«Ман Сити» – главный фаворит ЛЧ по версии Goal, «Бавария» поднялась на 2-е место, «Реал» опустился на 3-е
Издание Goal составило рейтинг фаворитов Лиги чемпионов-2022/23.
В список вошли 20 команд, которые сохраняют шансы на выход в 1/8 финала или уже вышли в плей-офф. «Манчестер Сити» остался главным фаворитом турнира по мнению авторов.
Топ-10 выглядит следующим образом:
1. «Манчестер Сити» (клуб остался на том же месте, что и в прошлом рейтинге);
2. «Бавария» (ранее – 3-е место);
3. «Реал» (ранее – 2-й);
4. «ПСЖ» (без изменений);
5. «Ливерпуль» (без изменений);
6. «Наполи» (без изменений);
7. «Челси» (без изменений);
8. «Боруссия» Дортмунд (без изменений);
9. «Интер» (без изменений);
10. «Бенфика» (без изменений).
Отметим, что «Милан» занял 11-е место в обновленном рейтинге, поднявшись на 2 позиции. «Тоттенхэм» опустился на одну строчку и стал 12-м.
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