«Ман Сити» – главный фаворит ЛЧ по версии Goal, «Бавария» поднялась на 2-е место, «Реал» опустился на 3-е

Издание Goal составило рейтинг фаворитов чемпионов-2022/23.

В список вошли 20 команд, которые сохраняют шансы на выход в 1/8 финала или уже вышли в плей-офф. «Манчестер Сити» остался главным фаворитом турнира по мнению авторов.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. «Манчестер Сити» (клуб остался на том же месте, что и в прошлом рейтинге);

2. (ранее – 3-е место);

3. (ранее – 2-й);

4. «ПСЖ» (без изменений);

5. (без изменений);

6. «Наполи» (без изменений);

7. (без изменений);

8. «Боруссия» Дортмунд (без изменений);

9. «Интер» (без изменений);

10. «Бенфика» (без изменений).

Отметим, что «Милан» занял 11-е место в обновленном рейтинге, поднявшись на 2 позиции. «Тоттенхэм» опустился на одну строчку и стал 12-м.