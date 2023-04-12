Стоунз – лучший игрок матча «Ман Сити» – «Бавария»: «Показал выдающееся тактическое понимание гибридной роли центрального и опорного хавбека»

Теги Бавария Манчестер Сити Лига чемпионов УЕФА рейтинги Джон Стоунз Футбол

Джон Стоунз признан лучшим игроком матча «Манчестер Сити» – «Бавария» (3:0).

Таково мнение группы технических наблюдателей УЕФА по итогам первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Стоунз показал превосходный уровень владения мячом и выдающееся тактическое понимание гибридной роли как центрального, так и опорного хавбека, принимая верные позиционные решения и в момент контроля мяча, и без него», – отметили наблюдатели.

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6 комментариев

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Sevuska
Очень ровный , сбалансированный и сыгранный состав у Сити . И лучшим игроком , в зависимости от тактики может стать каждый.
Интересно было бы увидеть их в финале ЛЧ .
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Hasan_072
Ответ Enotaz24
Гениальный матч провёл Стоунз. Я бы ещё отметил Аканджи .
Натан Аке тоже очень хороший матч провёл. Съел всё и всех
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Рашпель793
Это вообще тот случай, когда все без исключения были очень хороши.
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Enotaz24
Гениальный матч провёл Стоунз. Я бы ещё отметил Аканджи .
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Nurbek Jarylkhanov
Однозначно был батей в этот вечер. Как же игроки прогрессирует под руководством Пепа!
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ScorpionN***
Аканжи тоже был хорош
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