар» и «Ростов» (они встретятся завтра в матче первого этапа 1/2 финала Пути), а также «Спартак», «Акрон» и «Крылья Советов».

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69 комментариев

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zanuda59
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
+ за честность. 👍
И мне по знакомству 😁
Привет Алексеич.
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bathedd
Ответ amur.
Какая увлекательная история... на следующий год надо ещё чонить новенькое забабахать!!! С изюминкой... чтоб поинтересней было... особенно в пути Регионов... там всё можно НАПРИМЕР Играет Спартак с Акроном... 0-0 первый тайм... ушли в раздевалку по пути разговаривают "во втором дожмём"... на второй выходят, а там ЗЕНИТ!!! ... а нехрен... а надо было в первом забивать штуки ТРИ, чтобы не вылететь во втором... элемент неожиданности
Теперь главное чтобы твою идею никто из РФС не прочитал! А то будет всем нам ноу хау... ))
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Torkan
Вот он настоящий финал настоящего кубкового турнира! Всё остальное - это шапито.)
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Spartak ist besser
Ответ Vlad1m1r
В финале ЦСКА Урал тоже никто не вылетает?
Теперь уже вылетает.
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zanuda59
Ответ Артём Амирджанян
Если бы не эта странная система со вторым шансом это была бы вывеска в финале кубка России
А Акрон куда девать?
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zanuda59
Победителю должны вручить Кубок пути РПЛ. Иначе это не финал, а пародия какая-то.
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zanuda59
Финал за право выхода в финал. Вот накаламбурили организаторы😁
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Jovana Jovičić
Ответ lyublyu Costornaya
ну Вы еще скажите ,что гений тренера Семака решил исход матча, никчёмный Сергеев выходит и кладет два... смех
Сергеев никчемный? Понятно)
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Arti22
Я и имел в виду для пути Рпл достойный финал. 2 команды которые не проиграли никому в плей офф. А что там дальше напридумывали это уже проблемы РФС) По справедливости истинный обладатель кубка это победитель пути рпл
Ну может так и писать то, что имеешь в виду, а не только какую-то часть из этого?
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Евгений Цыбулин
Ответ MarkAntoniy
в принципе Хорхе сегодня показал почему он на банке, ни дать, ни принять, мертвый вообще
Карась,как только пришел-и скорость,и финты,все было!Получил несколько раз,по ногам-стал беречься,а это уже не очень хорошо...
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Vlad1m1r
В финале ЦСКА Урал тоже никто не вылетает?
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Arti22
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
"финал Пути РПЛ" и "финал" это немного разные вещи, если что.
Я и имел в виду для пути Рпл достойный финал. 2 команды которые не проиграли никому в плей офф. А что там дальше напридумывали это уже проблемы РФС) По справедливости истинный обладатель кубка это победитель пути рпл
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Idinah Ui
Ответ 61
Без фан ид, полный стадион, как в былые времена…
билеты с фан или продают,проверил
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Idinah Ui
опять фан иди ввели на матч
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Евгений Цыбулин
Ответ Полиграфист
даже не думайте всё на Бейла вешать. Посмотрите внимательно повтор - к нему мяч уже с рикошетом подлетел.
Да просто повезло нам,Бейлу-наоборот,нет...Помню,года 4 назад(или 5),с Уфой играли(Евсеев их тренировал тогда):Ведем 2:0,минут 10 до конца-2:2 сыграли,по итогу...
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
А, нет. Я перепутал
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
ЦСКА уже в финале? А от какой части: Пути РПЛ или Пути Регионов?
А, нет. Я перепутал
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shlvv
15/04 они в рпл играют, 18/04 в кубке
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Olegovich1007
Меня одного интересует вопрос, под какими препаратами придумывали Регламент этого соревнования ?
Спроси, спроси. Чтобы тебе легче было искать автора: схема взята из киберспорта.
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Заборостроитель
Я про т.н финал пути РПЛ.
Ну тогда так и надо писать.
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Удачи ЦСКА в финале
ЦСКА уже в финале? А от какой части: Пути РПЛ или Пути Регионов?
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lyublyu Costornaya
Ответ lyublyu Costornaya
ну Вы еще скажите ,что гений тренера Семака решил исход матча, никчёмный Сергеев выходит и кладет два... смех
хотел написать ниочемный
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Заборостроитель
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
В финале КР будет только одна игра.
Я про т.н финал пути РПЛ.
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Максим Прокофьев
Надеюсь этот формат не приживётся. Клубам из 2 и 3 лиг вообще не оставляют шансов, нет больше тех чудесных историй когда настраивались и выдавали матч всей жизни парни из подземелья нашего футбола. А клубам РПЛ больше не дают так легко вылететь, заставляют мотаться хотя видно что кубок им никому не нужен за редким исключением.
Приживётся ровно на время нашего отстранения от ЕК.
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lyublyu Costornaya
Ответ Jovana Jovičić
В Питере они хорошо играли, Зенит еле додавил
ну Вы еще скажите ,что гений тренера Семака решил исход матча, никчёмный Сергеев выходит и кладет два... смех
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