Стоунз – лучший игрок матча «Ман Сити» – «Бавария»: «Показал выдающееся тактическое понимание гибридной роли центрального и опорного хавбека»

Джон Стоунз признан лучшим игроком матча «Манчестер Сити» – «Бавария» (3:0).

Таково мнение группы технических наблюдателей УЕФА по итогам первого матча 1/4 финала чемпионов.

« показал превосходный уровень владения мячом и выдающееся тактическое понимание гибридной роли как центрального, так и опорного хавбека, принимая верные позиционные решения и в момент контроля мяча, и без него», – отметили наблюдатели.

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