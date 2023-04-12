Экс-тренер «Пари НН» Горлов может возглавить «Сокол». Саратовцы увольняют Харлачева и претендуют на выход в 1-ю лигу
Гендиректор «Сокола» подтвердил интерес клуба к Артему Горлову.
35-летний специалист недавно покинул пост главного тренера «Пари НН», также он известен по работе с «Енисеем».
– Вы увольняете Харлачева?
– Расстаемся. Пока исполняющим обязанности главного тренера будет Анатолий Миронов.
– По нашим данным, в «Соколе» хотят видеть главным тренером Горлова.
– Это так. У нас большой к нему интерес. Ждем ответа, – сказал Алексей Потапов.
После 12 туров саратовцы лидируют в группе 3а во Второй лиге, опережая брянское «Динамо» на 6 очков.
Последние два матча «Сокол» проиграл – 1:2 в Брянске и 1:3 дома липецкому «Металлургу».
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