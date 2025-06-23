Глушаков о продолжении карьеры: «Если «Спартак» скажет: «Приезжай и поиграй за нас». Форму наберу – дайте только две недели»

Денис Глушаков заявил, что готов остаться в футболе в случае приглашения «Спартака».

Хавбек стал чемпионом России в составе красно-белых в сезоне-2016/17.

– После расторжения контракта с «Химками» вы заявили, что планируете завершать карьеру футболиста. Есть определенность с тем, чем дальше будете заниматься?

– Пока надо объявить о завершении карьеры – об этом скоро надо будет сказать. А дальше видно будет.

– Поскольку вы еще окончательно не объявили о завершении карьеры, есть шанс, что передумаете?

– Да, конечно. Если «Спартак» позвонит и скажет: «Приезжай и поиграй за нас», то поиграю. Форму наберу – дайте только две недели (улыбается).

– С учетом того, что в позапрошлом году вы полгода поиграли во второй лиге за костромской «Спартак», надо уточнить: продолжить карьеру готовы только в «Спартаке» московском?

– Разумеется, речь идет только о московском «Спартаке». Хватит колесить по России, – сказал бывший полузащитник «Спартака » Денис Глушаков .