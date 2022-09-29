Участие Рэшфорда и Марсьяля в матче «МЮ» с «Ман Сити» под вопросом. У них травмы

и могут пропустить матч «Ман Юнайтед» с «Ман Сити».

Как пишет The Times, на этой неделе оба форварда не работали в общей группе из-за травм. В связи с этим их участие в игре 9-го тура против находится под вопросом.

Марсьяль пропустил пять последних матчей «МЮ» из-за травмы ахилла. Рэшфорд получил мышечное повреждение в игре против «Арсенала», в которой оформил дубль.

Манчестерское дерби состоится 2 октября. Матч начнется в 16:00 по московскому времени.