Стоунз – лучший игрок матча «Ман Сити» – «Бавария»: «Показал выдающееся тактическое понимание гибридной роли центрального и опорного хавбека»
Джон Стоунз признан лучшим игроком матча «Манчестер Сити» – «Бавария» (3:0).
Таково мнение группы технических наблюдателей УЕФА по итогам первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Стоунз показал превосходный уровень владения мячом и выдающееся тактическое понимание гибридной роли как центрального, так и опорного хавбека, принимая верные позиционные решения и в момент контроля мяча, и без него», – отметили наблюдатели.
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Интересно было бы увидеть их в финале ЛЧ .