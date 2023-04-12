Рэшфорд пропустит несколько матчей «МЮ» из-за травмы
Маркус Рэшфорд пропустит ближайшие матчи «Манчестер Юнайтед».
25-летний нападающий получил травму в игре против «Эвертона» 8 апреля (2:0).
По результатам обследований стало известно, что форвард не сможет принять участие в ближайших матчах, но вернется на поле к концу сезона.
Завтра, 13 апреля, «Манчестер Юнайтед» встретится с «Севильей» в 1/4 финала Лиги Европы.
В 29 матчах нынешнего сезона АПЛ Рэшфорд забил 15 голов и отдал четыре голевых паса. Его статистика – здесь.
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