Экс-тренер «Пари НН» Горлов может возглавить «Сокол». Саратовцы увольняют Харлачева и претендуют на выход в 1-ю лигу

Гендиректор «Сокола» подтвердил интерес клуба к Артему Горлову.

35-летний специалист недавно покинул пост главного тренера «Пари НН», также он известен по работе с «Енисеем».

– Вы увольняете ?

– Расстаемся. Пока исполняющим обязанности главного тренера будет Анатолий Миронов.

– По нашим данным, в « » хотят видеть главным тренером .

– Это так. У нас большой к нему интерес. Ждем ответа, – сказал Алексей Потапов.

После 12 туров саратовцы лидируют в группе 3а во лиге, опережая брянское «Динамо» на 6 очков.

Последние два матча «Сокол» проиграл – 1:2 в Брянске и 1:3 дома липецкому «Металлургу».