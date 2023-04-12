Экс-тренер «Пари НН» Горлов может возглавить «Сокол». Саратовцы увольняют Харлачева и претендуют на выход в 1-ю лигу

Теги отставки Вторая лига Евгений Харлачев Сокол Артем Горлов Футбол

Гендиректор «Сокола» подтвердил интерес клуба к Артему Горлову.

35-летний специалист недавно покинул пост главного тренера «Пари НН», также он известен по работе с «Енисеем».

– Вы увольняете Харлачева?

– Расстаемся. Пока исполняющим обязанности главного тренера будет Анатолий Миронов.

– По нашим данным, в «Соколе» хотят видеть главным тренером Горлова.

– Это так. У нас большой к нему интерес. Ждем ответа, – сказал Алексей Потапов.

После 12 туров саратовцы лидируют в группе 3а во Второй лиге, опережая брянское «Динамо» на 6 очков.

Последние два матча «Сокол» проиграл – 1:2 в Брянске и 1:3 дома липецкому «Металлургу».

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7 комментариев

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RAMIK
Ответ Матвей Суицидин
присоединяюсь к вопросу, раньше у Саратова классная команда была с Федьковым, Веретенниковым, Балтиевым
Кстати в Соколе играл Федотов, тренер ЦСКА! Помню его под 8 номером. А Веретенников уже был на спаде сильном,но гол со штрафного с 25 метров помню его.
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RAMIK
Ответ Матвей Суицидин
присоединяюсь к вопросу, раньше у Саратова классная команда была с Федьковым, Веретенниковым, Балтиевым
Я то и после них следил за командой, Шешуков, Хлестов, Качуро, даже Такама помню и Романенко. Но как спустились во 2 лигу перестал следить.
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Матвей Суицидин
Ответ RAMIK
Как там Сокол то? Деньги выделяет город? Есть таланты в команде? Давно не слежу за ними.
присоединяюсь к вопросу, раньше у Саратова классная команда была с Федьковым, Веретенниковым, Балтиевым
+1
0
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RAMIK
Ответ Вадим Крупенников
Да
Как там Сокол то? Деньги выделяет город? Есть таланты в команде? Давно не слежу за ними.
+1
0
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Станнис Баратеон
О, Горлов может за один сезон потренировать во второй, первой и высшей лиге
+8
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Вадим Крупенников
Ответ RAMIK
Есть кто из Саратова?
Да
+3
0
+3
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RAMIK
Есть кто из Саратова?
+5
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