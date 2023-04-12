Рэшфорд пропустит несколько матчей «МЮ» из-за травмы

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия травмы Маркус Рэшфорд Футбол

Маркус Рэшфорд пропустит ближайшие матчи «Манчестер Юнайтед».

25-летний нападающий получил травму в игре против «Эвертона» 8 апреля (2:0).

По результатам обследований стало известно, что форвард не сможет принять участие в ближайших матчах, но вернется на поле к концу сезона.

Завтра, 13 апреля, «Манчестер Юнайтед» встретится с «Севильей» в 1/4 финала Лиги Европы.

В 29 матчах нынешнего сезона АПЛ Рэшфорд забил 15 голов и отдал четыре голевых паса. Его статистика – здесь.

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13 комментариев

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CopaAmerica
новость вышла вовремя, как раз думал о ставке на мю - севилья
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Артур Анадян
Только набрал форму... Эххх
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SaH4r.
там тренера Аль Насра уволили, спорц спит как всегда
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Ilia Ashirov
Вегорст, твой шанс отомстить комментаторам спортса! 💪 Пришло время бить по воротам. Только не Ваут
Они не поймут, как их не переубеждать
0
-1
-1
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Ilia Ashirov
Вегорст, твой шанс отомстить комментаторам спортса! 💪
Пришло время бить по воротам. Только не Ваут
0
0
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ARIGAMI ARIGAMI
Это потеря
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-1
-1
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Леха Л
Ответ Адилжан Иманкулов
Марсияль твой выход,когда то тебя заменил Рэш
больше для Санчо шанс как по мне
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Уэмбли Стедиум
Две Антохи заменят Решфорда
+2
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Dm Kznts
Марсьяль, твоё слово
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10ztv
значит мю все-таки в лигу европы попадет
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Адилжан Иманкулов
Марсияль твой выход,когда то тебя заменил Рэш
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отец карим
тяжело будет, но зато посмотрит кто ещё может забивать.
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Павел Варламов
Это катастрофа для МЮ
+11
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