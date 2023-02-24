Рэшфорд может пропустить финал Кубка лиги между «МЮ» и «Ньюкаслом» из-за травмы

Теги Манчестер Юнайтед Ньюкасл премьер-лига Англия травмы Кубок английской лиги Антони Марсьяль Эрик тен Хаг Маркус Рэшфорд Футбол

Маркус Рэшфорд может пропустить финал Кубка лиги между «Ман Юнайтед» и «Ньюкаслом».

Рэшфорд получил повреждение во вчерашнем матче раунда плей-офф Лиги Европы против «Барселоны» (2:1) и был заменен на 88-й минуте.

«Я не знаю, сыграет ли Рэшфорд. Нам нужно провести обследование. Вчера мы сделали это, но после игры прошло слишком мало времени, поэтому пока ничего нельзя сказать. Нужно дождаться точного диагноза», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг.

В финале Кубка лиги точно не сыграет нападающий Антони Марсьяль.

В этом сезоне Рэшфорд забил 24 гола и отдал 7 результативных передач в 37 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Полная статистика 25-летнего форварда доступна здесь.

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
muse muse
Да, уходил он вчера прихрамывая.. ( но хочется верить,что все будет с Рэши в порядке, он очень нужен нам в финале!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
deadjoker
Опять доломали без ротации?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Чучунков
надеюсь, если это правда, то и без Маркса получится справиться. вчера без его активного участия команда смогла выполнить задачу. он супер важный игрок в этом сезоне, но пусть отдыхает и набирается сил, если не готов
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
damondiamond
Ответ CriminalJoint62
Это фейк
Тен Хаг на пресс-конференции сказал об этом, несколько часов назад смотрел
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Уэмбли Стедиум
Скорейшего выздоровления
Маркусу Решфорду !!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dm Kznts
это будет большой проблемой
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Есипович
Ответ CriminalJoint62
Это фейк
+
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Artyom Yakovenko
Та за шо
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
error505
Огромная потеря для МЮ, здоровья!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Александрович
это ни есть хорошо...
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Yerkebulan
Ну емае
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
CriminalJoint62
Это фейк
+9
-5
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий