Глушаков о продолжении карьеры: «Если «Спартак» скажет: «Приезжай и поиграй за нас». Форму наберу – дайте только две недели»
Хавбек стал чемпионом России в составе красно-белых в сезоне-2016/17.
– После расторжения контракта с «Химками» вы заявили, что планируете завершать карьеру футболиста. Есть определенность с тем, чем дальше будете заниматься?
– Пока надо объявить о завершении карьеры – об этом скоро надо будет сказать. А дальше видно будет.
– Поскольку вы еще окончательно не объявили о завершении карьеры, есть шанс, что передумаете?
– Да, конечно. Если «Спартак» позвонит и скажет: «Приезжай и поиграй за нас», то поиграю. Форму наберу – дайте только две недели (улыбается).
– С учетом того, что в позапрошлом году вы полгода поиграли во второй лиге за костромской «Спартак», надо уточнить: продолжить карьеру готовы только в «Спартаке» московском?
– Разумеется, речь идет только о московском «Спартаке». Хватит колесить по России, – сказал бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков.