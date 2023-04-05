ЦСКА и «Урал» сыграют в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России

ЦСКА вышел в финал Пути РПЛ Фонбет Кубка России

Команда Владимира Федотова по итогам двух полуфинальных матчей прошла « » (2:2, 1:0). Ее соперником в финале станет « », одолевший «Спартак» (1:1, 2:1).

Первый матч пройдет в период с 18 по 20 апреля, ответный – со 2 по 4 мая.

В Пути регионов на данный момент продолжают участие « » и « » (они встретятся завтра в матче первого этапа 1/2 финала Пути), а также «Спартак», « » и «Крылья Советов».