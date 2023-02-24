Рэшфорд может пропустить финал Кубка лиги между «МЮ» и «Ньюкаслом» из-за травмы

может пропустить финал Кубка лиги между « » и « ».

Рэшфорд получил повреждение во вчерашнем матче раунда плей-офф Лиги Европы против «Барселоны» (2:1) и был заменен на 88-й минуте.

«Я не знаю, сыграет ли Рэшфорд. Нам нужно провести обследование. Вчера мы сделали это, но после игры прошло слишком мало времени, поэтому пока ничего нельзя сказать. Нужно дождаться точного диагноза», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед» тен Хаг.

В финале Кубка лиги точно не сыграет нападающий .

В этом сезоне Рэшфорд забил 24 гола и отдал 7 результативных передач в 37 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Полная статистика 25-летнего форварда доступна здесь.