Участие Рэшфорда и Марсьяля в матче «МЮ» с «Ман Сити» под вопросом. У них травмы

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Антони Марсьяль и Маркус Рэшфорд могут пропустить матч «Ман Юнайтед» с «Ман Сити».

Как пишет The Times, на этой неделе оба форварда не работали в общей группе «Манчестер Юнайтед» из-за травм. В связи с этим их участие в игре 9-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» находится под вопросом.

Марсьяль пропустил пять последних матчей «МЮ» из-за травмы ахилла. Рэшфорд получил мышечное повреждение в игре против «Арсенала», в которой оформил дубль.

Манчестерское дерби состоится 2 октября. Матч начнется в 16:00 по московскому времени.

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